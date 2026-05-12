東武百貨店 池袋本店では5月21日(木)から26日(火)までの6日間、「福岡展」を開催します。初出店9店舗を含む約62店舗が集結。注目は、福岡の名産である明太子やめんたいグルメ、あまおういちごを使ったかき氷です。また、会場でできたてを楽しめる博多和牛の弁当や本マグロ丼を展開します。そのほか、今だけココだけの東武限定スイーツ、もつ鍋・とりかわなど定番グルメで福岡旅気分をお楽しみいただけます。









◆店舗ごとに特徴のある明太子や、めんたいグルメ！

【博多料亭 稚加榮】

「お徳用辛子めんたい切子」

1,350円(120g)

酒・かつお節・出汁にこだわり素材本来の味を引き出した明太子。





【博多料亭 稚加榮】





【博多あき津゛】

「天然だし明太子(上・切り子)」

1,383円(100g当たり)

かつお節と昆布のダシをベースに素材そのものの味を大切につくる明太子。





【博多あき津゛】





【南里正信商店】

「博多めんたいコロッケ」

1,944円(6個入)

なめらかなポテトの真ん中には博多名物の明太子がたっぷり。





【南里正信商店】





【国産小麦パン工房 フルフル】初出店・実演

「明太フランス」

481円(1本/長さ約17cm)

特製フランスパンに厳選した明太子とバター、香ばしさが広がる至福の味わい。





【国産小麦パン工房 フルフル】





◆いちごを使ったスイーツが集合

【いちごやcafe TANNAL】初出店

「“生”あまおうかき氷」

イートイン1,800円(1杯)

特製の苺ソースとピューレ、あまおうを贅沢にトッピングしたふわふわかき氷。





【いちごやcafe TANNAL】





【オスピターレ】東武限定品・実演

「スフォリアテッラ フォンダンあまおう」

481円(1個)〈各日数量限定〉

バリバリ食感のイタリア菓子スフォリアテッラに甘酸っぱい「あまおう」クリームを詰めフォンダンでコーティングした限定スイーツ。





【オスピターレ】





【菓子処まつだ屋】初出店・実演

「苺大福串」(こし餡)

701円(1本)

なめらかなこし餡と苺の甘酸っぱさを串で手軽に。そのほか、苺餡、カスタードも。





【菓子処 まつだ屋】





◆会場でできたてを楽しめるグルメ！

【ノダニク】東武限定品・実演

「博多和牛希少部位三種の食べ比べ弁当」

3,001円(1折)〈各日販売予定30点〉

目利きによる、その日おすすめの希少部位を詰めた、旨み溢れる豪快な一折。

※写真はイメージです





【ノダニク】





【糸島海鮮食堂 そらり】実演

「本マグロ丼」

2,800円(1折)

本マグロの中トロと赤身を、糸島食材の米や醤油と楽しめる丼ぶり。





【糸島海鮮食堂 そらり】





【金田家】東武限定品

「スペシャルラーメン」

イートイン1,650円(1杯)

濃厚でまろやか。口あたりが上品な人気の泡系とんこつラーメン。





【金田家】





◆今だけココだけ！東武限定スイーツ

【チョコレートショップ】東武限定品

「極上生チョコパフェ」

イートイン770円(1杯)〈各日数量限定〉

その場で完成させる特別な1杯。オランダ産ココアの濃厚ソフトに芳醇なクッキーやアーモンドをトッピングしたこだわりのパフェ。





【チョコレートショップ】





【大牟田はにぽて】初出店・東武限定品

「熟成蜜いもモンブランドーナツ」

864円(1個)〈各日販売予定50点〉

厳選紅はるかを二段熟成。濃厚な甘さの焼き芋をたっぷり使用した贅沢な一品。





【大牟田はにぽて】





【メロンパン専門店カシェット】東武限定品・実演

「フルーツメロンパンリング」

972円(1個)

スイーツ感覚でお召し上がりいただけるメロンパン。





【メロンパン専門店カシェット】





◆福岡の定番グルメは外せない！

【博多芳々亭】

「博多もつ鍋」(醤油・味噌・塩・辛味噌)

各3,780円(2人前)

鮮度の高い希少な国産牛ホルモンを、職人こだわりの秘伝スープ4種で堪能。





【博多芳々亭】





【とりかわ竹乃屋】実演

「博多ぐるぐるとりかわ」

951円(5本)

焼きと寝かしを繰り返し、72時間かけて仕込んだお酒にぴったりの一品。





【とりかわ竹乃屋】





【博多八助】

「ひとくち餃子」

1,296円(15個入)

創業38年、博多の街で愛され続けている飽きの来ないひとくち餃子。





【博多八助】





【かさの家】

(1)「梅ヶ枝餅」901円(5個入)

(2)「よもぎ梅ヶ枝餅」901円(5個入)

〈各日販売予定50点/お一人様1点限り〉

もっちり生地に優しい甘さの粒あん。

店舗で毎月25日に限定販売される風味豊かなよもぎも登場。





【かさの家】





※5月12日(火)時点の内容です。

※写真はイメージです。

※表示価格は「消費税込み」の価格です。店内の飲食スペースでお召し上がり(イートイン)の場合は「消費税率10％」の価格となります。

※イートインは閉場30分前がラストオーダーです。

※数に限りがございます。

※福岡県以外の素材を使用している場合がございます。









＜「福岡展」概要＞

場所 ： 東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約210坪)、地下1階3番地コンコース

期間 ： 2026年5月21日(木)～26日(火)

営業時間： 8階催事場 午前10時～午後7時

地下1階3番地コンコース 午前10時～午後8時

店舗 ： 約62店舗(食品56店舗／工芸6店舗 うち初出店9店舗)