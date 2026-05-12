【導入事例】日本ワムネット、とんかつ専門店「とんかつ まい泉」を展開する井筒まい泉株式会社様のGigaCC導入事例を公開

日本ワムネット株式会社

「安心・安全なデータ共有と管理」の実現を通じて企業間DXを推進する、純国産ファイル転送・共有サービス「GigaCC」の提供を行う日本ワムネット株式会社（東京都中央区、社長：長谷川 浩司、以下日本ワムネット）は、井筒まい泉株式会社様における、同サービス導入事例を公開しました。

とんかつ まい泉は1965年の創業以来、「箸で切れるやわらかなとんかつ」にこだわり、お子様からご年配の方まで皆様に美味しく召し上がっていただくための努力を続けてまいりました。「お客様の美味しい笑顔のために」を企業理念とし、全国のデパ地下やエキナカの直営販売店約70店、レストラン13店のほか、卸事業、ケータリング事業、EC販売も展開しています。

■導入の背景

「メールでは送れない大容量ファイル」を取引先に安全に送る手段としてGigaCCを導入

■GigaCCを選んだ理由

・運用上の不安が少なく、ファイル送信に特化したサービスであったこと

・必要な機能が備わり、現実的なコストで導入・運用できること

・必要な用途に対してシンプルで、実際の業務でも使い勝手の良いサービスであったこと

■効果

・ファイルの送信だけではなく、ファイル共有や収集にも活用できたこと

・セキュリティ面における安心感が醸成できたこと

・日々の運用の中で、トラブルもなく社内で無理なく利用されていること

導入事例インタビューの詳細はこちら

URL：https://www.gigaccsecure.jp/case/井筒まい泉株式会社/(https://www.gigaccsecure.jp/case/%E4%BA%95%E7%AD%92%E3%81%BE%E3%81%84%E6%B3%89%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE/)

日本ワムネットでは、お客様がより安全かつ効率的にファイル共有と企業間コラボレーションを進められるよう、今後もサービスのさらなる品質向上に積極的に取り組んで参ります。

■GigaCCについて

GigaCCは、2002年の発売以来20年以上の実績を持ち、企業間でのファイル送受信、共有を安全・確実に行うことができるツールとして、製造・金融・サービス・流通・メディアなどの上場企業や大企業を含む、多くの法人・自治体などで採用されています。

URL：https://www.gigaccsecure.jp/

■日本ワムネットについて

日本ワムネットは、大容量データを安全に伝送・共有・保管する企業向けオンラインストレージソリューション、ネットワークシステムの開発や販売事業、オフィス環境からモバイル環境に至るビジネスをよりセキュア・スマートに行えるパッケージの提案を行っています。

URL：https://www.wamnet.jp

■お問合せ

【一般の方からのお問合せ】

日本ワムネット株式会社 ソリューション営業部

TEL：03-5117-2150 FAX：03-5117-2155

Email：japan.sales@wamnet.jp

以上

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