ナノバブルの力で日常の豊かな暮らしを提案する株式会社アルベール・インターナショナル(所在地：大阪府箕面市、代表取締役：二谷 欣哉)は、梅雨時期に多くの家庭で課題となる「部屋干し臭」について、“洗いの段階”から見直す新たな視点を提示し、梅雨時期に向けた洗濯革命ナノバブールW(ダブル)トルネードの販売強化を開始したことをお知らせいたします。





――「洗っているのにニオイが気になる」

こうした悩みは、これまで乾燥環境や湿度が主な原因とされてきました。一方で同社は、衣類に残る皮脂やタンパク質汚れ、繊維の奥に蓄積する微細な汚れが菌のエサとなり、ニオイの発生につながる可能性に着目。さらに、これらの残留物が洗濯槽内部にも影響を与え、カビの発生環境に関係している可能性があると考えています。

ナノバブル水は、ナノサイズの微細な気泡によって汚れをはがしやすくする特性が広く知られており、さまざまな分野で活用されています。本リリースでは、この既知の特性を日常の洗濯に応用することで、ニオイの原因となる“洗い残し”にどのように向き合えるのか、梅雨時期の新たな対策として提案します。





部屋干し臭イメージ





■「対策しているのに解決しない」部屋干しの現実

梅雨時期になると、降雨や高湿度の影響により外干しが難しくなり、多くの家庭で部屋干しが日常的に行われます。気象庁のデータ(*1)でも、梅雨期は降水日数・湿度ともに年間を通じて高い水準となることが示されており、洗濯環境が制約されやすい時期であることが分かります。

また、総務省の労働力調査(*2)によると、日本では共働き世帯が増加傾向にあり、現在では夫婦のいる世帯の多くを占めています。こうした背景から、時間や天候に左右されにくい「室内干し」は、生活上の合理的な選択として広く定着しています。

一方で、部屋干しに関しては、乾きにくさやニオイといった課題が指摘され続けており、柔軟剤や消臭剤の使用、干し方の工夫、除湿機やサーキュレーターの活用など、さまざまな対策が一般化しています。それにもかかわらず、「洗っているのにニオイが気になる」といった状況は完全には解消されていません。





本来、洗濯は衣類を清潔に保つための行為であるにもかかわらず、「洗っているのに臭う」という矛盾が生じており、部屋干し臭は、多くの対策が講じられているにもかかわらず、なお解決しきれていない生活課題の一つとなっています。





*1 気象庁「観測開始からの毎月の値｜東京都相対湿度の月平均値」

https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/view/monthly_s3.php?prec_no=44&block_no=47662&year=&month=&day=&view=a7

*2 厚生労働省「共働き世帯数の年次推移」

https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/backdata/02-01-01-03.html









■部屋干し臭は「乾かし方」だけの問題ではない“乾燥”から“洗う環境”へシフト 洗濯の質を向上「ナノバブル水」で臭いが98％軽減。

部屋干し臭は、乾かし方や湿度といった乾燥環境が影響するとされ、乾燥に時間がかかるほど菌が増殖しやすくなることは広く知られています。衣類に残る皮脂やタンパク質汚れ、繊維の奥に蓄積する微細な汚れが菌のエサとなり、ニオイの原因になる可能性があると考えています。さらに、こうした残留物は洗濯槽内部にも蓄積し、カビが発生しやすい環境につながることも示唆されています。このことから、株式会社アルベール・インターナショナルでは、そもそも菌を発生させない「洗う環境」という新たな視点に着目。





こうした「洗いの質」を左右する要素の一つとして、同社は“水”の役割にも注目しています。ナノバブル水は、微細な気泡によって汚れにアプローチしやすい特性が知られており、日常の洗濯においても、洗い残しを抑えることで洗濯の質を支える可能性を検証しました。乾燥方法だけでなく、ナノバブル水による“洗い”と“環境”を見直すことが、部屋干し臭対策の新たなアプローチになると考えています。









■検証結果

第三者機関である消費科学研究所にて、ナノバブル水を用いた臭気低減に関する実証試験を実施しました。試験では、アンモニアガスを用いた臭気試験を行い、あらかじめ槽洗浄コースを1回実施した後、JAFET規格の洗剤による洗浄を5回行った洗濯機を使用しています。

評価対象として、A4サイズ程度に裁断した綿白布に対し、アンモニア28％溶液5mlを入れたガラス容器とともにポリ袋内で密封し、24時間以上室温で静置することで臭気を付着させました。その後、予洗浄済みの洗濯機にナノバブル発生器を装着し、当該試験布1枚を通常の洗濯工程で洗浄し、自然乾燥させています。

その結果、アンモニアガス濃度は洗浄前の660ppmから洗濯後には12ppmまで大幅に低減(98％軽減)されることが確認されました。これにより、ナノバブル水の使用が、洗濯による臭気除去において高い効果を発揮することが示唆されました。





検証結果





■毎日の洗濯を変えずに、洗濯をサポートする「洗濯革命ナノバブール」

『洗濯革命ナノバブール』は、普段の洗濯方法を変えることなく使えるナノバブル発生アイテムです。水中に発生する微細な泡が汚れにアプローチし、洗濯の質を底上げ。毎日使い続けることで、衣類だけでなく洗濯槽内の汚れ環境にも働きかけ、清潔な状態を保ちやすくなります。手軽に導入できる5,000円以下の価格帯も特長です。





≪商品概要≫

商品名 ：洗濯革命ナノバブールW(ダブル)トルネード

材質 ：本体・キャップ：ポリアセタール

ナノバブル発生器：ポリプロピレン

販売価格：4,280円(税込)

サイズ ：3.2×3.2×6.4cm

重量 ：29g

生産国 ：日本

耐用年数：3年

販売先 ：アルベール・インターナショナル

( https://art-verre.com/washing-w/#product )

