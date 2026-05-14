当社初の新築・リフォーム・不動産トータル対応型の相談施設『SEKISUIHEIM Sumai Design Lounge （住まいデザインラウンジ）』をオープン

積水化学工業株式会社

セキスイハイム東北株式会社（本社：仙台市宮城野区、代表取締役社長：山地 晋二朗）は、2026年5月16日（土）に新築・リフォーム・不動産トータル対応型の相談施設『SEKISUIHEIM Sumai Design Lounge（住まいデザインラウンジ）』の第一弾を青森・福島・秋田の３拠点でオープンします。また今後、古川（6月下旬）および会津（7月下旬）において、順次オープンを予定しております。

「SEKISUIHEIM Sumai Design Lounge 秋田」 外観

セキスイハイムグループでは、一歩先にある未来の住まいづくりを目指し、60年以上安心・快適で地球環境にやさしい住まいの提供を推進しています。その一環として当社では、建てるときも、建てたあとも安心して住み続け、住まいの価値を長く維持していただくために、新築（建てる/買う）・リフォーム（維持/向上する）・不動産（売る/貸す）に関する総合的な相談窓口施設をオープンします。

3月に閣議決定された新たな住生活基本計画では、住まい手が住宅の性能や価格、将来の暮らし方を理解した上で選択できる「住生活リテラシー」の向上が重視されています。本施設では、住宅の価値や暮らし方を長期的な視点で分かりやすく伝え、新築・リフォーム・不動産の総合的な理解促進を促すことを目的をとしています。

各拠点には、新築・リフォームの専門スタッフを配置し、住まいに関する様々なご相談に対応します。建てて終わりではなく、安心して長く住み続けられるための建築知識や資金計画、家づくりの重要ポイントを解説。さらに、地域に合わせた空間・間取りのトレンドやポイント、建築事例をご案内し、お客様が納得して選択できる住まいづくりを支援します。当社では引き続き、住宅の価値や暮らし方を分かりやすく伝える場の提供を通じて、住まい手の理解促進に貢献します。

『SEKISUIHEIM Sumai Design Lounge(住まいデザインラウンジ)』の特長

１．新築・リフォーム等の専門スタッフが常駐。グループ会社連携によるワンストップ相談窓口

２. 長く安心して住み続けるために、光熱費を含めた住まいのライフサイクルコストの視点をご紹介

３．東北エリアの空間・間取りトレンドや建築事例をご案内。納得度・満足度の高い家づくりを実現

■『SEKISUIHEIM Sumai Design Lounge(住まいデザインラウンジ)』の特長

1. 新築・リフォーム等の専門スタッフが常駐。グループ会社連携によるワンストップ相談窓口

当社では、新築戸建住宅を検討しているお客様に向けた「セキスイハイムミュージアム」「ハイムギャラリーパーク」や、リフォームやリノベーションを検討しているお客様に向けた「セキスイファミエスミュージアム」「セキスイファミエスショールーム」等の体感型ショールームを設置し、家づくりを体感しながら学べる機会を提供することで、住まい手の理解促進に取り組んでまいりました。

今回オープンする『SEKISUIHEIM Sumai Design Lounge（住まいデザインラウンジ）』は、新築・リフォーム・不動産の各グループ会社が連携し、家を建てる/買う（新築）・家を維持/向上する（リフォーム）・家を売る/貸す（不動産）について総合的に学んでいただきつつ、ご相談をお受けする施設です。新築・リフォーム等の各専門スタッフが常駐し、住まいに関するお悩みやご相談に対応します。

新築分野では、周辺エリアの土地探しから、建築プランのご相談、建築後のローン返済計画のご相談、エリアで人気の建築トレンド、お客様に合わせた建築事例のご提供、さらに一般的な家づくりに関する知識やポイントをお伝えいたします。

リフォーム分野では、近年のリフォームのトレンドや補助金についての知識、リフォームで気をつけるべき点などをお伝えし、不動産分野では、資産価値を維持しながら高く売却するためのポイントや、ご自宅を貸して家賃収入を得る方法などをお伝えいたします。

家を建てる段階から、メンテナンスやリフォーム、売却や貸出までを見据えた「住まいの生涯をトータルで考える家づくり」を学んでいただくことで、より納得度の高い住宅購入検討が可能になります。さらに、建てたあとも、リフォームや定期診断、メンテナンス、売却まで、お客様の生涯にわたる住まいパートナー窓口としてご活用いただけます。

