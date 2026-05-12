東京建物株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役 社長執行役員：小澤 克人、以下「東京建物」)は、マンションブランド「Brillia」におけるアートの取り組みの一環として開催される公募展「Brillia Art Award Wall 2026」(以下「本公募展」)の作品募集を2026年5月12日(火)より開始しますのでお知らせします。入賞作品は2026年8月より「Brillia Gallery 新宿」に展示されます。





Brillia Art Award Wall 2026 KV





東京建物は、アート作品には暮らしを豊かにするきっかけや可能性が秘められていると考え、アートに関する取り組みを実施しています。2018年より次世代を切り開く先進性を持ったアーティストとの出会いや応援を目的とした公募展「Brillia Art Award」を開催。2024年からは「Brillia Art Award」の取り組みを拡大し、平面作品を対象とした「Brillia Art Award Wall」と、立体作品を対象とした「Brillia Art Award Cube」の2つの公募展を開催しています。





本公募展では、新築マンションの集約販売拠点「Brillia Gallery 新宿」での入賞作品の展示を通し、アーティストを応援するとともに、来場者にアートの魅力を感じていただくことを目的としています。応募資格は年齢や国籍、プロ・アマチュア、個人・グループなどを問わず、あらゆるアーティストに門戸を広げています。入賞作家は2組で、作品展示期間はそれぞれ約6カ月間を予定しています。

なお、「Brillia Art Award Wall」はこれまでに2回開催され、各年の入賞作品である計4作品を「Brillia Gallery 新宿」に展示してきました。現在は、昨年開催された「Brillia Art Award Wall 2025」の入賞作品「4つの扉 ～出会いの物語～」(川上 和俊氏)が2026年7月まで展示されています。









● Brillia Art Award Wall 開催概要

【公募展名称】

Brillia Art Award Wall 2026





【募集期間】

2026年5月12日(火)～7月8日(水)

※7月8日分の消印有効。持込不可。





【審査発表】

2026年8月





【審査員】

ハービー・山口(写真家)

曽谷 朝絵 (美術家)

齋藤 由里子 (公益財団法人彫刻の森芸術文化財団 東京事業部 部長)

川口 晃慶 (東京建物株式会社 住宅営業第三部長)





【入賞】

人数：2組(予定)

賞金：20万円

特典：デジタルプラットフォーム「ArtSticker(アートスティッカー)」への登録権利

※入賞作品は「Brillia Gallery 新宿」のエントランスに展示されます。





【募集内容】

1.「Brillia Gallery 新宿」のエントランスを彩る作品プランを公募します。

2.平面作品(写真・絵画等問わない)のみの募集とします。

3.応募の仕様・最大サイズ：2,400mm×1,800mmの範囲内で作品を構成してください。

※1枚でも、複数枚でも可。全体重量30kgまで。

※ピクチャーレールで吊れるように作品背面に吊り紐等をご用意ください。

4.作品に使用する画材等は臭気が発生しない処理を施す等工夫をしてください。





【応募方法】

Brillia Art Award公式サイトの募集ページ参照

https://www.brillia-art.com/award/wall/about_application.html





【展示期間】

入賞作品(1) 2026年8月～2027年1月(予定)

入賞作品(2) 2027年2月～2027年7月(予定)





【展示場所】

Brillia Gallery 新宿

東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービルMB1階 エントランス

営業時間：平日 11:00～18:00 土日祝 10:00～18:00

休業日 ：水・木曜日・第2火曜日

※祝日を除く。また第2火曜日が祝日または祝日明けの場合、第3火曜日は休業。その他ビル休館日に準ずる。

※上記以外でビル全体の休館日が年に2回あり。





【主催】

東京建物株式会社





【運営協力】

公益財団法人 彫刻の森芸術文化財団





【運営】

株式会社クオラス





【公式サイト】

https://www.brillia-art.com/award/wall/index.html





展示サイズ イメージ





● Brillia Gallery 新宿について

「Brillia Gallery 新宿」は、東京建物の新築分譲マンション「Brillia」を集約販売する拠点として、2023年2月、新宿センタービル(東京都新宿区)に開設されました。室内空間や設備・仕様等を実際に体感できるコンセプトショールーム(モデルルーム)を常設し、高精度なVRにより建物の外観・共用部や様々な間取りを確認できるコーナーなども設けています。





展示イメージ





Brillia Gallery 新宿における作品展示

「4つの扉 ～出会いの物語～」(川上 和俊氏)





展示会場 周辺MAP





● プレスキットダウンロードURL

https://www.dropbox.com/scl/fo/48ynux5iwulzfmehps5ax/AFFmaAG1aLY5sBa5118MPm0?rlkey=fast66p32qyrlk4ccuxudxjgm&st=9mhbf0gs&dl=0