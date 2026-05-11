LayerX、AIエージェントが契約前後の業務自動化を支援する「バクラク契約管理」を今夏リリース予定。事前登録で初年度月額利用料半額に

株式会社LayerX

株式会社LayerX（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：福島良典、以下「LayerX」）は、バックオフィス向けAIエージェントサービス「バクラク」シリーズにおいて、新たに「バクラク契約管理」を2026年夏にリリースする予定であることをお知らせします。

リリースに先立ち、事前登録いただいたお客様を対象に、ご契約後1年間の月額利用料が半額となるキャンペーンを実施します。下記フォームよりお申し込みください。

事前登録はこちら :https://bakuraku.jp/resources/product/clm-contact?utm_source=bakuraku_pr&utm_medium=pr&utm_campaign=pr_times&utm_term=260511&utm_content=clm_pre

リリースの背景

契約業務は、現場部門、法務部門、経理部門など複数の部署が関わる、企業活動の重要な業務です。一方で、契約書、稟議、請求書、期日情報などが別々のシステムや台帳で管理されていることにより、部署をまたいだ確認や転記、問い合わせ対応に多くの時間がかかるケースも少なくありません。

現場担当者にとっては、最新の雛形の確認、稟議や台帳への手入力、締結後の期日管理が負担となっています。法務担当者にとっては、契約書の作成や過去の契約ナレッジの属人化、現場からの問い合わせ対応、覚書や複数契約を含む契約関係の全体像の把握が課題です。また、経理担当者にとっても、請求書の根拠となる契約の確認や、未着請求書の確認などに手間がかかっています。

バクラクでは、こうした課題に対し、これまで提供してきた稟議や支出管理などの機能と契約情報をなめらかに連携させることで、より広い範囲でのバックオフィス業務自動化を支援する「バクラク契約管理」をリリースいたします。

AIエージェントが契約に関わる情報の検索・確認・管理を支援することで、より本質的な業務に集中できる働き方を実現します。

「バクラク契約管理」 概要

「バクラク契約管理」は、契約書の作成・レビューから、稟議や電子サインとの連携、契約書に関わる情報の検索・確認、締結後の保管・管理に至るまで、契約前後の業務をAIエージェントが支援するプロダクトです。（※契約書の作成・レビューの支援機能については2026年夏以降の実装予定です）

1. 高度な調査エージェントによるナレッジの活用

AIエージェントが契約書に含まれるさまざまな情報を調査・検索し、簡単な自然言語での依頼に応じて、必要な情報を抽出します。たとえば、「競業避止義務を含む契約書を探して」「NDAを締結していない取引先を探して」といった問いかけに対し、関連する契約情報を探し出すことができます。さらに、新リース会計基準への対応に必要な契約情報の判定・確認項目の抽出をAIが自動で行います。

2. 稟議・購買・支払などの契約情報をシームレスに連携

押印申請だけでなく、購買申請や支払申請などのバクラクシリーズの各種申請とシームレスに連携。システム間の分断に伴う手入力や転記ミスを削減し、契約、稟議、支払いを紐づけることで、業務の透明性と効率性を向上させます。

3. 契約ステータス・更新期限・解約通知期限をAIが管理

AIが契約書の内容をもとに契約のステータスを自動で整理し、更新期限や解約通知期限などの情報を抽出。適切なタイミングで担当者に更新確認を促すことで、締結後の契約書の管理工数を削減し、管理漏れのリスクを低減します。

事前登録で契約初年度の月額利用料が半額に！

ご希望の方は、下記のリンクより事前登録のお申し込みをお願いいたします。

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バクラクとは

バクラクは、稟議、経費精算、法人カード、請求書受取、請求書発行、勤怠管理、給与計算などの業務を効率化するAIエージェントサービスです。請求書受領代行や、申請承認代行にも対応。AIエージェントを組み込むことで、バックオフィス業務を自動化し、従業員一人ひとりがコア業務に集中できる新しい働き方を創造します。中小企業から大企業まで、15,000社を超えるお客様の働きやすい環境づくりと事業成長を支援しています。

https://bakuraku.jp/

株式会社LayerX概要

LayerXは、「すべての経済活動を、デジタル化する。」をミッションに掲げるAIカンパニーです。バックオフィス向けAIエージェントサービス「バクラク」事業、資産運用サービス「ALTERNA（オルタナ）」を提供するFintech事業、エンタープライズ向けAIプラットフォーム「Ai Workforce」事業などの複合的な事業を通して日本の社会課題を解決し、AIの力で人々の創造力がより発揮される未来をつくります。

設立：2018年8月

代表者：代表取締役CEO 福島良典 / 代表取締役CTO 松本勇気

所在地：東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア5階

コーポレートサイト：https://layerx.co.jp/

採用サイト：https://jobs.layerx.co.jp/

お問い合わせ：https://layerx.co.jp/contact

事業サイト：

・バクラク：https://bakuraku.jp/

・Ai Workforce：https://getaiworkforce.com

・三井物産デジタル・アセットマネジメント：https://corp.mitsui-x.com/

・オルタナ（ALTERNA）：https://alterna-z.com/

・株式会社AgenticSec：https://agenticsec.tech/