【くふうイエタテ調査】岐阜県の「世帯年収別・住みたいエリア」ランキングを発表！岐阜市が全年収帯で1位、利便性重視で主要都市に人気集中

株式会社くふう住まい

住まいの相談窓口「くふうイエタテカウンター」、住宅イベント「くふうイエタテフェア」を運営する株式会社くふう住まい（本社：東京都港区、代表取締役社長：長井 健尚）は、岐阜県内（2店舗）の利用者を対象に「世帯年収別・新築一戸建ての住みたいエリア」を調査しました。その結果、岐阜県では「岐阜市」が全世帯年収層において1位を獲得し、世帯年収にかかわらず利便性の高い主要都市に人気が集中する傾向が明らかとなりました 。

岐阜県【新築・一戸建ての”住みたいエリア” ランキング】

［調査概要：くふうイエタテカウンター「岐阜県内で新築・一戸建ての住みたいエリア」に関する調査］

調査対象：「くふうイエタテカウンター」岐阜県内 2店舗の利用者

有効回答数：149名

調査方法：店舗利用者へのアンケート調査（※）

調査期間：2024年12月1日～2025年11月30日

※ 新築・一戸建て購入希望者：「住みたい」と希望したエリアについてのアンケート集計人数

調査要約：

・住宅検討は、まず岐阜市を中心に検討しつつ、予算や条件に応じて周辺エリアを検討する動きが主流となっている可能性が示唆されます。「岐阜市」が84件と圧倒的に多く、住宅検討エリアとして突出した人気を集めました。他エリアと比較しても大きく差があり、関心が一極集中している傾向が見られます。

・2位は「大垣市」（22件）、3位は「羽島市」（10件）と続きますが、岐阜市との差は大きく、上位1エリアへの集中が顕著です。価格帯別に見ると、岐阜市では「～499万円」（25件）をはじめ、700万円台～1,100万円以上まで幅広く分布しており、多様な予算層に対応できるエリアであることが特徴です。一方で、他エリアでは特定の価格帯に偏りが見られ、エリアごとに選ばれる価格帯がある程度限定される傾向がうかがえます。

【岐阜県】：世帯年収別の”住みたいエリア” ランキング

■ 調査結果トピックス

・世帯年収を問わず「岐阜市」が全価格帯で1位を獲得

岐阜県における新築一戸建ての“住みたいエリア”は、世帯年収帯に関わらず「岐阜市」が全価格帯で1位を獲得し、圧倒的な人気を維持。特定の年収層に偏らず、幅広い予算帯に対応できる“総合力の高いエリア”として支持を集めていることが明らかとなりました。

一方で2位以下のエリアは、年収帯によって選好の分散が見られ、特に中～高価格帯では「大垣市」、一部価格帯では「羽島市」「各務原市」などがランクイン。価格や立地条件に応じた“現実的な選択肢”として周辺エリアが検討されている傾向がうかがえます。

・岐阜市起点で広がる住宅検討。“価格×利便性”でエリア選定の傾向

全体としては、「まず岐阜市を検討し、予算や条件に応じて周辺エリアへ広げる」という“中心都市起点型”の住まい探しが主流であり、利便性と価格バランスの最適化を図る傾向が浮き彫りとなりました。

岐阜県の”住みたいエリア” ：志望理由について

■ 調査結果トピックス

・岐阜県では、「家族との距離」を起点に、交通利便性や土地条件を加味してエリアを選定する動きが主流となっている可能性が示唆されます。住宅検討エリアの選定理由として最も多かったのは「実家・家族の近さ」（32件）で、地縁性や生活基盤を重視したエリア選びが中心となっていることが明らかになりました。

・次いで「通勤、アクセス」（26件）と「土地条件」（25件）と多く、通勤・移動の利便性に加え、土地の広さや条件といった実務的な要素も重視されている傾向が見られます。「生活の利便性」（16件）や「子育て・教育」（13件）も一定数見られ、利便性や地縁性に加えて、暮らしやすさや将来を見据えた選定も行われていることがうかがえます。

・エリア別では、岐阜市において「実家・家族の近さ」（18件）と「土地条件」（18件）、「交通アクセス」（17件）がいずれも多く、地縁性・利便性・土地条件のバランスが取れたエリアとして選ばれている傾向が見られます。

［志望理由のコメント］

・新築・一戸建て購入希望者：「住みたい」と希望したエリアについての志望理由を集計

・記述欄の未回答者を除区。

・要素定義（集計ルール）：自由記述で回答された「住みたい理由」を内容ごとに分類し、下記の定義に基づき集計しています。

１. 交通アクセス関連 ２. 実家・家族の近さ ３. 環境・景観 ４. 子育て・教育 ５. 安全・災害

６. 予算・価格／相場 ７. 土地条件 ８. 生活の好み・相性

株式会社くふう住まいは、「家づくりをもっと楽しく、もっと自由に。」をコンセプトに、家を建てたい人と地元の住宅会社をつなぐメディア・相談窓口・イベントを展開しています。

くふうイエタテカウンター（無料相談窓口）

専門のアドバイザーが、お客様の家づくりを中立的な立場からサポートする無料の対面式相談窓口です。予算立てやライフプランのシミュレーションから、希望に沿った住宅会社の提案、見学会の予約代行まで、家づくりの「最初の一歩」をトータルで支えます。 URL： https://www.sumailab.net/counter/

くふうイエタテフェア（住宅イベント）

地域の優良住宅会社が多数出展し、一度に比較・検討ができる大型イベントです。直接プロに相談できるだけでなく、家づくりに役立つセミナーやワークショップを通じて、理想の住まいのイメージを具現化できる機会を提供しています。URL： https://www.sumailab.net/counter/fair/