【室蘭プリンスホテル】開業45周年記念企画第1弾・第2段を開催
室蘭プリンスホテルでは、開業45周年を記念した特別企画として、ビジネス利用や長期滞在のお客様を応援する宿泊プランの販売を開始しております。
第1弾では、出張利用のお客様に向けた「宿泊出張応援プラン」
第2弾では、長期滞在にも便利な「ランドリー利用料金キャッシュバックプラン」をご用意。
ご宿泊をより快適にお過ごしいただける内容となっております。
■第1弾 宿泊出張応援プラン
出張やビジネスでご利用のお客様へ、滞在中のちょっとした栄養補給として、
「プロテインバー」または「ゼリー飲料」をおひとつプレゼントいたします。
移動やお仕事の合間にも手軽にお召し上がりいただける内容で、
ビジネス利用のお客様におすすめの宿泊プランです。
第1弾ご予約リンクはこちら
https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=5354054dc2facbbfffe3798a69b9afd4&type=rooms&order=recommended&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=14062082%2C13703223&search_type=undated&nights=1&adults=1&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1&mcp_currency=JPY(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=5354054dc2facbbfffe3798a69b9afd4&type=rooms&order=recommended&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=14062082%2C13703223&search_type=undated&nights=1&adults=1&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1&mcp_currency=JPY)
■第2弾 ランドリー利用料金キャッシュバックプラン
長期滞在や連泊利用のお客様にも快適にお過ごしいただけるよう、
館内ランドリーをご利用頂いたお客様を対象に、
ランドリー利用料金をキャッシュバックする宿泊プランを販売しております。
出張やスポーツ団体、観光での連泊など、さまざまな宿泊シーンでご活用いただけます。
第2弾ご予約リンクはこちら
https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=5354054dc2facbbfffe3798a69b9afd4&type=rooms&order=recommended&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=19352865%2C15642614&search_type=undated&nights=2&adults=1&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1&mcp_currency=JPY(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=5354054dc2facbbfffe3798a69b9afd4&type=rooms&order=recommended&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=19352865%2C15642614&search_type=undated&nights=2&adults=1&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1&mcp_currency=JPY)
■45周年を迎えて
室蘭プリンスホテルは、地域の皆様や多くのお客様に支えられ、
開業45周年を迎えることができました。
今後も、より快適で利用しやすいホテルを目指し、さまざまな企画や
サービス向上に取り組んでまいります。
皆様のご来館をお待ちしております。
【ご予約・お問い合わせ電話番号】
野口観光グループ ビジネスホテル共通ナビダイヤル
TEL：0570-026576（受付時間 10:00～17:00）
【本件に関するお問い合わせ】
◆室蘭プリンスホテル
〒051-0011 北海道室蘭市中央町1丁目4-9
室蘭プリンスホテル公式HP https://www.muroran-princehotel.com/
◆野口観光グループビジネスホテル3館合同Instagram開設いたしました！
皆さまのフォローをお待ちしております！
https://www.instagram.com/noguchi_muroran_tomakomai