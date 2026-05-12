【広告敗因会議2026春】AI・自動化「時代」の罠。業界9社が明かす「リアルな敗因とV字回復」にA8.netが参戦

株式会社ファンコミュニケーションズ

プロシューマー支援事業を展開する株式会社ファンコミュニケーションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：二宮幸司 東京証券取引所プライム市場：2461）が運営する、国内最大級のアフィリエイトサービス「A8.net（エーハチネット）」 は、5月27日（水）にAIR Design（株式会社ガラパゴス）主催の大型カンファレンス「広告敗因会議2026春」に登壇いたします。

■お申込みはこちら

https://attendee.bizibl.tv/sessions/sezp17UNvyKA?utm_source=fancs

【広告敗因会議2026春 とは】

「成功事例だけで満足していますか？」

ポストCookie、生成AIの普及、広告運用の自動化により、マーケティングは大きな転換期にあります。その裏で増えているのが「見えない失敗」。本カンファレンスでは、業界9社が実際の敗因とそこからのV字回復プロセスを公開。次の一手を見極めるためのノウハウを提供します。

【Webマーケター必見】「なんとなく集客」から脱却！成果報酬から考えるCPA設計入門

「広告を回しているのに利益が残らない」と悩むマーケティングご担当者様へ。

本セミナーでは、見かけのCPAで他媒体と横並びに評価する「なんとなくの集客」を終わらせ、利益を最大化するチャネル戦略を公開します。

利益を残す鍵は、CPAを市場に「合わせる」のではなく、LTV（顧客生涯価値）起点で自ら「設計する」ことにあります。本講演ではアフィリエイトを題材に、「無駄なコストを省き利益を守る」手法を解説。さらに、優良顧客の獲得へ予算を集中させる、攻めの投資への転換術を具体事例とともに公開します。

無駄な広告費を最適化し、再現性のある成長戦略を描きたいマーケターや事業責任者の皆様は、ぜひご参加ください。

■登壇者

プラットフォーム推進部 アプリチーム 柳下 美香

2016年に新卒入社。国内最大級のアフィリエイトサービス「A8.net」にて、広告主向けコンサルティング、SNSメディア戦略、新規開拓インサイドセールスと、広告運用の主要プロセスを網羅的に経験。現在はアプリ特化型クローズドASP「A8app」の広告主兼メディア担当を務める。

広告主・メディア・新規市場という、三極それぞれの立場を経験してきた「現場知見の深さ」を最大の強みとする。新卒から一貫して業界の最前線に立ち続け、現在はこれまでの全経験を統合し、AI時代における次世代のアフィリエイト戦略の確立に邁進している。

【開催概要】

・名称：

広告敗因会議 2026 春

～AI・自動化「時代」の罠。9社が明かす、リアルな敗因とV字回復～

・日時：2026年5月27日(水)11時00分-14時35分

(当社セミナーは12時25分-12時45分に実施)

・会場：オンライン開催（参加無料）

・主催：AIR Design（株式会社ガラパゴス）

・お申し込み：

https://attendee.bizibl.tv/sessions/sezp17UNvyKA?utm_source=fancs

【「A8.net」について】

「A8.net（エーハチネット）」 は、2000年6月にサービス開始し、今年25周年を迎えるASP（アフィリエイトサービス・プロバイダー）です。PC・スマートフォン・タブレットに対応しており、累計広告主数約26,000社以上、アフィリエイトメディア数約357万と国内最大級の規模（2025年6月現在）となっています。また、NPO法人アフィリエイトマーケティング協会主催の「アフィリエイト・プログラムに関する意識調査」ではASP満足度15年連続1位*を受賞するなど、多くのアフィリエイトメディアにご支持いただいています。

*【アフィリエイト・プログラムに関する意識調査2025年】有効回答数1,374件・国内主要ASP24社中

■本リリースに関するお問い合わせ先

・株式会社ファンコミュニケーションズ マーケティングチーム

・a8marketing@fancs.com

【株式会社ファンコミュニケーションズについて】

ファンコミュニケーションズ は、「プロシューマー・ハピネス」をビジョンに掲げ、アフィリエイトサービス「A8.net（エーハチネット）」 を中心とした成果報酬型広告、インフルエンサーマーケティング「WAND」 、デジタルマーケティング支援ツール「N-INE（ナイン）」 を通じて、個人および企業の事業成長と価値創造を支援しています。

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビル

設立日：1999年10月1日

代表者：代表取締役社長 二宮 幸司（にのみや こうじ）

資本金：11億8,956万円（2025年12月31日現在）

※本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。