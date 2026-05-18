【OPEN情報】Spick & Span / FRAMeWORK KYOTO FUJII DAIMARU SOUTH 移転リニューアルオープン！

株式会社ベイクルーズ



株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役社長：古峯 正佳）は、2026年5月22日（金）、KYOTO FUJII DAIMARU SOUTH 1Fに「Spick & Span / FRAMeWORK」を移転リニューアルオープンいたします。

オープンを記念し、ノベルティの配布や限定商品の発売を予定しております。

ぜひこの機会に、Spick & Span / FRAMeWORK KYOTO FUJII DAIMARU SOUTH店へお立ち寄りください。

Spick & Spanでは、バイヤーがセレクトした人気ブランドのアイテムを限定発売いたします。

HOLIDAYからは、Spick & Span別注のTシャツ・ワンピース・バッグを京都店限定発売。

TICCAで毎年人気のリネン素材アイテムや、ERICKA NICOLAS BEGAYのジュエリーも登場。

Obladaからは、一点物のヴィンテージのリメイクTや、スタイリングのアクセントになるバッグやキャップなどの小物を展開いたします。

お客様の洋服に手描きで落書きを施し、世界に一つだけのアイテムへと生まれ変わらせるアーティスト「rakugaki1984」とのコラボレーションアイテム。

5月に全店舗で展開されるコラボレーションにあわせて、FRAMeWORKの定番アイテムに一点一点イラストを描き下ろした、京都店限定アイテムが登場。

FRAMeWORKの夏の定番であるリネンシャツやブルゾン、デニムパンツに、【RANCH WORK】のムードを感じるイラストを施しています。

オープンを記念して、\24,200（税込）以上お買い上げのお客様へ、カラビナ付き扇子をノベルティとしてプレゼントいたします。

Spick & Spanにてお買い上げのお客様には、人気ブランド「upper hights」のデニムにブランドロゴをプリントしたデザインの扇子を、FRAMeWORKにてお買い上げのお客様には、バンダナ柄デザインの扇子をご用意しております。

※ノベルティはなくなり次第終了となります。

限定アイテムは、BLOGでも詳しくご紹介しております。

Spick & Span BLOG(https://baycrews.jp/blog/detail/100008072)

FRAMeWORK BLOG(https://baycrews.jp/blog/detail/100007814)

Spick & Span / FRAMeWORK

KYOTO FUJII DAIMARU SOUTH店

住所 京都府京都市下京区寺町通四条下る貞安前之町589番地 京都藤井大丸 SOUTH 1F

電話 075-320-0353

営業時間 11:00～20:00

Spick ＆ Span

ONLINE STORE：https://baycrews.jp/brand/detail/spickandspan

Instagram：https://www.instagram.com/spickandspan_jp/

YouTube：https://www.youtube.com/@spickandspan_channel

FRAMeWORK

ONLINE STORE：https://baycrews.jp/brand/detail/framework

Instagram：https://www.instagram.com/framework.jp/

【株式会社ベイクルーズ】

創立 ：1977年7月22日

代表取締役会長 ：杉村 茂

取締役社長 ：古峯 正佳

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷 1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の 運営、飲食 店の運営、

インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社：株式会社 LADUREE JAPON、株式会社 WILL WORKS、

株式会社ル・プチメック、台灣 貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.

HP： http://www.baycrews.co.jp/