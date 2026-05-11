ガク（真空ジェシカ）・吉住の『REQ JAM』月曜 ラジオ大好き芸人、ザ・マミィ 林田がガクにラジオについて指導

株式会社ジャパンエフエムネットワーク

この春スタートした、株式会社ジャパンエフエムネットワーク（以下、JFNC）が制作するラジオ番組『REQ JAM(リクジャム)』。月曜日はガク（真空ジェシカ）と吉住が担当。5月11日（月）の放送に2人と同じく人力舎所属の後輩芸人、ザ・マミィと花ブービーがゲスト登場します。

かつてはハガキ職人でもあったラジオ大好き芸人のザ・マミィ林田が真空ジェシカ・ガクに生放送の心得についてレクチャー。同事務所の芸人が一同に会し、それぞれの初単独ライブの思い出を振り返る場面も。さらに、「ザ・マミィ 酒井は可愛い子ぶろうとしていた時期があった」というリスナーからのタレコミの真偽にも迫ります。放送をお楽しみに。

■番組概要■

番組名： REQJAM（リクジャム）

番組サイト：

REQ JAM【月曜】ガク（真空ジェシカ）／吉住：https://jfn-pods.com/program/300013343

REQ JAM【火曜】ハナコ：https://jfn-pods.com/program/300013344

REQ JAM【水曜】ドンデコルテ：https://jfn-pods.com/program/300013345

REQ JAM【木曜】蓮見翔（ダウ90000）：https://jfn-pods.com/program/300013346

REQ JAM【金曜】カミナリ：https://jfn-pods.com/program/300013347

共通ハッシュタグ： ＃リクジャム

月曜日ハッシュタグ： #リクジャム月曜

メッセージフォーム： https://form.jfn.co.jp/reqjam/message_mon

放送局（詳細はHPから各局ページをご確認ください。）：

https://jfn-pods.com/program/300013343