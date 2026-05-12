衣類乾燥機で部屋干しの悩みをゼロにする「梅雨対策家電キャンペーン」を本格始動！

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テークオフ株式会社


Lacidollは、間もなく迎える梅雨シーズンを快適に過ごすための『2026梅雨対策家電キャンペーン』を本日より開始いたします。


本キャンペーンでは、昨年SNSで話題となった「3.5L大容量・ダブルペルチェ式除湿機」をはじめ、部屋干しの生乾き臭を抑える衣類乾燥ソリューションを提案します。消費者の皆様へ「かつてないカラッとした室内環境」をお届けします。


キャンペーン対象商品



１．ポータブル衣類乾燥機


２．衣類乾燥機


３．Lacidoll 小型大容量除湿機（3.5L）


梅雨対策家電キャンペーン中

「さらさら」応援キャンペーン！


LacidollオンラインショップとKEECOONオンラインショップ限定！


今なら対象の梅雨対策家電が、決済時に自動で1,000円OFF


開催時間：５/12（火）～6/12（金）


💡対象商品：梅雨対策家電シリーズ（除湿機・衣類乾燥機・ポータブル衣類乾燥機）


💴購入特典：1,000円OFFクーポンは決済時に自動適用されます。


Lacidollオンラインショップ：https://www.lacidoll.co.jp/


KEECOONオンラインショップ：https://keecoon.jp/



本件に関するお問い合わせ

実店舗への導入検討、サンプル送付、小ロット卸のご相談は下記までお気軽にご連絡ください。


会社名： テークオフ株式会社


担当部署： 法人営業部


担当者：江口


E-mail：sales@lacidoll.com


URL：www.lacidoll.co.jp