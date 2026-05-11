ガク（真空ジェシカ）・吉住の『REQ JAM』月曜 ラジオ大好き芸人、ザ・マミィ 林田がガクにラジオについて指導

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株式会社ジャパンエフエムネットワーク


この春スタートした、株式会社ジャパンエフエムネットワーク（以下、JFNC）が制作するラジオ番組『REQ JAM(リクジャム)』。月曜日はガク（真空ジェシカ）と吉住が担当。5月11日（月）の放送に2人と同じく人力舎所属の後輩芸人、ザ・マミィと花ブービーがゲスト登場します。





かつてはハガキ職人でもあったラジオ大好き芸人のザ・マミィ林田が真空ジェシカ・ガクに生放送の心得についてレクチャー。同事務所の芸人が一同に会し、それぞれの初単独ライブの思い出を振り返る場面も。さらに、「ザ・マミィ 酒井は可愛い子ぶろうとしていた時期があった」というリスナーからのタレコミの真偽にも迫ります。放送をお楽しみに。



■番組概要■


番組名： REQJAM（リクジャム）


番組サイト：


REQ JAM【月曜】ガク（真空ジェシカ）／吉住：https://jfn-pods.com/program/300013343


REQ JAM【火曜】ハナコ：https://jfn-pods.com/program/300013344


REQ JAM【水曜】ドンデコルテ：https://jfn-pods.com/program/300013345


REQ JAM【木曜】蓮見翔（ダウ90000）：https://jfn-pods.com/program/300013346


REQ JAM【金曜】カミナリ：https://jfn-pods.com/program/300013347


共通ハッシュタグ： ＃リクジャム　


月曜日ハッシュタグ： #リクジャム月曜


メッセージフォーム： https://form.jfn.co.jp/reqjam/message_mon


放送局（詳細はHPから各局ページをご確認ください。）：


https://jfn-pods.com/program/300013343