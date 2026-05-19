プラスチックマグネットの最新市場調査2026：産業構造、価格推移、市場リスクの多角分析
プラスチックマグネット世界総市場規模
プラスチックマグネットは、磁性粉末とプラスチック樹脂を混合して成形した磁石でございます。軽量かつ成形自由度が高く、複雑な形状や薄型部品への適用が可能でございます。また、耐食性に優れ、表面処理を必要としない場合が多い点も特長でございます。自動車部品、電子機器、玩具など幅広い分野で活用されており、コスト効率の良い磁石材料として注目されております。
図. プラスチックマグネットの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349704/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349704/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルプラスチックマグネットのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
プラスチックマグネット市場の現状と今後の展望：グローバルおよび日本市場の分析
プラスチックマグネットは、磁性粉末（フェライト、ネオジム鉄ボロン、サマリウムコバルト等）とプラスチック基材（ナイロン、PPS、エポキシ樹脂等）を混合し、射出成形・圧縮成形・押出成形などのプロセスで製造される高機能磁石でございます。軽量かつ成形自由度が高く、複雑な形状や薄型部品への適用が可能であり、耐食性や絶縁性にも優れております。近年、新エネルギー車の普及、インダストリー4.0による精密モーターやスマートセンサーの需要増加により、プラスチックマグネットの市場は高性能化・軽量化・知能化の方向へ急速に発展しております。
YH Researchによりますと、グローバルプラスチックマグネット市場は2025年の7億5,500万米ドルから2032年には10億4,800万米ドルに成長し、2026年～2032年のCAGRは4.8％と予測されております。米国における2025年の関税メカニズムの戦略的再調整は、世界的な経済ガバナンスの規範を再定義しており、関税引き上げの伝達メカニズム、企業の投資戦略、地域貿易ネットワーク、重要資材供給構造への影響が注目されております。このため、プラスチックマグネット市場の企業は、国際情勢の変動に柔軟に対応することが求められております。
プラスチックマグネットは、自動車産業、家電、産業用モーター、コンシューマーエレクトロニクスなど幅広い用途で活用されております。特に新エネルギー車向け軽量モーターやワイヤレス充電磁石、スマートセンサー、自動車用磁気シールの需要が急増しており、これにより市場成長がさらに促進される見込みでございます。また、インダストリー4.0の進展に伴い、精密サーボモーターやロボットジョイントにおいて、カスタマイズ可能で高効率なプラスチックマグネットの採用が進んでおります。
地域別市場において、日本のプラスチックマグネット市場は、昨年の世界シェアから増加傾向にあり、2025年の市場規模は百万円単位で成長し、2032年までにさらに拡大することが予測されております。北米市場では、米国の関税政策や産業需要の変化が市場成長に影響を与えております。セグメント別では、家電分野（Home Appliances）が市場全体の大きな割合を占め、自動車産業（Automotive Industry）の成長も顕著でございます。
競合環境においては、Galaxy Magnets、DMEGC、Zhong Ke San Huan、Daido Electronics、Max Baermann GmbHなどが主要企業として市場を牽引しております。製品別では、射出成形プラスチック磁石（Injected Plastic Magnets）、圧縮成形プラスチック磁石（Pressed Plastic Magnets）およびその他の製品が存在し、用途別には家電、自動車、消費者向け電子機器、産業用モーター等が市場を構成しております。
プラスチックマグネットは、磁性粉末とプラスチック樹脂を混合して成形した磁石でございます。軽量かつ成形自由度が高く、複雑な形状や薄型部品への適用が可能でございます。また、耐食性に優れ、表面処理を必要としない場合が多い点も特長でございます。自動車部品、電子機器、玩具など幅広い分野で活用されており、コスト効率の良い磁石材料として注目されております。
図. プラスチックマグネットの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349704/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349704/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルプラスチックマグネットのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
プラスチックマグネット市場の現状と今後の展望：グローバルおよび日本市場の分析
プラスチックマグネットは、磁性粉末（フェライト、ネオジム鉄ボロン、サマリウムコバルト等）とプラスチック基材（ナイロン、PPS、エポキシ樹脂等）を混合し、射出成形・圧縮成形・押出成形などのプロセスで製造される高機能磁石でございます。軽量かつ成形自由度が高く、複雑な形状や薄型部品への適用が可能であり、耐食性や絶縁性にも優れております。近年、新エネルギー車の普及、インダストリー4.0による精密モーターやスマートセンサーの需要増加により、プラスチックマグネットの市場は高性能化・軽量化・知能化の方向へ急速に発展しております。
YH Researchによりますと、グローバルプラスチックマグネット市場は2025年の7億5,500万米ドルから2032年には10億4,800万米ドルに成長し、2026年～2032年のCAGRは4.8％と予測されております。米国における2025年の関税メカニズムの戦略的再調整は、世界的な経済ガバナンスの規範を再定義しており、関税引き上げの伝達メカニズム、企業の投資戦略、地域貿易ネットワーク、重要資材供給構造への影響が注目されております。このため、プラスチックマグネット市場の企業は、国際情勢の変動に柔軟に対応することが求められております。
プラスチックマグネットは、自動車産業、家電、産業用モーター、コンシューマーエレクトロニクスなど幅広い用途で活用されております。特に新エネルギー車向け軽量モーターやワイヤレス充電磁石、スマートセンサー、自動車用磁気シールの需要が急増しており、これにより市場成長がさらに促進される見込みでございます。また、インダストリー4.0の進展に伴い、精密サーボモーターやロボットジョイントにおいて、カスタマイズ可能で高効率なプラスチックマグネットの採用が進んでおります。
地域別市場において、日本のプラスチックマグネット市場は、昨年の世界シェアから増加傾向にあり、2025年の市場規模は百万円単位で成長し、2032年までにさらに拡大することが予測されております。北米市場では、米国の関税政策や産業需要の変化が市場成長に影響を与えております。セグメント別では、家電分野（Home Appliances）が市場全体の大きな割合を占め、自動車産業（Automotive Industry）の成長も顕著でございます。
競合環境においては、Galaxy Magnets、DMEGC、Zhong Ke San Huan、Daido Electronics、Max Baermann GmbHなどが主要企業として市場を牽引しております。製品別では、射出成形プラスチック磁石（Injected Plastic Magnets）、圧縮成形プラスチック磁石（Pressed Plastic Magnets）およびその他の製品が存在し、用途別には家電、自動車、消費者向け電子機器、産業用モーター等が市場を構成しております。