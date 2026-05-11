株式会社バケット、日本初※のSubstack（サブスタック）専門導入支援・運用代行サービス、ならびに「認定プロスタッカー」制度を開始

株式会社バケット

SNSマーケティング・運用代行を主力事業とする株式会社バケット（本社：東京都中央区、代表取締役：秋山 慎治）は、本日、企業向けニュースレタープラットフォーム「Substack（サブスタック）」の導入支援および運用代行サービスを開始することを発表します。あわせて、Substack運用の実務スキルを当社が認定する「認定プロスタッカー」制度も同時に立ち上げます。Substack専門の法人向け支援サービス、ならびに認定制度としては、国内初※の取り組みとなります。

■ 背景：アルゴリズム依存型の発信から、自社で届く媒体を持つ時代へ

SNSのアルゴリズム変更により、企業アカウントが投稿してもフォロワーに届かない「リーチ低下」の問題が深刻化しています。バズらせる短期施策は中長期の資産形成につながりにくく、企業の発信努力が積み上がらないという構造的な課題が生まれています。

こうした中、米国を中心に急速に拡大しているニュースレタープラットフォーム「Substack」が、ポストSNSの有力な選択肢として注目を集めています。Substackはメール配信を軸に、購読者リストを自社の資産として保有できる「オウンドメディア」型のプラットフォームであり、アルゴリズムに左右されない積み上げ型の発信を可能にします。日本でも著名クリエイター・専門家による導入が始まっており、認知が広がりつつあります。

■ サービスの特長

1. SNS総合運用ノウハウを活かした統合的支援

当社は2008年にサービスをスタートして以降、長年にわたるSNSマーケティング・運用代行の実績を持ち、メール配信のみならず記事配信・コミュニティ醸成・SNS連携を含む総合的な運用設計に強みがあります。最近のSNSトレンドの中心にあった単発のバズを狙う形ではなく、関係性を積み上げる運営を志向する企業に最適なパートナーです。

2. 国内Substackトッププレイヤーとの連携

日本のSubstackエコシステムにおける主要プレイヤーとのネットワークを活かし、コミュニティ起点のマーケティング展開・共同企画を提供します。

3. ダウンサイドのない「ポストSNSへの投資」

Substackがさらに拡大すれば先行者利益を享受でき、仮に拡大しなくても自社の購読者リストという資産が残ります。中長期で意味のある投資判断として提案します。

4. AI活用・人力運用の両対応

コンテンツ制作・編集・分析にAIを活用したスピード重視の運用から、編集者・ライターによる完全人力運用まで、企業の方針や業界特性に応じて最適な体制を構築します。AI活用に積極的な企業にも、コンテンツの信頼性を重視する業界にも対応可能です。

5. 自社運用 ×「認定プロスタッカー」、選べる運用体制

運用代行は、バケット社内チームによる直接運用と、当社が認定する「認定プロスタッカー」によるアサインの二つから選択可能です。企業のフェーズ・予算・専門領域に応じて最適な体制を構築します。

■「認定プロスタッカー」制度について

「認定プロスタッカー」は、Substack運用の実務スキルを当社が認定した独立運用者のネットワークです。業界知見・テーマ専門性を持つメンバーがアサイン可能で、企業案件には自社チーム以上の専門性を、独立運用者には実績作りと案件機会を提供します。Substack日本展開を担う運用者の裾野を広げ、エコシステム全体の活性化を目指します。

※「プロスタッカー」は、Substackユーザーの呼称「Stacker」に由来します。認定制度の詳細・申込みは追ってアナウンス予定です。

■ 提供内容（初期パッケージ）

Substackアカウント設計・初期構築

コンテンツ戦略の設計

記事執筆・編集・配信運用

既存メールリスト・読者の移行支援

SNS連携・読者獲得施策の実装

KPI設計・効果測定レポーティング

※ 提供範囲は、初期パートナー企業様のご要望を踏まえ、最適なパッケージへと随時アップデートしてまいります。

■ 対象顧客

B2B企業、D2Cブランド、専門家・士業・コンサルタント、など、従来のSNSより濃いエンゲージメントを獲得したい企業・サービス

■ 株式会社バケットについて

「社会的課題をプロダクトで解決する」をキーワードに、SNSマーケティング・運用代行を主力事業として展開。CryptoNinja Partners（CNP）のIP運営、サブスクリプションプラットフォーム「Fanclove」、デジタル城下町プロジェクトなど、コミュニティ起点の事業を多数展開しています。

会社名：株式会社バケット

所在地：東京都中央区

代表者：代表取締役社長 秋山 慎治

URL：https://bucket.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

https://bucket.co.jp/contact/

※ 当社調べ（2026年5月時点）