住まいデザインラウンジロゴ2. 長く安心して住み続けるために、光熱費を含めた住まいのライフサイクルコストの視点をご紹介

本施設は、「長く安心して住み続ける」「住まいの資産価値を維持しつづける」をコンセプトにさまざまな知識をご来場いただいた方にお伝えします。そのために4つのゾーンに分けてお客様をご案内いたします。

１.暮らしファーストステップゾーン

動画とスライドを用いて、家づくりで大切なLCC（ライフサイクルコスト）についてご説明します。LCC（ライフサイクルコスト）とは、建築費などの初期費用に加え、光熱費やメンテナンス費などのランニングコストも含めた家の建築・維持にかかるトータルコストのことです。長く安心して住み続けていただくために、家づくりのファーストステップとしてLCC視点での家づくりをご提案します。

２.暮らし空間・設備体感ゾーン

実際のLDK空間や水回り空間を体感いただけます。実際に歩いて触って体感いただくことで完成後のイメージを明確化させることができます。また空間をご案内しながら「部屋を広く見せるプランのコツ」や「キッチンの選び方のポイント」など、建てた後の暮らし充実させるための知識をお伝えします。

３.ハイムフィロソフィーゾーン

セキスイハイムの経営理念である「地球環境にやさしく、60年以上安心して快適に住み続けることのできる住まいの提供」を軸に、新築・リフォーム・不動産でどのような取組みを行っているかをご説明します。新築部門である「セキスイハイム」、リフォーム部門である「セキスイファミエス」、不動産部門である「セキスイハイム不動産」の各グループ会社がどのように連携し、お客様の住まいをサポートするか、ご納得いただけます。

3．東北エリアの空間・間取りトレンドや建築事例をご案内。納得度・満足度の高い家づくりを実現

さらに本施設では、建てたあとの暮らしを充実させるために、エリアで人気の空間や間取りのトレンドやポイント、建築事例についてもお伝えいたします。

東北エリアでは、雪や寒さへの対策や地震に対する関心度が全国よりも高く、また共働き家庭の割合が高く、家事効率のニーズが高い地域です。このような地域ならではのニーズに沿った人気の空間や間取りのポイント・実例をご参考いただくことで、建てた後の暮らしの質をより高める家づくりを実現します。

新築トレンド空間設備紹介リフォームトレンド紹介

■住まいデザインラウンジ各拠点について

この『SEKISUIHEIM Sumai Design Lounge（住まいデザインラウンジ）』は、東北エリアの青森・福島・秋田の３拠点でオープンします。また今後、古川・会津でも順次オープンを予定しております。

▶SEKISUIHEIM Sumai Design Lounge青森

所在地：青森市浜田2丁目7-12

開設日：5月16日（土）

▶SEKISUIHEIM Sumai Design Lounge秋田

所在地：秋田県秋田市川元山下町4-15

開設日：5月16日（土）

▶SEKISUIHEIM Sumai Design Lounge福島

所在地：福島県福島市鳥谷野字岩田41-1

開設日：5月16日（土）

▶SEKISUIHEIM Sumai Design Lounge古川

所在地：宮城県大崎市古川駅前大通3-4-37

開設日：6月下旬予定

▶SEKISUIHEIM Sumai Design Lounge会津

所在地：会津若松市飯寺南四丁目（ＳＨＣ飯寺南分譲地内）

開設日：7月下旬予定

＜セキスイハイム東北株式会社＞

●設 立：1983年9月

●資 本 金：3億円（積水化学工業(株) 100％出資）

●代 表 者：代表取締役社長 山地 晋二朗

●売 上 高：211億円（2026年3月期実績）

●従業員数：412名（2026年4月1日時点）

●事業内容：ユニット住宅「セキスイハイム」「ツーユーホーム」の販売と設計・施工管理、

集合住宅の販売と設計・施工管理及び宅地分譲等の不動産取引

●事 業 所：本社、宮城支店、宮城支店山形営業部、福島支店、北東北支店

●グループ会社：セキスイファミエス東北(株)、東北セキスイハイム不動産(株)

●本社所在地：〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡3-4-1アゼリアヒルズ14階