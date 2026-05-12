2026年（令和8年）測量士補試験の解答速報を実施いたします！

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株式会社アガルート

株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗）が運営する「アガルートアカデミー」は、測量士補試験当日の5月17日（日）に 「解答速報」を無料で実施いたします。




2026年測量士補試験　解答速報 :
https://www.agaroot.jp/chousashi/sokuryo_sokuhou/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-chousashi



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アガルートアカデミーは2026年（令和8年）測量士補試験当日に「解答速報」を会員登録不要で無料公開いたします。ぜひ、試験の振り返りにお役立てくださいませ。
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測量士補試験当日、5月17日（日）に解答速報を実施いたします。


解答速報は開始時刻が変更となる場合がございますので、SNSのフォローをお願いいたします。



アガルートアカデミー「X」 :
https://twitter.com/AGAROOTchosashi
2026年測量士補試験　解答速報 :
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アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。



【株式会社アガルートについて】


本社　　：東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4F


設立日　：2013年12月


資本金　：35,000,000円


代表者　：代表取締役 岩崎　北斗


HP　　　：https://agaroot.co.jp/


事業内容：


国家試験、検定試験等のオンライン予備校「アガルートアカデミー」：https://www.agaroot.jp/


オンライン医学部予備校「アガルートメディカル」：https://www.agaroot.jp/agaroot-medical/


オンライン学習コーチング「アガルート学習コーチング」：https://agaroot.co.jp/coaching/


資格試験対策の書籍を中心とした「出版事業」


完全成功報酬型Ｍ＆Ａコンサルティング・アドバイザリーサービス「AGAROOT M&Aアドバイザリー」




【グループ会社グループ会社・グループ会社サービス】


株式会社ファンオブライフ：https://www.funoflife.co.jp/


アガルートキャリア：https://agaroot-career.jp/


Education Career：https://education-career.jp/


株式会社シナプス：https://cyber-synapse.com/


株式会社 新社会システム総合研究所：https://www.ssk21.co.jp/


株式会社エーアイアカデミー：https://aiacademy.jp/


株式会社メディアグロース：https://media-growth.co.jp/


株式会社クエリマーケティング：https://query-marketing.co.jp/


買取バリュー：https://kaitori-value.jp/


株式会社あそびラボ：https://asobi-lab.co.jp/


株式会社ワクコンサルティング：https://waku-con.com/


アガルート法律会計事務所：https://agaroot-lawacc.com/