イケメン役者育成ゲーム『A3!（エースリー）』が『A3! 10th AnniversAry FULL BLOOMING LIVE』開催を発表！さらにメインストーリー第五部の主題歌EPも発売決定！
株式会社リベル・エンタテインメントは、イケメン役者育成ゲーム『A3!（エースリー）』（iOS/Androidアプリ）について、本日2026年5月19日(火)に配信の「MANKAI カンパニー 春の公開生稽古！2026」内にて、2027年4月に「A3! 10th AnniversAry FULL BLOOMING LIVE」開催が決定したことを発表しました。
さらに、メインストーリー第五部の主題歌、KICS初のユニット曲を収録したEPを2026年9月に発売します。
『A3!』X公式アカウント :
https://x.com/mankai_company
「A3! 10th AnniversAry FULL BLOOMING LIVE」開催決定！
2027年4月3日(土)、4日(日)の二日間、横浜アリーナにて開催します。
2026年6月24日(水)発売の『A3! PLEASANT SPRING EP』及び『A3! PLEASANT SUMMER EP』にDAY1、8月26日(水)発売の『A3! PLEASANT AUTUMN EP』及び『A3! PLEASANT WINTER EP』にDAY2のチケット優先販売申込券をそれぞれ封入予定です。
イベントの詳細情報は随時、公式サイトと公式Xにて公開いたします。
『BLOOMING LIVE』としては約5年ぶりとなる本イベントに、是非ご期待ください！
A3! 10th AnniversAry FULL BLOOMING LIVE
日程 2027年4月3日(土)、4月4日(日) (予定)
会場 横浜アリーナ
チケット販売
≪DAY1チケット優先販売申込券 封入≫
6月24日（水）発売
『A3! PLEASANT SPRING EP』、『A3! PLEASANT SUMMER EP』
≪DAY2チケット優先販売申込券 封入≫
8月26日（水）発売
『A3! PLEASANT AUTUMN EP』、『A3! PLEASANT WINTER EP』
メインストーリー第五部の主題歌が9月に発売決定！
メインストーリー第五部主題歌、そしてKICS初のユニット曲を収録したEPを、2026年9月2日(水)に発売します。 ジャケットイラストはキャラクターデザイン冨士原良先生描き下ろしです。
A3! ACT5! 主題歌 EP(仮)
発売日 2026年9月2日(水)
品番 PCCG.02529
定価 2,200円（税込）
【収録楽曲】
A3! 第五部主題歌
1. タイトル未定
作詞・作曲・編曲：大石昌良
A3ders!［佐久間咲也、皇 天馬、摂津万里、月岡 紬（CV：酒井広大、江口拓也、沢城千春、田丸篤志）］
KICSユニット曲
2. 電脳パレード
作詞・作曲・編曲：tepe (OTOIRO)
KICS［一ノ枝桃和、堂園伊吹、辛科景句、柑子木紅羽（CV：加藤大悟、梅田修一朗、堂島颯人、伊瀬結陸）］
3. A3! 第五部主題歌 ～佐久間咲也ver.～
4. A3! 第五部主題歌 ～皇 天馬ver.～
5. A3! 第五部主題歌 ～摂津万里ver.～
6. A3! 第五部主題歌 ～月岡 紬ver.～
7. A3! 第五部主題歌(Instrumental)
8. 電脳パレード(Instrumental)
引き続き、公式サイト（https://www.a3-liber.jp）及び公式X（@mankai_company）にて、イベントや製品に関する最新の情報をお伝えしていきますので、ご確認ください。