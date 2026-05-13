『第7回 HR新卒採用フェア by テックオーシャン』2026年5月27日（水）にリアル開催決定！「理系・エンジニア採用」をテーマに、先着50名様予約受付中！

株式会社テックオーシャン理系学生採用支援を行う株式会社テックオーシャン（本社：東京都千代田区、代表取締役 上土達哉、以下「テックオーシャン」）は、採用担当者向けリアルイベント『HR新卒採用フェア by テックオーシャン』を2026年5月27日（水）に開催します。

HR業界の著名人と採用に長らく携わってこられた採用担当者様より、新卒採用をより良くするための最新HRの動向や採用ノウハウを紹介していただきます。

▼お申し込みや詳細情報は、以下のイベントページをご参照ください。

こちらのURLからもご参照いただけます。（https://biz.techoffer.jp/seminar/20260527/）

詳細を見る :https://biz.techoffer.jp/seminar/20260527/

今回のフェアでは、エンジニア新卒採用に関する最新の市場情報を提供し、講演、ワークショップ、交流会の3つのセッションをご用意しました。講演には、株式会社人材研究所の曽和様とアプライドマテリアルズジャパンの原田様が登壇し、「理系エンジニア採用」をテーマに詳細にお話しいただきます。新卒採用に関するお悩みをお持ちの人事・採用ご担当者様には必見の内容です。参加は無料です。

プログラム

17:00~18:00

特定技術領域エンジニア採用が「集まる会社」と「集まらない会社」の分岐点

～機械・電気電子・情報系を横断した採用設計論～

18:00~19:00

理系採用を成功に導く、他社志望動機作成ワークショップ

・他社の採用サイト情報から志望動機を作成し、互いにFBし合うグループワークです。

19:00~21:00

同じ悩みを抱える担当者との交流会（アルコール・ソフトドリンクあり）

▼講演のタイムスケジュールは、以下のイベントページをご参照ください。

こちらのURLからもご参照いただけます。https://biz.techoffer.jp/seminar/20260527/

詳細を見る :https://biz.techoffer.jp/seminar/20260527/

登壇者情報

株式会社人材研究所 曽和 利光氏

愛知県豊田市生まれ、関西育ち。灘高等学校、京都大学教育学部教育心理学科。在学中は関西の大手進学塾にて数学講師。卒業後、リクルート、ライフネット生命などで採用や人事の責任者を務める。その後、人事コンサルティング会社人材研究所を設立。日系大手企業から外資系企業、メガベンチャー、老舗企業、中小・スタートアップ、官公庁等、多くの組織に向けて人事や採用についてのコンサルティングや研修、講演、執筆活動を行っている。著書に「人事と採用のセオリー」「人と組織のマネジメントバイアス」「できる人事とダメ人事の習慣」「コミュ障のための面接マニュアル」「悪人の作った会社はなぜ伸びるのか？」他。現在、Y!ニュース、日経、労政時報、Business Insider、キャリコネ等、コラム連載中

株式会社アプライドマテリアルズジャパン 原田 栄作氏

アメリカの大学を卒業後、外資系企業において人事・採用担当のキャリアをスタート。いままでにないWEBゲーム式会社案内などを企画。友人と共にアパレル会社起業を経て、再度外資系企業の人事マネジャーに。全方位人事を経験した後に、採用領域に特化。データを使いながらも、斬新なアイデアで採用実現に強み。アプライド マテリアルズ ジャパンでは、2024年にIndeed社のストラテジック部門賞を受賞。

皆様のお申込みを心よりお待ちしております。

『HR新卒採用フェア by テックオーシャン』概要

イベント名称 ：HR新卒採用フェア

開催日時 ：2026年5月27日（水）17:00-21:00

場所 ：SOCIAL SPACE AKASAKA（赤坂見附駅から徒歩2分）

参加費 ：無料・事前申込制

参加人数 ：先着50名

イベントコンセプト ：特定技術領域エンジニア採用が「集まる会社」と「集まらない会社」の分岐点

～機械・電気電子・情報系を横断した採用設計論～

主催 ：株式会社テックオーシャン

（理系特化型オファー型支援サービス TECH OFFERの企画・運営 https://biz.techoffer.jp/）

▼お申し込みや詳細情報は、以下ご参照ください。

https://biz.techoffer.jp/seminar/20260527/

理系新卒採用 スカウトサービス TECH OFFER【テックオファー】

TECH OFFERの利用企業数は現在750社以上です。TECH OFFERでは、機械、電気電子、情報系、化学系、建築土木系などのサービス利用学生に対して、所属大学や学歴、出身都道府県、希望職種、技術スキル、性格特性等に応じて声掛け型の採用アプローチを自動で行えるほか、事業部ごとや事業所ごとにアカウントを持ち採用活動を展開することが可能となっています。

これを支えるのは日本全国の大学研究室及び大学教員約40,000人とそこに紐づく約100万件の技術キーワードを収集した国内最大規模のデータベース。例えば、工場の自動化などに役立つ”画像処理”、”画像認識”、”IoT”などのキーワードを設定することで、それぞれのキーワードを研究の中で取り扱っている大学研究室に自動アプローチができる仕組みとなっています。

理系学生の採用においては技術スキルや素養を評価してのアプローチが学生から求められる傾向が強く、TECH OFFERの活用により技術切り口などで自社の魅力を伝えて採用につなげることができたという喜びの声が多く寄せられています。



TECH OFFER（学生向け）：https://techoffer.jp/

TECH OFFER（企業向け）： https://biz.techoffer.jp/

テックオーシャンHP: https://techocean.co.jp/

※サービス導入事例や理系採用ノウハウ集等は株式会社テックオーシャンのHPをご覧ください。