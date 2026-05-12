今週末！5月16日(土)17日(日)Gメッセ群馬で関東最大ドッグフェスタの「プレミアムドッグフェスタ」が開催！！全国から選りすぐりの100店舗が大集合！

株式会社TORINO

今週末開催！関東最大級のドッグイベント

「プレミアムドッグフェスタ」が5月16日(土)・17日(日)、Gメッセ群馬で初開催！

全国から選りすぐりの100店舗が大集合！

関東を中心に大人気のドッグイベント「プレミアムドッグフェスタ」が、ついに群馬県へ初上陸。

2026年5月16日(土)・17日(日)の2日間、Gメッセ群馬にて開催いたします。

会場には、全国から厳選された約100店舗が集結。

ワンちゃんのお洋服やアクセサリー、首輪・リード、おやつ、雑貨など、ここでしか出会えない特別なアイテムが勢ぞろいします。

「愛犬にぴったりのお気に入りがきっと見つかる」

そんな愛犬家の皆様に向けた、関東最大級のドッグフェスタです。

公式Instagram

https://www.instagram.com/premium_dog_festa/

【イベント概要】

■イベント名

プレミアムドッグフェスタ in Gメッセ群馬

■開催日

2026年5月16日(土)・17日(日)

■開催時間

10:00～16:00

■会場

Gメッセ群馬

■入場料

無料

■駐車場料金

1日500円

■特別企画

先着500台 駐車場料金無料！

入場口すぐの運営本部へ駐車券をご持参ください。

当日、入場後に本部へお越しいただいた順でのご案内となります。

さらに今回ご来場いただいた皆様には、8月開催予定の特別イベント

「屋内冷房完備のプレミアムドッグフェスタ in Gメッセ群馬」の“入場無料券”をプレゼント！

ご来場の皆様全員にお配りします！

真夏でも快適に楽しめる、冷房完備の大型室内ドッグフェスタが開催決定！！

今回のイベント限定で手に入る、お得な特典となります。

【無料券プレゼント参加方法】

１.公式Instagramをフォロー

２.イベントで購入した商品と一緒に写真撮影

３.「@プレミアムドッグフェスタ」をタグ付け投稿

投稿画面を本部スタッフへご提示いただくと、8月イベントの「入場無料券」をプレゼントいたします。

その後、無料券をGETした！とストーリーズへUPをお願いいたします！

愛犬との特別な2日間を、ぜひGメッセ群馬でお楽しみください。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

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【8月屋内冷房完備のプレミアムドッグフェスタ開催概要】

公式Instagram

https://www.instagram.com/premium_dog_festa/

■イベント名

屋内冷房完備のプレミアムドッグフェスタ in Gメッセ群馬

■開催日

2026年8月15日(土)・16日(日)

■開催時間

11:00～17:30（予定）

■会場

Gメッセ群馬 屋内展示場

（冷房完備の快適な室内会場で開催！）

■出店数

本日現在、180店舗の出店が決定！

■入場料

前売り券：500円

当日券：700円

■駐車場料金

1日500円

真夏でも愛犬と快適に楽しめる、関東最大級の室内ドッグフェスタ！

全国から人気ショップが集結し、ワンちゃんのお洋服・おやつ・アクセサリー・雑貨など、ここでしか出会えないアイテムが勢ぞろいします。

5月開催の「プレミアムドッグフェスタ」にご来場いただいた方限定で、8月イベントの“入場無料券”をなんと全員にプレゼント！

この機会にぜひご来場ください。

公式Instagram

https://www.instagram.com/premium_dog_festa/