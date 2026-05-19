自動車物流市場規模は2034年までにUSD 496.1十億を上回る見込み｜CAGR 5.18％を示す
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自動車物流市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「自動車物流市場：タイプ別、活動別、輸送モード別、物流ソリューション別、流通別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
本レポートによると、世界の自動車物流市場規模は2025年に3,149億米ドルと評価され、2034年には4,961億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は5.18%となる見込みです。アジア太平洋地域が市場を牽引し、2025年には世界の収益の51%以上を占めました。これは、中国、日本、韓国、インドにおける自動車生産台数の高さが要因となっています。
自動車物流とは、完成車および自動車部品の生産、流通、アフターマーケットのライフサイクル全体にわたる輸送、倉庫保管、サプライチェーン活動の包括的な管理を指します。これには、原材料や部品をサプライヤーから製造工場へ輸送するインバウンドロジスティクスに加え、アウトバウンドロジスティクス、リバースロジスティクス、アフターマーケットサービスも含まれます。自動車業界は生産量の増加と流通ニーズの複雑化に対応しており、世界の自動車産業では年間約9,100万台の車両が生産されているため、サプライチェーン全体にわたる包括的な物流サービスの必要性が高まっています。自動車物流の需要は急増しています。
電気自動車の普及に伴い、市場は根本的な変革期を迎えています。これにより、バッテリー輸送、EV部品の特殊な取り扱い、バッテリーの温度管理のための新たなコールドチェーン要件など、新たな物流ニーズが生じています。AIを活用したルート最適化、サプライチェーンの透明性を確保するブロックチェーン、IoTを活用したリアルタイム追跡といったデジタル技術は、物流プロバイダーが複雑でグローバル化した自動車サプライチェーンを管理する方法を同時に変革しています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。https://www.imarcgroup.com/report/ja/automotive-logistics-market/requestsample
主要な市場推進要因
電気自動車製造の拡大とバッテリー物流の複雑化
電気自動車への世界的な移行は、サプライチェーンのあらゆるレベルで自動車物流を再構築しています。電気自動車はバッテリーやパワートレイン部品の特殊な取り扱いを必要とする一方、デジタルシステムは進化するEVサプライチェーン全体で追跡、在庫管理、ルート最適化を強化します。危険物規制への準拠、温度管理輸送、特殊梱包、使用済みバッテリー管理のためのリバースロジスティクスを含むバッテリー物流は、自動車物流市場で最も急速に成長し、技術的に最も要求の厳しいサブセグメントの1つとして台頭しています。インバウンドロジスティクスは世界の自動車物流市場で圧倒的な地位を占めており、総価値の35%以上を占め、メーカーが必要なときに適切な部品を正確に受け取ることを保証し、コストのかかる遅延を最小限に抑えるシームレスな生産ワークフローを実現します。
ハイブリッド車の急増は、完成車の物流にも変化をもたらしている。ハイブリッド車は2026年の年初来で7.8%増加し、2025年には22%増加して前年比で市場シェアを拡大しており、北米とヨーロッパの生産ネットワーク全体で、複数の大手自動車メーカーがより幅広いパワートレイン構成とハイブリッド車の増加に注力している。このパワートレインの多様化により、流通ネットワークは内燃機関車、ハイブリッド車、電気自動車を、取り扱い、保管、配送の要件が異なるため同時に管理する必要があり、完成車の物流は複雑化している。
自動車物流市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「自動車物流市場：タイプ別、活動別、輸送モード別、物流ソリューション別、流通別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
本レポートによると、世界の自動車物流市場規模は2025年に3,149億米ドルと評価され、2034年には4,961億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は5.18%となる見込みです。アジア太平洋地域が市場を牽引し、2025年には世界の収益の51%以上を占めました。これは、中国、日本、韓国、インドにおける自動車生産台数の高さが要因となっています。
自動車物流とは、完成車および自動車部品の生産、流通、アフターマーケットのライフサイクル全体にわたる輸送、倉庫保管、サプライチェーン活動の包括的な管理を指します。これには、原材料や部品をサプライヤーから製造工場へ輸送するインバウンドロジスティクスに加え、アウトバウンドロジスティクス、リバースロジスティクス、アフターマーケットサービスも含まれます。自動車業界は生産量の増加と流通ニーズの複雑化に対応しており、世界の自動車産業では年間約9,100万台の車両が生産されているため、サプライチェーン全体にわたる包括的な物流サービスの必要性が高まっています。自動車物流の需要は急増しています。
電気自動車の普及に伴い、市場は根本的な変革期を迎えています。これにより、バッテリー輸送、EV部品の特殊な取り扱い、バッテリーの温度管理のための新たなコールドチェーン要件など、新たな物流ニーズが生じています。AIを活用したルート最適化、サプライチェーンの透明性を確保するブロックチェーン、IoTを活用したリアルタイム追跡といったデジタル技術は、物流プロバイダーが複雑でグローバル化した自動車サプライチェーンを管理する方法を同時に変革しています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。https://www.imarcgroup.com/report/ja/automotive-logistics-market/requestsample
主要な市場推進要因
電気自動車製造の拡大とバッテリー物流の複雑化
電気自動車への世界的な移行は、サプライチェーンのあらゆるレベルで自動車物流を再構築しています。電気自動車はバッテリーやパワートレイン部品の特殊な取り扱いを必要とする一方、デジタルシステムは進化するEVサプライチェーン全体で追跡、在庫管理、ルート最適化を強化します。危険物規制への準拠、温度管理輸送、特殊梱包、使用済みバッテリー管理のためのリバースロジスティクスを含むバッテリー物流は、自動車物流市場で最も急速に成長し、技術的に最も要求の厳しいサブセグメントの1つとして台頭しています。インバウンドロジスティクスは世界の自動車物流市場で圧倒的な地位を占めており、総価値の35%以上を占め、メーカーが必要なときに適切な部品を正確に受け取ることを保証し、コストのかかる遅延を最小限に抑えるシームレスな生産ワークフローを実現します。
ハイブリッド車の急増は、完成車の物流にも変化をもたらしている。ハイブリッド車は2026年の年初来で7.8%増加し、2025年には22%増加して前年比で市場シェアを拡大しており、北米とヨーロッパの生産ネットワーク全体で、複数の大手自動車メーカーがより幅広いパワートレイン構成とハイブリッド車の増加に注力している。このパワートレインの多様化により、流通ネットワークは内燃機関車、ハイブリッド車、電気自動車を、取り扱い、保管、配送の要件が異なるため同時に管理する必要があり、完成車の物流は複雑化している。