株式会社ウィルネクスト、「生成AIを活用した採用プロセス自動化ガイド」2026年5月版を無料公開

株式会社ウィルネクストダウンロードはこちら！ :https://luf.co.jp/willnext-consulting/contents/wp-63■ 公開の背景

生成AIおよびAIエージェントの実用化が急速に進む中、採用業務における活用は 「実験段階」から「実用段階」へと移行しています。

一方、多くの採用担当者が 「何から始めればよいかわからない」状態にあることも現実です。

本資料は、採用プロセス全域にわたる具体的な自動化実例とプロンプトを提供し、 現場ですぐに活用できる実践的な内容として設計しました。

■ 資料の主な内容

・日本の採用市場における生成AI活用の必要性（データ・根拠付き）

・候補者スクリーニング、面接調整、採用データ分析、オンボーディングの 自動化Before/Afterと、そのまま使えるプロンプト例

・生成AIを採用に導入するための5ステップロードマップ

■こんなかたにおすすめ

・採用業務の工数を今すぐ削減したい

・AIを採用に使いたいが、何から始めればいいかわからない

・エージェント依存を下げて採用コストを圧縮したい

ダウンロードはこちら！ :https://luf.co.jp/willnext-consulting/contents/wp-63■株式会社ウィルネクストについて

株式会社ウィルネクストは、個人と組織の意思決定を支援する人材・組織コンサルティング会社です。Willnext Academy・Willnext Design・Willnext Job・Willnext Consultingの4サービスを通じて、採用から定着・活躍まで一気通貫で支援しています。

■ Willnext Design(https://willnext.jp/design)（意思形成）

AIと対話を融合したキャリアデザインプログラム。価値観や動機を言語化し、「なぜ働くのか」からキャリアを再設計します。

■ Willnext Academy(https://willnext.jp/academy)（学習・コミュニティ）

旧CANTERA ACADEMYを刷新。対話・内省・実践を通じ、人事としてのあり方を探究するコミュニティ型学習プラットフォーム。

■ Willnext Job(https://willnext.jp/job/candidates)（キャリア循環）

転職・副業・プロジェクト参画など、多様なキャリア機会を一気通貫で支援。

■ Willnext Consulting(https://willnext.jp/consulting)（組織変革）

採用・育成・組織開発・人事戦略を包括的に支援し、個人の変化を組織成長へ接続します。

■会社概要

会社名： 株式会社ウィルネクスト

所在地：神奈川県相模原市緑区小渕1878-1

代表取締役：中村 真広

取締役：堀尾 司

会社HP：https://willnext.jp/

株式会社ウィルネクスト

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ウィルネクスト 広報担当

E-mail：info@willnext.jp