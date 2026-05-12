【LEOVISTA KASHIWA】バスケットボールウェアブランドBFIVEと2026-27シーズンのユニフォームサプライヤー契約を締結

株式会社LEOVISTA

千葉県柏市を拠点に活動するバスケットボールクラブ LEOVISTA KASHIWA（レオヴィスタ柏） は、2026-27シーズンのユニフォームサプライヤーとして、株式会社フラスコ100cc（本社：東京都台東区、代表取締役：矢口 貴士）が運営するバスケットボールウェアブランド 「BFIVE（ビーファイブ）」 とオフィシャルサプライヤー契約を締結したことをお知らせいたします。

LEOVISTA KASHIWAは、「柏からプロリーグへ」をビジョンに掲げ、将来的なB.LEAGUE NEXT参戦を目指し活動するバスケットボールクラブです。

このたび、競技性・デザイン性・ブランドコンセプトにおいて高い親和性を持つBFIVEとご縁をいただき、2026-27シーズンよりユニフォームサプライヤーとしてご支援いただくこととなりました。

本契約を通じて、選手が最高のパフォーマンスを発揮できる環境整備に加え、クラブブランドのさらなる価値向上を図ってまいります。

■BFIVEが目指すLEOVISTA KASHIWAとの今後の展望

私たちバスケットボールウェアブランド 「BFIVE（ビーファイブ）」は LEOVISTA KASHIWA と共にチームの理念や地域性、目指すクラブ像を深く理解し、競技面で選手を支える機能性と、クラブの世界観を表現するデザイン性を両立したウェア作成を行っていきます。

B.LEAGUE NEXT参戦という大きな目標に向かって挑戦するチームと共に歩み、競技・運営・ファンづくりの各面から、クラブの成長を継続的に支える存在を目指します。

■ BFIVEについて

BFIVE（ビーファイブ）は、株式会社フラスコ100ccが展開するバスケットボールウェアブランドです。「すべてのプレーヤーに最高の一着を」をコンセプトに、競技者目線で設計された高機能バスケットボールウェアを提供しています。

プロカテゴリーからアマチュア、学生、ミニバス世代まで幅広いプレーヤーに支持されており、日本国内のバスケットボール市場において高い実績を有するブランドとして成長を続けています。

また、B.LEAGUEクラブとのオフィシャルサプライヤー契約実績を多数有しており、

これまでに信州ブレイブウォリアーズ・山形ワイヴァンズ・愛媛オレンジバイキングスをはじめとする複数のB.LEAGUEクラブへウェアサプライを実施しています。

そのほかにも地域クラブ・各種競技団体への導入実績も豊富で、競技レベルを問わず多くのチームをサポートしています。

単なるユニフォーム供給にとどまらず、チームのブランドコンセプトや地域性を反映したデザイン提案、ファングッズ展開まで含めた総合的なサポートを強みとしています。

BFIVE HP：https://b-five.jp/

【LEOVISTA KASHIWAとは】

LEOVISTA KASHIWA（レオヴィスタ柏）は、千葉県柏市を拠点に活動する社会人バスケットボールクラブです。

「あなたの人生にバスケットを」を理念に掲げ、競技活動にとどまらず、地域に根ざしたクラブづくりを推進しています。

将来的なBリーグ参戦を見据え、「柏からプロリーグへ」 をビジョンに掲げ、競技力・事業性・地域性を兼ね備えたクラブ運営に取り組んでいます。

2025-26シーズンはクラブ創設初年度ながら、

・全日本社会人バスケットボール選手権大会 関東ブロック予選 優勝

・全日本社会人バスケットボール選手権大会 出場

・SBL男子関東SBL2リーグ 入替戦 勝利

・2026シーズン SBL2昇格決定 を達成し、競技面でも大きな飛躍を遂げました。

今後も競技成績の向上のみならず、地域・企業・ファンとともに成長するクラブとして、柏エリアに新たなスポーツ文化を創出してまいります。

問い合わせ

クラブへのお問い合わせは以下のフォームよりご連絡をお願い致します。

https://leovista-kashiwa.com/contact/