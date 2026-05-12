アイティフォー、「TOKYOパパ育業促進企業」ブロンズ認証を取得

株式会社アイティフォー

株式会社アイティフォー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：坂田 幸司）は、東京都が実施する「TOKYOパパ育業促進企業」登録制度において、令和7年度のブロンズ認証を取得したことを本日お知らせいたします。

本制度は、男性の育児休業（以下「育業」）取得を積極的に推進する企業を認証するものです。

当社は今後も、男女共に育業取得を推進し、誰もが安心して育児と仕事を両立できる組織の実現を目指してまいります。

◆「TOKYOパパ育業促進企業」とは

男性従業員が当たり前に育業をし、男女共に育児と仕事の両立ができる職場環境の整備を進めるため、東京都が実施している普及啓発事業です。本事業では、一定の基準を満たした企業に対し、「TOKYOパパ育業促進企業登録マーク」が付与されます。

登録対象となるのは、１.都内で事業を営んでいる企業等であること、２.過去2会計年度内に、合計15日以上の育業をした従業員がいること、３.育業対象となる男性の過去2会計年度の平均育業取得率が50％以上であること、４.過去5年間に重大な法令違反等がないことの4点を満たす企業です。また、過年度の男性従業員の育児休業取得率に応じて認証のランクが区分されています。

◆当社の取り組み

当社における男性の育業取得率は、2023年度に57.1％、2024年度には男女共に100％を達成しました。

この実績を支える取り組みとして、2025年4月より、育業取得を後押しする独自の給付制度「パパママ子育て応援金」を導入しています。本制度は、育業取得に伴う経済的負担の軽減を目的に、2025年4月以降に初めて育業を取得する従業員に対し、連続15日以上の取得を条件として15万円を支給するものです。

さらに、一定期間、育業取得者の業務を直接引き継ぐ従業員に対しても「育児職場応援手当」を支給するなど、全社的に育業を取得しやすい企業風土の醸成に取り組んでいます。

これらの取り組みが評価され、当社は「TOKYOパパ育業促進企業」においてブロンズ認証を取得いたしました。

◆今後の展望

今回の認証取得を契機に、当社は育業取得のさらなる定着と質の向上を目指し、従業員一人ひとりが安心して育児と仕事を両立できる職場環境の整備に取り組んでまいります。併せて、制度の拡充や運用の見直しを継続的に行い、より利用しやすい環境づくりを推進してまいります。

【関連情報】

・アイティフォー、育休取得100％を支える新制度「育児職場応援手当」を創設

https://www.itfor.co.jp/news/document.html?year=2026&id=20260318-6f44d434(https://www.itfor.co.jp/news/document.html?year=2026&id=20260318-6f44d434)

・東京都 家庭と仕事の両立支援ポータルサイト

https://www.katei-ryouritsu.metro.tokyo.lg.jp/danseiikukyu/

・東京都 家庭と仕事の両立支援ポータルサイト 当社の紹介ページ

https://www.katei-ryouritsu.metro.tokyo.lg.jp/danseiikukyu/kensaku/company.html?id=c361

【株式会社アイティフォーの概要】

代表者：代表取締役社長 坂田 幸司

本社所在地：東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル

上場区分：東証プライム（4743）

URL：https://www.itfor.co.jp

アイティフォーは、社会や人々の多様なニーズにITサービスで応える企業です。金融機関や地方自治体、小売業／EC事業者向けサービスをはじめ、キャッシュレス決済、コンタクトセンター、セキュリティ・基盤など幅広い分野におけるサービスの提供を通じて地方創生を支援し、「寄り添うチカラ」で人々の感動と笑顔を生み出す社会づくりに貢献します。

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