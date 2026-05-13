シニアジョブ、最新のシニア就職実態を調査する「シニアジョブ研究所」を設立

株式会社シニアジョブ

シニア転職支援の株式会社シニアジョブ（本社：東京都新宿区/代表取締役 中島康恵）は、シニア求職者、シニア求人企業、シニア就職支援の最新データの調査・研究を目的とした「シニアジョブ研究所」を2026年4月29日に設立しました。

株式会社シニアジョブが設立した「シニアジョブ研究所」の研究内容のページ

■「シニアジョブ研究所」設立の目的と背景

シニアの転職・再就職の現場では、間違ったイメージや古いイメージなど、実際のシニアの就職・活躍とは異なる先入観によって、就職の難易度がさらに高くなることや、採用や活用に失敗する場面が多く見られます。

株式会社シニアジョブでは、シニアに特化した求人サイト「シニアジョブ」、同じくシニアに特化した人材紹介・人材派遣「シニアジョブエージェント」といったサービスを提供しており、そこで得たシニア求職者、シニア求人企業、シニア就職支援の最新の実態を調査・研究し、社会全体へと発信するため、2026年4月29日に「シニアジョブ研究所」を設立しました。

これまでにも自社運営メディアや、他のメディア、講演などの機会においてもシニア就業に関する発信を積極的に実施していましたが、シニア就業の最新情報が社会に十分知られていないことが、シニア就業の難易度を高める一因となっていることから、「シニアジョブ研究所」ではシニアの就職やシニア採用・活用のノウハウ以外の最新の現状・情報についても調査・研究し、発信を行います。

■「シニアジョブ研究所」の情報

●シニアジョブ研究所の基本情報- 名称 シニアジョブ研究所- 設立 2026年4月29日- 所在地 東京都新宿区大久保2-5-22 セキサクビル8F 株式会社シニアジョブ内- URL https://corp.senior-job.co.jp/research

●シニアジョブ研究所のビジョン

「世代を超えた価値を再発見する」

世代を超えて活躍できる社会を創ることを目指す意味を含む株式会社シニアジョブのビジョン「世代を超える」と連動し、創造と変化の最前線にある日本の高齢者総活躍社会の最新情報を調査・研究することで、新たな価値を再発見し、社会へと共有する使命を表しています。

●シニアジョブ研究所の研究内容

シニアジョブ研究所では、目まぐるしく変化する現代のシニア就業の最新の実態を下記の3つの視点から調査・研究しています。

- シニア求職者について- シニア求人企業について- シニア就職支援について

シニア求職者についての調査とシニア求人企業の調査では、働くシニアの数の増加、シニアが活躍する職種や企業の数の増加、より高い年齢まで働き続けるようになっているなどの変化が非常に速い速度で起きている現状を調査します。

シニア就職支援についての調査では、他の年代とは異なるシニア特有の就職支援の実態に関して、私たちも含めたシニアの就職を支援するサービスや企業を調査します。

●シニアジョブ研究所への連絡・お問い合わせ

下記の問い合わせフォームよりご連絡ください。

https://corp.senior-job.co.jp/contact#research

■シニアジョブ 代表取締役 中島康恵からのコメント

シニアジョブ 代表取締役 中島康恵

シニアの就職や活躍の環境は、近年、急速に変化しています。このため、当事者であるシニア求職者も、求人企業も、ともすれば変化の速度に対応しきれず、過去の情報に惑わされ、転職・再就職や採用・活用が、難航・失敗することが少なくありません。

今回、こうしたシニア就業の最前線における実態を調査し、広く社会に発信する場として、新たに「シニアジョブ研究所」を設立しました。

これまで私たち株式会社シニアジョブでは、シニアに特化した求人サイトや人材紹介など、シニア求職者と求人企業のマッチングを支援することで、日本のシニアの就業促進の一端を担ってまいりました。今回、実務だけにとどまらず、シニア求職者やシニア求人企業の最新情報を発信することで、当事者であるシニアや企業の就職活動や採用活動がより円滑なものになること、さらには日本の社会全体のシニア就業への関心を高め、高齢者総活躍社会の実現を目指してまいります。

■株式会社シニアジョブについて

50歳以上のシニアに特化した求人サイト、人材紹介、人材派遣の各サービスを提供する会社です。学生起業家出身である代表取締役の中島が、人出不足にも関わらずシニアの就職が困難である社会課題に気づき、その解決をライフワークとするべく業態転換。徹底した効率化とスピードによって、シニアの総合人材会社として多くの求職者や求人企業が登録・活用。代表の中島がビジネス+IT（SBクリエイティブ）やダイヤモンド・オンライン（ダイヤモンド社）などでコラムを連載中。

お仕事をお探しのシニアの方や、シニア人材採用をお考えの企業の採用担当者の方は、サイトからご登録・お問い合わせをお願いいたします。（https://seniorjob.jp/）

【会社概要】

代表 ： 代表取締役 中島 康恵

本社 ： 東京都新宿区大久保2丁目5－22セキサクビル8F

URL ： https://corp.senior-job.co.jp/

事業内容 ： シニアの人材ビジネス提供

運営サイト：

シニアジョブ： https://seniorjob.jp/

シニアジョブエージェント： https://senior-job.co.jp/

シニアジョブコネクト： https://connect.seniorjob.jp/landing/

シニア採用マガジン： https://seniorjob.jp/landing/client/recruit-guide/

シニアタイムズ： https://senior-job.co.jp/magazine/

プレスリリースのPDFダウンロードはこちらからお願いいたします。

https://prtimes.jp/a/?f=d31414-197-1268cea070bbfd701f8b34b20dfa8280.pdf

本件に関するお問い合わせ先

株式会社シニアジョブ 広報部 安彦（あびこ）

TEL：080-4107-5851 e-mail：m-abiko@senior-job.co.jp

株式会社シニアジョブ

50歳以上のシニアに特化した人材紹介、人材派遣、求人サイトの各サービスを提供する会社です。学生起業家出身である代表取締役の中島が、人材不足にも関わらずシニアの就職が困難であるという社会課題に気づき、その解決をライフワークとするべく業種転換。徹底した効率化とスピードによって、シニアの総合人材会社としてそれぞれ延べ15万件を超える求職者と求人企業が登録。