機能性商材事業の一部事業譲渡契約締結に関するお知らせ
「スプーン印」「ばら印」のお砂糖でおなじみのDM三井製糖株式会社（東京都港区、代表取締役社長CEO 森本卓）は、100%子会社である株式会社タイショーテクノス（東京都港区、代表取締役社長 鈴木康史）と機能性商材事業の一部に関する事業譲渡契約を2026年5月11日に締結いたしましたので、お知らせいたします。
今回の契約締結を機に、DM三井製糖が長年培ってきた「開発・製造・品質管理能力」と、タイショーテクノスが持つ専門的な「技術営業力と幅広い販売網」という両社の強みを結集し、より付加価値の高い製品・サービスをご提供できる体制を構築してまいります。
○ 事業譲渡の概要
(1) 効力発生日： 2026年10月1日
(2) 譲渡会社： DM三井製糖株式会社
(3) 譲受会社： 株式会社タイショーテクノス（当社の100%子会社）
(4) 対象事業： 機能性商材事業の一部 （下表記載のとおりです。）
[表: https://prtimes.jp/data/corp/51248/table/112_1_4f8de07f408b40e6ade9bc66cfdf3042.jpg?v=202605140551 ]
DM三井製糖株式会社 概要
■会社名 ： DM三井製糖株式会社（Mitsui DM Sugar Co.,Ltd.）
■所在地 ： 東京都港区芝五丁目26番16号
Mita S-Garden
■代表者 ： 代表取締役社長CEO 森本 卓
■設 立 ： 1947年9月4日
■事業内容 ： 精製糖、砂糖関連商品及び機能性食品の製造・販売並びに不動産事業
■公式サイト： https://www.msdm-hd.com/
株式会社タイショーテクノス 概要
■会社名 ： 株式会社タイショー テクノス
（TAISHOTECHNOS CO.,LTD.）
■所在地 ： 東京都港区芝五丁目26番16号
Mita S-Garden
■代表者 ： 代表取締役社長 鈴木 康史
■設 立 ： 1959年11月2日
■事業内容 ： 食品添加物・食品素材（保存料、日持向上剤、品質改良剤、着色料、香料、寒天・ゲル化剤、機能性素材）工業用防腐・防かび剤、食品工場用サニテーション薬剤の製造販売
■公式サイト： https://www.taishotechnos.co.jp/