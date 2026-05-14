総投票数438,323票の公開投票を経て、ボーイズグループ「AST8」デビューメンバー6名が決定

gmlabs株式会社

gmlabs株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：黒田 武志／以下「当社」）は、ボーイズグループ「AST8（アストエイト）」のデビューメンバー6名が決定したことをお知らせいたします。

AST8は、“A Story To ∞” に由来するグループ名のもと、メンバーとファンが共に、無限に広がっていく物語を紡いでいくことをコンセプトに誕生したボーイズグループです。

最終審査として実施された公開投票では、終了時点で総投票数438,323票を記録。デビュー前の新人グループとして大きな注目を集めるなか、HARUKI、KEITA、KEIYA、RYOMA、SORATO、TENTOの6名が、AST8の第一章を担うデビューメンバーとして選出されました。

AST8は今後、楽曲、コレオグラフィー、パフォーマンスのすべてにおいて妥協のないクオリティを追求し、韓国を中心とした世界的なクリエイターたちと連携しながら、グローバル基準の表現力と完成度を備えた作品・ステージを創り上げていきます。

▍DEBUT MEMBER｜AST8 デビューメンバー

▍1st FAN MEETING｜AST8 1st Fan Meeting “ASTORY” 開催決定

- AST8 Official Website：https://ast8.jp/- AST8 Instagram：https://www.instagram.com/ast8_official/HARUKIKEITAKEIYARYOMASORATOTENTO

AST8初のFan Meeting “ASTORY” の開催が決定いたしました。

“ASTORY” は、AST8がこれから描いていくストーリーの始まりを、ファンの皆さまと初めて共有する特別なステージです。

本公演では、デビューに向けて準備を重ねてきたオリジナル楽曲を初披露予定です。さらに当日は、“ASTORY” にご来場いただいた皆さまだけにお届けする限定楽曲も披露予定です。

楽曲、コレオグラフィー、パフォーマンスのすべてにおいて妥協のないクオリティを追求し、韓国を中心とした世界的なクリエイターたちとともに磨き上げたステージを通して、AST8ならではの世界観と、グループの第一章を象徴するパフォーマンスをお届けします。

438,323票の想いを背負って誕生したAST8。

その物語が動き出す最初の瞬間を、ぜひ会場でご覧ください。

▍LIVE INFORMATION｜公演概要

- AST8 1st Fan Meeting “ASTORY” 特設サイト：https://astory.ast8.jp/AST8 1st Fan Meeting “ASTORY”

日付：2026年8月28日（金）

会場：KANDA SQUARE HALL

開場：18:00

開演：19:00

終演：20:30予定

本編：90分予定

▍TICKET｜チケット情報

- 一般チケット：3,800円（税込）- VIPチケット：7,000円（税込）

チケット販売：

e+（イープラス）：https://eplus.jp/ast8/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/ast8/

ローソンチケット：https://l-tike.com/ast8/

※最新の販売状況は各プレイガイドにてご確認ください。

▍VIP BENEFIT｜VIPチケット特典

特典１.：前方VIPエリアでの観覧

特典２.：サウンドチェック観覧（開場前）

特典３.：終演後、メンバー全員によるお見送り

※お見送り実施時は、スマートフォンによる撮影のみ可能となります。

▍MEET & GREET｜メンバー個別 Meet & Greet

終演後実施予定

※対象商品ご購入者様を対象に実施予定です。

※対象商品および参加方法の詳細は、後日または当日会場にてご案内いたします。

▍ABOUT AST8｜AST8について

AST8（アストエイト）は、“A Story To ∞” に由来するグループ名のもと、メンバーとファンが共に、無限に広がっていく物語を紡いでいくことをコンセプトに誕生したボーイズグループです。

楽曲、コレオグラフィー、パフォーマンスのすべてにおいて妥協のないクオリティを追求し、韓国を中心とした世界的なクリエイターたちと連携しながら、グローバル基準の表現力と完成度を備えた作品・ステージを創り上げていきます。

AST8は、ファンとの出会いと応援によって広がっていく物語を大切にしながら、まだ見ぬ未来へ向けて、無限の可能性を持つストーリーを描き続けます。

▍COMPANY PROFILE｜会社概要

会社名：gmlabs株式会社

所在地：〒150-0041 東京都渋谷区神南1-23-10 東急渋谷駅前ビル 3F

代表者：黒田 武志

事業内容：エンターテインメント事業／AI・ブロックチェーン・ゲーム領域の受託開発 等

公式サイト：https://gmlabs.jp/