【2026年 7月のオンライン講習：統括安全衛生責任者 講習】便利なオンライン講習会のスケジュールが公開されました。

アイムセーフ合同会社

アイムセーフ合同会社では、厚生労働省通達による【統括安全衛生責任者】を社内受講できる便利なオンライン講習会で実施しています。

2026年 7月のスケジュールが公開されました。

建設・造船の作業現場は重篤災害が発生しやすい環境にあり、元方事業者による請負業者の管理を含めた工事現場の統括管理が法令で定められています。

労働安全衛生法第15条では、作業人が一定数以上の作業現場において、建設業 造船業等の特定事業の元方事業者は、労働災害を防止したり、関係者を指揮するために各作業場毎に統括安全衛生責任者を選任しなくてはならないとあります。

１） 協議組織の設置及び運営

２） 作業間の連絡及び調整

３） 作業場所の巡視

４） 関係請負人が行う労働者の安全衛生教育に対する指導及び援助

５） 仕事の工程に関する計画、作業場所における機械、設備等の配置計画を作成及び当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人が安衛法又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導

６） その他労働災書を防止するために必要な事項

これらの労災防止措置の活動を統括安全衛生責任者が円滑に実行するため、厚生労働省から教育に関する通達が出ています。

昭和52年2月21日付け 基発第91号 『安全衛生教育の推進について』 、および 平成4年3月13日付け 基発 第125号『 安全衛生教育推進について』に統括安全衛生責任者に対する安全衛生教育について記載があり、これに基づき実施するようとあります。

１）建設業の労働災害と問題点 1.5時間

２）建設工事と安全の考え方 1.5時間

３）建設業と労働衛生 1時間

４）統括安全衛生管理の進め方（事例討議含む）3時間



アイムセームのオンライン講習『統括安全衛生責任者』はこれらの法令・通達に基づいたカリキュラム となっております。

■アイムセーフのオンライン講習の詳細はこちら

https://www.safejp.net/(https://www.safejp.net/)

■はじめての申込で1名分無料キャンペーン(※条件あり)

https://www.safejp.net/debut-campaign



■ 講座概要



【統括安全衛生責任者講習】

特定元方事業者の従業員と関係請負人の従業員の合計が50人以上（ずい道建設、橋梁建設、圧気工法の特定の仕事では30人以上）の場合は、統括安全衛生責任者の選任が義務づけられ、統括管理をおこなう必要があります。

事業者は、これらの現場において統括安全衛生責任者を選任するにあたり統括安全衛生責任者教育を実施することが定められており、統括安全衛生責任者を選任するのに必要な研修になります。

※厚生労働省の教育実施要領に基づいた学科7時間の修了証を3営業日を目安に発行します。

■統括安全衛生責任者講習とは？(動画解説あり)

選任が必要な工事､統括安全衛生責任者の職務､統括安全衛生責任者に必要な教育､選任の時期と報告､法令違反と罰則について説明しています。

https://www.safejp.net/chief-safetyand-health-officer

■Youtube:統括安全衛生責任者とは？

選任が必要な工事・職務・必要な教育・選任の時期と報告・法令違反と罰則・オンライン講習に関してについて解説しています。

https://youtu.be/pYHjfPVo5Ak?si=iy1ZmsXzeCio07Lm



■受講料 ⇒ 11,000円（税・教材費込）



■開催地 ⇒ オンラインですので全国から参加可能。

■開催日程

[表: https://prtimes.jp/data/corp/112624/table/228_1_82a20d3e1e61f8534a369af5ef6c62c7.jpg?v=202605130251 ]

お申込みはお早めに ＞＞＞

公式HPにてお申込みを承ります。

https://www.safejp.net/general-safety-and-health-supervisor

■学科講習

▼カリキュラム ⇒ 講義内容は、下記のように行います。

※日程：1日（9:00～18:00）

【アイムセーフのオンライン講習が選ばれる理由】

◆選ばれる理由1：全国どこからでも！移動ゼロの「オンライン講習」

今までの法定講習は都市部の会場で開催されることが多く、「移動時間や交通費が無駄」「大人数の会場は避けたい」というお悩みが多数ありました。

アイムセーフのオンライン講習なら、会場に出向かず、会社やご自宅からそのまま受講いただけます。

さらに、ただ動画を見るだけのeラーニングとは違い、プロ講師とリアルタイムでコミュニケーションを取る「ライブ配信（Zoom）」のため、眠くならずにしっかり身につきます。

◆選ばれる理由2：コンサルタント直伝！現場で使える「参加型カリキュラム」

弊社の母体は、労働安全・労働衛生コンサルタントや技術士による専門家集団です。「コンサルティングの行き着く先は人材育成」という信念のもと、現在も多くの企業様へ安全衛生の現場指導を行っています。

講習では、現場で実際に発生した労働災害の事例や改善策を豊富に交え、「なぜその対策が必要なのか」を分かりやすく解説します。

クイズ形式などを取り入れたプロ講師との対話型講習は、「楽しく理解が深まる」と大好評です。

◆選ばれる理由3：申し込みはWebで完結。修了証は「最短3営業日」でスピード発行

お申し込み手続きは非常にシンプルです。

さらに、受講後の「修了証」は、原則3営業日を目途にPDF形式でメールにてスピード発行いたします。 「急いで現場の資格を証明したい」という企業様にも安心してご利用いただけます。

万が一、当日にPCや通信トラブルで受講が中断してしまった場合でも、別日程への振り替え対応を行っております。

◆選ばれる理由4：急な業務でも安心！開始時間前なら「何度でも日程変更」が無料

「現場の急なトラブルで、予定していた講習に参加できなくなった…」そんな多忙なご担当者様のために、アイムセーフでは柔軟なスケジュール対応を行っています。

料金お支払い後であっても、講習の【開始時間前】までにHPのお問い合わせフォームからご連絡いただければ、無料で何度でも日程変更が可能です。

（※講習開始後の変更は承れませんのでご注意ください）

【Youtube：アイムセーフの安全衛生について考える】

https://www.youtube.com/@imsafe9788

【アイムセーフの労働安全衛生ニュース (月～金 配信中)】

https://www.safejp.net/latestinfo/categories/safety-news

【プロ講師とコミュニケーションが取れるオンライン講習シリーズ】

(開始前なら何度でも日程変更無料)

■([安全]衛生推進者)

https://www.safejp.net/online-training

■(安全管理者選任時研修)

https://www.safejp.net/security-managers-onlineonline-training

■(職長教育・安全衛生責任者)

https://www.safejp.net/syokutyou

■(統括安全衛生責任者)

https://www.safejp.net/general-safety-and-health-supervisor

■(化学物質管理者)

https://www.safejp.net/kagakubushittukanrisha

■(保護具着用管理責任者)

https://www.safejp.net/hogogu-chakuyo-kanri-sekininsha

■(高年齢者の労働災害防止)

https://www.safejp.net/senior-anzen



■(雇い入れ時の安全衛生教育)

https://www.safejp.net/yatoiire-kyouiku(https://www.safejp.net/yatoiire-kyouiku)

■(熱中症予防管理者)

https://www.safejp.net/nechushoyoboukanrisha