【株式会社CIO】モバイルバッテリーや電源タップが、「Red Dot Design Award 2026」を受賞！

株式会社CIO

株式会社CIO（本社：大阪府守口市、代表取締役：中橋 翔大）の製品が、世界三大デザイン賞のひとつである「Red Dot Design Award 2026」（レッドドット・デザインアワード）をプロダクトデザイン部門で受賞しました｡

■「Red Dot Design Award」について

「レッドドット・デザインアワード」は、ドイツのノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンター（Design Zentrum Nordrhein Westfalen）が主催し、1955年より毎年一回開催されている国際的に権威のあるデザイン賞です。世界三大デザイン賞のひとつに数えられる権威ある賞で、「プロダクトデザイン」「ブランド＆コミュニケーションデザイン」「デザインコンセプト」の3つの部門に分かれ、世界的なデザインの専門家が審査します。毎年多くの企業、組織、デザイナーから応募があり、デザインの革新性、機能性、人間工学、エコロジー、耐久性などの基準から審査され、優れた製品に贈られます。

「Red Dot Design Award」サイト：https://www.red-dot.org/

受賞製品

■SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K

従来のリチウムイオンポリマー電池と比べて発火リスクの低減を目指した、次世代モバイルバッテリーです。

セルにはスマートフォン分野でも採用実績のあるTier1電池メーカー製半固体系セルを搭載。

厚さ8.7mmという薄型設計でありながら高い安全性を両立。CIOの独自技術である『NovaSafety S2(発熱抑制ファームウェア)』や、新技術『NovaCore C2(内部構造に関する当社独自の設計基準)』により、安全水準の高いモバイルバッテリーを求めるニーズにお応えします。

Qi2規格 最大15W出力、5000mAh、アルミ合金筐体。

一般販売価格：6,980円（税込）

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTZ1X6NC(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTZ1X6NC)

■SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K

厚さ4.98mm・約82gの世界最薄級マグネット式モバイルバッテリーです。

iPhoneに装着しても出っ張らず、“付けたまま”使える一体感を追求しました。

MagSafe対応×Qiワイヤレス充電（最大7.5W）に加え、3000mAhの“ちょい足し”容量を搭載。

さらにAppleの「探す（Find My）」対応で、置き忘れ対策まで備えた超薄型モデルです。

一般販売価格：8,980円(税込)

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTZ596XR(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTZ596XR)

■CIO Mate TAP 002

コンセント×3・USB-C×2・USB-A×1を備えた電源タップ。最大20W出力の急速充電が可能なだけでなくパシュッと飛び出しさっとしまえるコードリール式のUSB-Cケーブルも内蔵。

総出力：1400W

一般販売価格：3,980円(税込)

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F9DDVLV4(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F9DDVLV4)



CIOについて

株式会社CIO(2017年設立)は『多機能と最新テクノロジーでわくわくする未来をつくる』を理念に掲げ活動しています。 充電器、モバイルバッテリーなどのスマートフォン関連製品を中心に、製品一つ一つにストーリーや思いを乗せた自社製品として新規製造することにこだわりお客様にお届けします。製品を通じて多機能・高機能な製品ってこんなに便利なんだ！と子どものようなわくわくした気持ちをお届けしたい。そんな思いで社員一同『わくわくする最新ガジェット』をお届けする為努力を惜しみません。

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