衣類乾燥機で部屋干しの悩みをゼロにする「梅雨対策家電キャンペーン」を本格始動！

テークオフ株式会社

Lacidollは、間もなく迎える梅雨シーズンを快適に過ごすための『2026梅雨対策家電キャンペーン』を本日より開始いたします。

本キャンペーンでは、昨年SNSで話題となった「3.5L大容量・ダブルペルチェ式除湿機」をはじめ、部屋干しの生乾き臭を抑える衣類乾燥ソリューションを提案します。消費者の皆様へ「かつてないカラッとした室内環境」をお届けします。

キャンペーン対象商品

１．ポータブル衣類乾燥機

２．衣類乾燥機

３．Lacidoll 小型大容量除湿機（3.5L）

梅雨対策家電キャンペーン中

「さらさら」応援キャンペーン！

LacidollオンラインショップとKEECOONオンラインショップ限定！

今なら対象の梅雨対策家電が、決済時に自動で1,000円OFF

開催時間：５/12（火）～6/12（金）

💡対象商品：梅雨対策家電シリーズ（除湿機・衣類乾燥機・ポータブル衣類乾燥機）

💴購入特典：1,000円OFFクーポンは決済時に自動適用されます。

Lacidollオンラインショップ：https://www.lacidoll.co.jp/

KEECOONオンラインショップ：https://keecoon.jp/

本件に関するお問い合わせ

実店舗への導入検討、サンプル送付、小ロット卸のご相談は下記までお気軽にご連絡ください。

会社名： テークオフ株式会社

担当部署： 法人営業部

担当者：江口

E-mail：sales@lacidoll.com

URL：www.lacidoll.co.jp