Makuakeで目標金額1414％達成。隙間収納を自由自在にする「伸縮ステンレスラック 3台セット」がEC販売開始

株式会社フルークフォレスト縦にも横にも拡張デッドスペースを有効活用

株式会社FlukeForest（所在地：埼玉県さいたま市、以下 当社）は、応援購入サービス「Makuake」にて目標金額1414％を達成した「伸縮ステンレスラック 3台セット」の一般EC販売を開始いたしました。

本製品は、設置場所に合わせて横幅を自由に調整できる伸縮構造を採用したステンレス製ラックです。キッチン・洗面所・デスク周辺・収納棚など、これまで活用しきれなかった“ちょっとした隙間”にフィットし、収納力を向上させます。

Makuakeで高評価を獲得した人気収納ラック

伸縮ステンレスラック

「伸縮ステンレスラック 3台セット」は、応援購入サービス「Makuake」にて多くのサポーターから支持を集め、目標金額1414％を達成。

「スペースに合わせて自由に使える」 「シンプルで見た目が美しい」 「ステンレス製でしっかりしている」

など、実用性とデザイン性の両立が高く評価されました。

製品特徴

たわみにくく伸縮式・積み重ね連結対応インテリアを邪魔しないステンレス素材1．設置場所に合わせて横幅を伸縮可能

収納スペースに合わせてサイズ調整が可能。 冷蔵庫横、シンク下、デスク周辺、洗面台など、空いたスペースを有効活用できます。

耐荷重試験済み2．丈夫でサビに強いステンレス製

耐久性に優れたステンレスパイプを採用。 水回りでも使いやすく、キッチンや洗面所でも清潔感を保ちやすい仕様です。

3台セット3．3台セットで縦連結にも対応

ラックを重ねて使用することで、限られたスペースでも収納力を拡張可能。 ライフスタイルや収納環境に合わせて自由なレイアウトを実現します。

工具不要で連結も簡単4．工具不要で簡単設置

シンプルな構造により、手軽に設置・調整が可能。 届いてすぐに使用できます。

EC販売について

「伸縮ステンレスラック 3台セット」は、楽天市場にて一般販売を開始しております。

【販売ページ】 https://item.rakuten.co.jp/forestcart/fts-w3/

製品概要

製品名：伸縮ステンレスラック 3台セット 販売開始日：販売中 販売価格：販売ページをご確認ください 販売場所：楽天市場 ForestCart

会社概要

会社名：株式会社FlukeForest

事業内容：生活雑貨・ガジェット・スポーツ用品等の企画販売

URL：https://flukeforest.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社FlukeForest

URL：https://flukeforest.jp/

mail：support@flukeforest.jp