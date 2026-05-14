株式会社DENCYU、DataBuddy において『AI Excel パース機能』を提供開始

株式会社DENCYUDataBuddyキャッチコピー - 会話ひとつでデータは資産になる

株式会社DENCYU（本社: 福岡県福岡市、代表取締役: 田中匠美）は、対話型データ活用 AI エージェント「DataBuddy」において、Excel ファイルを AI が自動で分析し、構造化データに変換する

『AI Excel パース機能』の提供を開始しました。製造業の日報・帳票をはじめ、現場で使われている Excel データをそのまま取り込めます。

■ 背景

多くの現場で、Excel はデータ基盤には適さない『日報』『帳票』として運用されています。そのため、データを分析・集計しようとすると以下の壁にぶつかります。

- 結合セルを含む複雑な Excel を、構造化データに整形するのが難しい- 工場・拠点ごとに日報や帳票のフォーマットが異なり、全体で集計する際に余計な作業が発生する

こうした課題を解決するために、DataBuddy では AI が帳票の構造を自動で読み取り、そのまま分析や集計に使える形へ変換する『AI Excel パース機能』を開発しました。

AI Excel パース機能により、基幹システムやAPIから得られるデータとの統合・集計・分析が可能になります。

■ 概要

.xlsx / .xlsmファイルをアップロードするだけで、AIがデータの構造を自動で解釈し、構造化されたデータへ変換します。事前のフォーマット定義やルール設定は不要です。

AI Excel パース機能の概要

■ 主な機能

１.『AI による自動解釈』- 帳票の構造を読み取って構造化

結合セル・セル書式・罫線・背景色といった視覚的な手がかりから、AI がシート内の「タイトル」「メタ情報」「データ表」「自由記述」を自動で分類し、管理・分析に使える構造化データに変換します。事前のフォーマット定義は不要で、専門知識なしで使うことが可能です。

２.『対話だけで簡単修正』- 思った通りの構造に

AI が提示した抽出結果は、そのまま使うだけでなく、チャットで「この列は日付として扱って」「メタ情報は除外して」のように自然言語で指示して修正できます。ルール設定やスクリプト記述は不要で、イメージ通りの構造に今すぐ整えられます。

３.『出力内容を事前に確認』- 取り込みミスをゼロに

正規化結果は反映前にプレビューで確認でき、列の型や値の欠損を視覚的にチェックできます。業務データに取り込む前に必ず目視確認できるため、転記ミスや解釈ズレの心配がありません。

４.『変換のしかたをスキルとして保存』- 2 回目からは AI を使わずに一瞬で同じ結果

一度 AI が整えた帳票の変換ルールを、繰り返し使える「スキル」として保存できます。次回以降、同じフォーマットの帳票をアップロードすれば、保存したスキルが働いて一瞬で同じ構造化データが得られます。毎月の定型的な帳票処理では、2 回目以降は AI の待ち時間もかからず、ワンクリックで完了します。

■ AI Excel パース機能によりデータ統合はもっと簡単に！

AI Excel パース機能によりできることがもっと増えます

『AI Excel パース機能』の資料は下記フォームからお申し込みください。

資料をダウンロード :https://databuddy.jp/#contact

■ お客様の声

「AI Excel パース機能」をご利用いただいたお客様の声

普段は製品の仕様書として閲覧用に使っていた Excel をそのままアップロードするだけで、構造化されたデータとして扱えるようになり、非常に助かっています。これまでは仕様の検索や集計のために一度 CSV へ整え直す作業を行っており、毎回 1～2 時間ほどかかっていましたが、その工程が不要になりました。一度 AI に変換してもらえばスキルとして保存でき、翌月以降は同じフォーマットの仕様書を一瞬でデータ化できる点も非常に便利です。今後は営業や生産管理など他部門にも、同じ手順でデータを取り込んでもらえる運用に広げていきたいと考えています。

株式会社 A 技術部 課長 S 様

■ 今後の展開

今後は PDF や紙の帳票をスキャンした画像にも対応範囲を広げ、手書きの記入や FAX 受信原稿など、Excel 以外の帳票についても AI が自動で読み取り・構造化できるよう開発を進めてまいります。

■ DataBuddy とは？

DataBuddy は、日本語対話でデータ活用を進められる AI エージェントです。

【1. 簡単】チャットのみで操作が完結

ユーザーは「質問するだけ」。難しいセットアップやツール操作の習得は不要で、現場がすぐに使いこなせます。ツールの学習コストがほぼ不要なため、全社的なデータ活用文化の浸透を実現します。

【2. 今すぐ】既存のデータ環境をそのまま活用

既存のデータベースや Excel、CSV にそのまま接続可能。ODBC 接続に対応した法人向け基幹・業務システムのほぼ全てと連携でき、新たなデータ基盤の構築なしに、今あるデータをすぐに分析資産として活用できます。

【3. 幅広く】社内データを横断的に探索

接続先のデータベースやファイルを横断的に探索できるため、「どこに何の情報があるか」を覚える必要がありません。属人化した業務知識も DataBuddy に教えることで、チーム全体で共有・継承できます。

■ PoC導入企業募集について

先行5社限定で、3ヶ月間のPoCプログラムにご参加いただける企業様を募集しています。

【PoC特別価格】- 導入初期費用：無料- 月額ライセンス費用：10万円（3ヶ月間）- 対応チーム数：3チームまで- ユーザー数：無制限- 全機能利用可能- 導入サポート付き

※AIモデル利用料金は別途実費。予算に応じた利用上限の設定が可能です。

※本契約の料金詳細はお問い合わせください。

【PoC参加条件】- DataBuddyへの継続的なフィードバックの提供- 導入事例の公開資料での使用許諾- 導入実績への社名・ロゴの掲載許諾

※PoC期間終了後、本契約に移行される場合も導入初期費用は無料となります。

■ 株式会社DENCYU について

株式会社DENCYU は「Rise Japan as No.1 with AI」をミッションに掲げ、AI を武器に日本の産業競争力を取り戻すことを目指しています。

- 会社名: 株式会社DENCYU- 設立日: 2025 年 2 月 5 日- 代表取締役: 田中匠美- 事業内容:- - 対話型データ活用 AI エージェント「DataBuddy」- - 開発運営事業 製造業向け DX コンサルティング事業- - システム受託開発事業- コーポレートサイト: https://dencyu.co.jp- サービスサイト: https://databuddy.jp- 所在地: 福岡県福岡市博多区博多駅前 1-23-2 ParkFront 博多駅前 1 丁目 5F-B- 資本金: 200 万円

■ お問い合わせ・申込

▼ PoC 導入・先行ユーザー申込

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▼ 資料請求

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▼ 取材依頼

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▼ その他のお問い合わせ

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問い合わせ先メールアドレス: info@dencyu.co.jp