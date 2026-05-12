今週末！5月16日(土)17日(日)Gメッセ群馬で関東最大ドッグフェスタの「プレミアムドッグフェスタ」が開催！！全国から選りすぐりの100店舗が大集合！
今週末開催！関東最大級のドッグイベント
「プレミアムドッグフェスタ」が5月16日(土)・17日(日)、Gメッセ群馬で初開催！
全国から選りすぐりの100店舗が大集合！
関東を中心に大人気のドッグイベント「プレミアムドッグフェスタ」が、ついに群馬県へ初上陸。
2026年5月16日(土)・17日(日)の2日間、Gメッセ群馬にて開催いたします。
会場には、全国から厳選された約100店舗が集結。
ワンちゃんのお洋服やアクセサリー、首輪・リード、おやつ、雑貨など、ここでしか出会えない特別なアイテムが勢ぞろいします。
「愛犬にぴったりのお気に入りがきっと見つかる」
そんな愛犬家の皆様に向けた、関東最大級のドッグフェスタです。
公式Instagram
https://www.instagram.com/premium_dog_festa/
【イベント概要】
■イベント名
プレミアムドッグフェスタ in Gメッセ群馬
■開催日
2026年5月16日(土)・17日(日)
■開催時間
10:00～16:00
■会場
Gメッセ群馬
■入場料
無料
■駐車場料金
1日500円
■特別企画
先着500台 駐車場料金無料！
入場口すぐの運営本部へ駐車券をご持参ください。
当日、入場後に本部へお越しいただいた順でのご案内となります。
さらに今回ご来場いただいた皆様には、8月開催予定の特別イベント
「屋内冷房完備のプレミアムドッグフェスタ in Gメッセ群馬」の“入場無料券”をプレゼント！
ご来場の皆様全員にお配りします！
真夏でも快適に楽しめる、冷房完備の大型室内ドッグフェスタが開催決定！！
今回のイベント限定で手に入る、お得な特典となります。
【無料券プレゼント参加方法】
１.公式Instagramをフォロー
２.イベントで購入した商品と一緒に写真撮影
３.「@プレミアムドッグフェスタ」をタグ付け投稿
投稿画面を本部スタッフへご提示いただくと、8月イベントの「入場無料券」をプレゼントいたします。
その後、無料券をGETした！とストーリーズへUPをお願いいたします！
愛犬との特別な2日間を、ぜひGメッセ群馬でお楽しみください。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。
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【8月屋内冷房完備のプレミアムドッグフェスタ開催概要】
公式Instagram
https://www.instagram.com/premium_dog_festa/
■イベント名
屋内冷房完備のプレミアムドッグフェスタ in Gメッセ群馬
■開催日
2026年8月15日(土)・16日(日)
■開催時間
11:00～17:30（予定）
■会場
Gメッセ群馬 屋内展示場
（冷房完備の快適な室内会場で開催！）
■出店数
本日現在、180店舗の出店が決定！
■入場料
前売り券：500円
当日券：700円
■駐車場料金
1日500円
真夏でも愛犬と快適に楽しめる、関東最大級の室内ドッグフェスタ！
全国から人気ショップが集結し、ワンちゃんのお洋服・おやつ・アクセサリー・雑貨など、ここでしか出会えないアイテムが勢ぞろいします。
5月開催の「プレミアムドッグフェスタ」にご来場いただいた方限定で、8月イベントの“入場無料券”をなんと全員にプレゼント！
この機会にぜひご来場ください。
公式Instagram
https://www.instagram.com/premium_dog_festa/