イケメン役者育成ゲーム『A3!（エースリー）』が『A3! 10th AnniversAry FULL BLOOMING LIVE』開催を発表！さらにメインストーリー第五部の主題歌EPも発売決定！

株式会社リベル・エンタテインメント

株式会社リベル・エンタテインメントは、イケメン役者育成ゲーム『A3!（エースリー）』（iOS/Androidアプリ）について、本日2026年5月19日(火)に配信の「MANKAI カンパニー 春の公開生稽古！2026」内にて、2027年4月に「A3! 10th AnniversAry FULL BLOOMING LIVE」開催が決定したことを発表しました。

さらに、メインストーリー第五部の主題歌、KICS初のユニット曲を収録したEPを2026年9月に発売します。

「A3! 10th AnniversAry FULL BLOOMING LIVE」開催決定！

『A3!』X公式アカウント :https://x.com/mankai_company

2027年4月3日(土)、4日(日)の二日間、横浜アリーナにて開催します。

2026年6月24日(水)発売の『A3! PLEASANT SPRING EP』及び『A3! PLEASANT SUMMER EP』にDAY1、8月26日(水)発売の『A3! PLEASANT AUTUMN EP』及び『A3! PLEASANT WINTER EP』にDAY2のチケット優先販売申込券をそれぞれ封入予定です。

イベントの詳細情報は随時、公式サイトと公式Xにて公開いたします。

『BLOOMING LIVE』としては約5年ぶりとなる本イベントに、是非ご期待ください！

A3! 10th AnniversAry FULL BLOOMING LIVE

日程 2027年4月3日(土)、4月4日(日) (予定)

会場 横浜アリーナ

チケット販売

≪DAY1チケット優先販売申込券 封入≫

6月24日（水）発売

『A3! PLEASANT SPRING EP』、『A3! PLEASANT SUMMER EP』

≪DAY2チケット優先販売申込券 封入≫

8月26日（水）発売

『A3! PLEASANT AUTUMN EP』、『A3! PLEASANT WINTER EP』

メインストーリー第五部の主題歌が9月に発売決定！

メインストーリー第五部主題歌、そしてKICS初のユニット曲を収録したEPを、2026年9月2日(水)に発売します。 ジャケットイラストはキャラクターデザイン冨士原良先生描き下ろしです。

A3! ACT5! 主題歌 EP(仮)

発売日 2026年9月2日(水)

品番 PCCG.02529

定価 2,200円（税込）

【収録楽曲】

A3! 第五部主題歌

1. タイトル未定

作詞・作曲・編曲：大石昌良

A3ders!［佐久間咲也、皇 天馬、摂津万里、月岡 紬（CV：酒井広大、江口拓也、沢城千春、田丸篤志）］

KICSユニット曲

2. 電脳パレード

作詞・作曲・編曲：tepe (OTOIRO)

KICS［一ノ枝桃和、堂園伊吹、辛科景句、柑子木紅羽（CV：加藤大悟、梅田修一朗、堂島颯人、伊瀬結陸）］

3. A3! 第五部主題歌 ～佐久間咲也ver.～

4. A3! 第五部主題歌 ～皇 天馬ver.～

5. A3! 第五部主題歌 ～摂津万里ver.～

6. A3! 第五部主題歌 ～月岡 紬ver.～

7. A3! 第五部主題歌(Instrumental)

8. 電脳パレード(Instrumental)

引き続き、公式サイト（https://www.a3-liber.jp）及び公式X（@mankai_company）にて、イベントや製品に関する最新の情報をお伝えしていきますので、ご確認ください。