【住まい・建築・不動産の総合展【BREX】2026 出展】″家賃と、マンション管理費。″ ─ 住宅ビジネスの2大未払いを、対話型ODRで「合意によるお支払い」へ

株式会社AtoJ

「法の安心を、世界中の手のひらに。」をビジョンに掲げる株式会社AtoJ（本社：大阪市北区、代表取締役CEO：冨田信雄（弁護士）、代表取締役CLO：森理俊（弁護士）、以下：当社）は、2026年5月13日（水）～15日（金）に東京ビッグサイト 南1～3ホール＆西3・4ホールで開催される「住まい・建築・不動産の総合展【BREX】2026」に初出展いたします。

住宅ビジネスの2大未払い課題 ─ 家賃未払い解決／マンション管理費未払い解決 ─ を、住人・入居者との関係を保ったまま 対話で動かす「裁判でも自社督促でもない、第三の選択肢」 をご提案します。

■ 取り残されてきた「マンション管理費未払い」の構造的課題

マンション管理組合・管理会社、賃貸オーナー・不動産管理会社の現場では、家賃と管理費の未払いが日常業務に大きな負担を生んでいます。家賃には家賃保証という選択肢がある一方で、マンション管理費の未払いは構造的に対応が難しい領域 です。



徴収主体は管理組合（住人理事）でありながら、実際の回収業務は管理会社が担う ─ この役割分担のなかで対応が後手に回りやすく、未収の長期化や訴訟化、住人間のコミュニケーション悪化のリスクを抱えがちです。同じ住人の中から選ばれた理事が督促をする という構造的な難しさが、これまでマンション管理費の未払いを取り残してきました。

■ 「ワンネゴ（OneNegotiation）」が提案する第三の選択肢

ワンネゴは、法務大臣認証を受けたオンライン紛争解決（ODR）プラットフォーム（認証番号176）です。家賃・マンション管理費などの少額の未払い金対応に対し、オンライン上で支払いまでの合意形成を完結できます。

自社通知（督促）後の調停申立て、合意形成、入金確認までを一気通貫で支援することで、自社通知（督促）後の管理業務を最大90%削減 しながら、50%超の解決実績 を積み上げています。

サービス開始以来、累計申立件数は急速に拡大しています：

2025年7月時点：累計7,000件

2025年10月時点：累計18,000件

2026年3月時点：累計30,000件（3万件突破）

■ ワンネゴの3つの特長

OneNegotiation累計申立件数の推移

（１）申立てから入金まで、すべてオンラインで完結 名前・金額・連絡先の3情報のみで申立て可能。メール／SMS／ハガキでの通知、合意形成、入金確認までをすべてオンラインで実施します。

（２）入居者・組合員がスマホで完結 通知後、相手方は「即日払い」「分割払い」「翌月払い」などの選択肢から自身で選択。スマホ／PCで支払いまで完結します（電話・訪問・郵送のやりとりは発生しません）。

（３）合意に至らない場合は弁護士サポート 対話で合意に至らない場合は、弁護士による相談（オンライン調停）に移行可能です。

■ 「住まい・建築・不動産の総合展【BREX】2026」出展概要

展示会名称：住まい・建築・不動産の総合展【BREX】2026

日時：2026年5月13日（水）～15日（金）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 南1～3ホール ＆ 西3・4ホール

当社ブース番号：S2-81（南ホール）

主催：住まい・建築・不動産の総合展【BREX】実行委員会（株式会社イノベント）

入場料：無料（事前登録制）

公式サイト：https://www.housing-biz.jp/

出展告知ページ：https://service.1nego.jp/news/brex-tokyo-2026

展示ブースでは、ワンネゴを実際にご体験いただけるデモンストレーションの場を設けます。

■ 会期前に "合意によってお支払いいただける可能性" を試算

家賃・マンション管理費の未払いについて、ワンネゴの対話プロセスを通じてどれだけお支払いいただけるか、シミュレーターで事前にご試算いただけます。

■ 会社概要

合意お支払い額を試算する :https://service.1nego.jp/usagefee?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=brex-tokyo-2026

社名：株式会社AtoJ

設立：2020年

代表者：代表取締役CEO 冨田 信雄（弁護士）／代表取締役CLO 森 理俊（弁護士）

所在地：〒530-0017 大阪市北区角田町8番47号 阪急グランドビル26階

事業内容：オンライン紛争解決プラットフォームの開発・運営

企業理念："Access to Justice" - 法の安心を世界中の手のひらに

認証：法務大臣認証 裁判外紛争解決事業者（認証番号176）

サービスサイト：https://service.1nego.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社AtoJ 広報担当 Email：marketing@atoj.jp