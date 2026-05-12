スーパーレジン工業株式会社(東京都稲城市、代表取締役社長：田山 紘介)は、2026年5月27日(水)～5月29日(金)に開催される、第3回目となる「SPEXA-【国際】宇宙ビジネス展-」に出展いたします。





近年宇宙市場は成長をし続け、世界経済フォーラム(WEF)では年率9％で成長し、2035年には現在の2.8倍に達する機会があると分析しています。また日本でも成長産業とする為、宇宙関連市場は2030年代早期には8兆円に拡大するとし、成長市場だということがわかります。※





当社は1980年代より宇宙分野への参入を皮切りに、これまで少量多品種で宇宙製品の製作を行ってまいりました。イベント関連では、2026年には、1月30日開催の「Sagamihara Space Industry Forum 2026」のフォーラム講演、2026年2月5日開催の「神奈川宇宙サミット2026」でのブース出展を行い、本展示会の「SPEXA-【国際】宇宙ビジネス展-」に出展することで、今後広がる宇宙ビジネスの活性化に尽力できればと考えています。





SPEXA2026バナー





※【出典元】

・経済産業省「宇宙産業における今後の取組の方向性について2025年」

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/seizo_sangyo/space_industry/pdf/003_03_00.pdf

・内閣府「宇宙政策の最近の動向2025年」

https://www8.cao.go.jp/space/comittee/dai119/sankou1.pdf





本展示会では「宇宙と地上をつなぐFRP技術」をテーマに、実際に小惑星探査機「はやぶさ2」でも使用された太陽電池パネル用のCFRP構造体の実物大サンプルをはじめ、数多くの宇宙関連製品を通じて培ってきた繊維強化プラスチック(FRP)技術と実績のご紹介をいたします。また、「SPEXAディスカバリー(ピッチステージ)」でのプレゼンテーションも参加予定です。是非ご来場ください。









【展示内容】

・FRP素材の特徴とスーパーレジン工業の強み

・実際に使用された炭素繊維強化プラスチック(CFRP)の太陽電池パネル構造体サンプル

・人工衛星のCFRP構造体(部品)の設計開発・製造サービス

・アンテナ・レドーム設計開発・製造サービス など

出展リンク： https://x.gd/y44R6









【展示会概要】

SPEXAは宇宙ビジネスに関するすべてが集まる展示会です。

名称 ： SPEXA-【国際】宇宙ビジネス展-

期間 ： 2026年5月27日(水)～5月29日(金)10:00～17:00

会場 ： 東京ビッグサイト 南ホール(東京都江東区有明3-11-1)

当社ブース： S3-31

主催 ： RX Japan株式会社

後援 ： 内閣府 宇宙開発戦略推進事務局／宇宙開発フォーラム実行委員会／

ASE-Lab.

公式サイト： https://www.spexa.jp/tokyo/ja-jp.html

入場料 ： 無料(事前登録制)









【SPEXAディスカバリー(ピッチステージ)】

人工衛星のCFRP構造(部品)









開催場所：会場内特設ブース

日程 ：5月27日(水)13:40～13:50

登壇者 ：営業部 保坂 圭佑





FRPの説明









◆スーパーレジン工業とは、1957年創業、炭素繊維・ガラス繊維を中心としたFRP成形加工のパイオニアです。1970年に開催された大阪万博の太陽の塔の“太陽の顔”やはやぶさ2の構造体を手掛け、航空・宇宙機器、産業機器部品、電波応用製品等の幅広い分野の研究開発から製造に取り組んでいます。





製品の一部を紹介









◆会社概要◆

商号 ： スーパーレジン工業株式会社

創立 ： 1957年11月25日

代表取締役社長： 田山 紘介

本社所在地 ： 東京都稲城市坂浜2283

ホームページ ： https://www.super-resin.co.jp/