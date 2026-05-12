子どもの「自己肯定感」を育てる体験型プログラム「挑戦と成功体験」に着目した、新しい教育機関

株式会社アドニティ

株式会社アドニティ（東京都港区）は、子どもの自己肯定感や非認知能力の育成に着目した体験型プログラム『ベストキッズオーディション』のエントリー受付を開始いたしました。

■ベストキッズオーディションとは

ベストキッズオーディションは、2013年の初開催以来、全国から延べ39万人の子どもたちが参加してきた、キッズ向けの大規模オーディションプログラムです。

これまで多くの子どもたちにとって憧れとなる舞台を提供してきました。

また、テレビ・CM・映画などのオーディション情報サイト「BEST GLOBAL CASTING」の運営や、各種ファッションショーの企画・制作で培ってきた知見を活かし、実際の現場に近いレッスンや審査機会を提供しています。

さらに、全国の商業施設やアパレルブランドと連携し、子どもたちが気軽に挑戦できる機会として、エントリー撮影会やモデル体験の場を展開しています。

日常の延長線上で参加できるこれらの取り組みにより、これまで機会がなかった子どもたちにも、挑戦のきっかけを提供しています。

オーディションは、写真1枚でエントリー後、オンライン審査、レッスン、本番のランウェイ審査へと進み、段階的な挑戦を重ねていく中で、子どもたちは成長を実感できる仕組みとなっています。

■背景：求められる「非認知能力」

近年、教育現場では「自己肯定感」や「やり抜く力」などの非認知能力の重要性が高まっています。

一方で、日常生活の中だけでは十分な成功体験の機会を得にくいという課題も指摘されています。

■特徴：評価される“挑戦の場”

本プログラムでは、

・人前に立つ

・挑戦する

・評価を受ける

といった一連の体験を提供します。

これにより、子どもが「できた」という実感を積み重ね、自己肯定感の土台形成につなげます。

■家庭では見えない成長

参加者からは、

・自信を持って行動できるようになった

・人前で表現できるようになった

・失敗を前向きに捉えられるようになった

といった変化が多く報告されています。

■芸能志向に限らない教育機会

本プログラムは、芸能活動を目指す子どもだけでなく、

「挑戦する経験」や「成長のきっかけ」を求める一般家庭の参加が中心です。

特別な経験や実績がなくても、誰でも参加できる仕組みになっています。

■その先：選ばれた子どもたちに広がる1年間

選出された子どもたちは、アパレルブランドのモデル、フォトスタジオでの撮影、ランウェイ出演など、約1年間にわたるモデル活動に参加します。

プロの現場での経験を通じて、表現する力や自信を育むとともに、家族にとっても一生の思い出となる特別な時間を提供します。

■すべての子どもに“挑戦の機会”を

これまでキッズオーディションは一部の関心層のものと捉えられてきました。

しかし本来は、どの子どもにも開かれるべき成長の機会です。

ベストキッズオーディションは、年齢や経験を問わず参加できる仕組みにより、

より多くの子どもたちにその機会を届けていきます。

■最後に

子どもの可能性は、挑戦することで初めて見えてくるものがあります。

日常の中では得られない経験が、その子の未来に大きな変化をもたらすこともあります。

ベストキッズオーディションは、その“最初の一歩”を支える存在でありたいと考えています。

【開催概要】

・エントリー期間：2026年5月1日～8月30日

・対象：0歳～15歳（経験不問）

・応募方法：WEBエントリー（写真1枚）

・審査：複数回（オンライン含む）

・内容：レッスン・ランウェイ審査

・特典：グランプリ／モデル活動・スカウト機会あり

【エントリーはこちら】

https://audition.photoreco.com/kids202724/entry

公式サイト：https://audition.photoreco.com/

■主催・お問い合わせ

株式会社アドニティ

所在地：〒105-0004 東京都港区新橋2-5-5 新橋2丁目MTビル7階

代表取締役社長：福岡 征一郎

事業内容：イベント企画・運営

URL：https://www.adnity.co.jp/company/index.html