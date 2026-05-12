初めてでもリスティング広告の出稿＆運用ができるようになる解説書『ゼロからわかる！ネット広告の教科書』が5月19日に発売

株式会社ナツメ社

実用書や児童書、教養書を発行する出版社、株式会社ナツメ社（東京都千代田区、代表取締役：田村正隆）は『ゼロからわかる！ネット広告の教科書』（https://amzn.asia/d/0hpyDWBB）を5月19日に発売します。

■知識ゼロから始めて成果を出せる！集客できる！

「ネットで集客したいけれど、広告の予算はたくさんかけられない」

「広告担当者は自分ひとり」

「社内にネット広告のノウハウがない」

「ネットの知識、パソコンの操作に自信がない」

そんな中小企業や個人ビジネスの方向けに、リスティング広告（検索結果に表示される広告）の基礎知識から出稿方法、運用のしかたまで一通りのノウハウを解説。

ネット広告特有のしくみや用語などの基礎知識から解説しているので、知識ゼロから自分でGoogle広告が運用できるようになります。

■中小企業のWebマーケティングの専門家が徹底解説！

著者は「良いお店を、良い会社を多くの人に知ってもらいたい。」という思いのもと、Webマーケティングで中小企業や個人ビジネスを支援している広告代理店、株式会社ペコリス 代表取締役 土居靖典さん。多くの中小企業や個人ビジネスをサポートしてきたからこそわかる、スモールステップから始めて継続、改善していくための実践的ノウハウが詰まった一冊です。

初心者がまず知っておきたいことを一冊に凝縮！

◎ネット広告のしくみと種類

◎広告表示、広告費課金のしくみ

◎はじめて出稿するときの予算の考え方

◎Google広告を使ったリスティング広告の作成手順と基本設定

◎収益につながる運用と効果測定のしかた

◎著者が実際に相談を受けた事例と改善ポイント

「はじめに」より

もう情報強者と情報弱者の時代ではありません。みんなでネット広告についての知識を共有し、今までトライできなかった「ネット広告を出してみる」という一歩を踏み出してみましょう。本書が一貫した知識を提供する「教科書として役立つことで、効果的な広告を配信し、多くの成果につながってほしいと考えています。

【目次】

PART1 ネット広告の基礎知識 ―ネット広告のしくみをおさえよう

PART2 リスティング広告を作ろう ―作成手順と基本設定

PART3 リスティング広告を充実させよう ―キーワードプランナー、広告カスタマイザなどの使い方

PART4 リスティング広告の公開前設定と公開後の確認 ―コンバージョン設定やステータス確認など

PART5 リスティング広告を運用しよう ―成果を確認し改善する

PART6 ネット広告発展編 ―ディスプレイ・動画広告を作るポイント

ネット広告の事例紹介

用語集

【著者紹介】

土居 靖典（どい やすのり）

2010年に企業のWebマーケティング部門の立ち上げに携わり、同部門での勤務を経て、2015年に「ペコリス」を創業。2018年には株式会社ペコリスを設立。「良いお店を、良い会社を多くの人に知ってもらいたい。」という思いのもと、リスティング広告運用代行をはじめ、ウェブサイトの制作やウェブコンサルティング業務を担う。「Google Premium Partner 2024」「Yahoo!広告 正規代理店」のそれぞれから認定を受けている。リスティング広告に関する疑問やお役立ち情報を、YouTube チャンネル「店舗集客web マーケ ペコリスクエスト」で発信中。

【書誌情報】

『ゼロからわかる！ネット広告の教科書』

著者：土居 靖典（どい やすのり）

発行：ナツメ社

定価：2,310円（税込）

仕様：A5判／264ページ／オールカラー

発売日：2026年5月19日

Amazon ⇒https://amzn.asia/d/0hpyDWBB

【本リリースに関するお問い合わせ】

ナツメ出版企画株式会社 編集部

TEL：03-3295-3921 FAX：03-3291-1305

E-mail： info@natsume.co.jp

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-52 ナツメ社ビル3階

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