Amazon、楽天市場、Yahoo！ショッピング、au PAYマーケット等





洗濯革命ナノバブール Wトルネード 装着イメージ

洗濯革命ナノバブール Wトルネード





■ナノバブル水とは

ナノバブールとは、目に見えないほど小さな気泡を水の中に大量に発生させる製品です。ナノバブルの大きさはナノメートル単位で、1ナノメートルは100万分の1ミリメートルにあたります。肉眼で確認することはできませんが、通常の水にはない特性を持ち、さまざまな場面で効果を発揮します。ナノバブルはマイナスの電荷を帯びており、プラスの電荷を持つ汚れやニオイの原因菌に吸着しやすい性質があります。そのため、洗浄や消臭といった用途で注目されてきました。





肉眼では確認できない





●通常の気泡(目に見える泡)

コップに水を注いだときに見える泡が、通常の気泡です。サイズが大きいため、すぐに水面へ浮かび、短時間で割れて消えてしまいます。水の中に長くとどまることはありません。





●マイクロバブル(細かい白い泡)

通常の気泡がさらに細かくなると、マイクロバブルになります。水が白く濁って見えるのが特徴です。通常の泡より浮かびにくく、ゆっくりと水中にとどまるため、汚れを包み込んで浮かせる働きがあります。ただし、時間がたつと次第に消えていきます。





●ナノバブル(見えない泡)

マイクロバブルがさらに細かく砕かれると、ナノバブルになります。目では見えないほど小さく、水中を不規則に動き続けます。浮力よりも動きが勝るため、長時間水の中に残り、汚れや菌に近づいて作用しやすい点が特徴です。





ナノバブル洗浄イメージ

マイクロバブルとナノバブル





■アルベール・インターナショナル製「ナノバブール」シリーズの特長

ナノバブールの最大の特長は、当社が名付けた「トルネード水流」という独自構造にあります。

開発した部品の中を水が通過すると、螺旋状に勢いよく回転し、摩擦によってミリ単位の泡をナノレベルまで細かく砕きます。水の中で竜巻が起こり、泡をシュレッダーで刻んでいくような仕組みで、この技術は特許を取得しています。

ナノバブルの可能性にいち早く着目し、研究開発を行い、独自の技術を使用し、低コスト・省スペースでナノバブルを発生できる『ナノバブール』の商品化が可能となりました。





ナノバブールなしあり

特許証





■ナノバブールを使用した比較実験(自社調べ)

Yシャツにケチャップ汚れを付け、乾燥後日立製洗濯機にて標準コース1回の洗濯で洗浄効果を比較しました。

『洗濯革命ナノバブールW(ダブル)トルネード』は、10Lあたり1兆8千億個以上の大量で極小の泡が、繊維のすき間に入り込み、洗浄力をあげます。





＊洗剤不使用





ケチャップ比較_ナノ使用

ケチャップ比較_ナノ無し





■その他のナノバブールシリーズ ※税込表記





洗濯革命ナノバブール 3,828円

https://art-verre.com/washing/





洗濯革命ナノバブール





洗濯革命ナノバブールS(シングル)トルネード 2,980円

https://art-verre.com/washing-s/





洗濯革命ナノバブール Sトルネード





お風呂革命ナノバブールW(ダブル)トルネード 4,280円

https://art-verre.com/shower-w/





お風呂革命ナノバブール Wトルネード





散水革命ナノバブール 3,980円

https://art-verre.com/spray/





散水革命ナノバブール





料理革命ナノバブールキッチンW(ダブル)トルネード 4,860円

https://art-verre.com/ryourikakumei-w/





料理革命ナノバブール キッチン Wトルネード





浄水革命ナノバブール 2,750円

https://art-verre.com/shower-jyousuikakumei/





浄水革命ナノバブール





【会社概要】

株式会社アルベール・インターナショナルは、ナノバブル技術を活用し、誰もが無理なく取り入れられる「健康」と「快適さ」を暮らしの中に届けることを目指す企業です。日本でナノバブルが一般に知られる以前からその可能性に着目し、研究・開発を続けてきました。国内一貫体制で設計から製造までを行い、品質と安全性を確保しながら、水周りを中心に生活に根づく製品づくりに取り組んでいます。





商号 ： 株式会社アルベール・インターナショナル

創業 ： 2009年8月

代表 ： 代表取締役 二谷 欣哉(にたに よしちか)

所在地： 〒562-0024 大阪府箕面市粟生新家4-6-10-102

URL ： https://art-verre.com/





＊特許＊

・2017年9月8日「微小気泡発生体、および、それを用いた微小気泡含有水発生装置」特許第6205099号

・2021年11月29日「微小気泡発生装置」特許第6984919号

・2022年7月25日「微小気泡発生器具およびシャワーヘッド」特許第7111413号

・2023年3月27日「微小気泡発生システムおよび微小気泡発生キット」特許第7251748号

・2023年8月28日「微小気泡発生器具」特許第7338926号

・2023年11月6日「微小気泡発生器具」特許第7378752号

・2025年4月8日「微小気泡発生器具」特許第7663272号

・2025年5月26日「塩味増強用組成物、および、食材の調理方法」特許第7687749号

・2025年11月4日「微小気泡発生器具」特許第7768620

・2026年2月20日「微小気泡発生器具および微小気泡の製造方法」特許第7822662号





＊認証＊

・「大阪府経営革新計画承認企業」2017年8月10日 承認(大阪府指令経支第1086-40号)

・「大阪府経営革新計画達成企業」2021年3月23日 達成(大阪府指令経支第1086-40号)

・「大阪府経営革新計画承認企業」2020年11月25日 承認(大阪府指令経支第1081-114号)