ラ・メゾン・デュ・ショコラの「タブレット エキスパート」が刷新　カカオの個性をより鮮明に、新たな“ピュア・オリジン”3種が登場

ラ・メゾン・デュ・ショコラ・ジャポン株式会社

1977年にパリで創業し、伝統とパリのエスプリを受け継ぎながら、現代の感性に呼応するショコラを提案するラグジュアリーショコラブランド「ラ・メゾン・デュ・ショコラ」は、「タブレット コレクション」の新たなラインナップを2026年5月11日（月）より発売いたします。

M.O.F.（フランス国家最優秀職人章）を受章したシェフ・パティシエ・ショコラティエ、ニコラ・クロワゾーは、独自の感性と卓越した技術によってタブレットの世界を大胆に再解釈しています。

「タブレット エキスパート」と「タブレット パリジェンヌ」の2つのコレクションを通して、ダークの濃厚な味わい、ミルクチョコレートの豊かなコク、ホワイトチョコレートのまろやかさを引き出し、カカオの魅力を多彩な表情で表現。それぞれのタブレットには、厳選されたカカオと、クラシックな味わい、あるいはエキゾチックな風味との組み合わせによる、ラ・メゾン・デュ・ショコラならではのクリエイションが込められています。

今回、「タブレット エキスパート」コレクションでは、新たなアイデンティティのパッケージのもと、ショコラの原点であるカカオの“産地”に改めてフォーカス。ピュア・オリジンの新作として、ペルー、ベネズエラ、エクアトゥールの3種のカカオ含有率の高いダークチョコレートタブレットを新たに発売いたします。

カカオの含有率やアロマの違いを通して、産地ごとの個性やブレンドカカオのハーモニーを味わう「タブレット エキスパート」と、素材の組み合わせや遊び心を通してパリらしい感性を表現した「タブレット パリジェンヌ」。ラ・メゾン・デュ・ショコラが描く、ふたつのタブレット コレクションの世界をお楽しみいただけます。

■「タブレット エキスパート」新作3種

Tablette Noir Perou タブレット ノアール ペルー

内容量：75g

価格：1,650円（本体）／1,782円（税込）

ペルー産カカオ豆の豊かな風味を凝縮した、カカオ分63%のダークチョコレートタブレット。濃厚なチョコレートの味わいに、繊細なフルーティーノートとローストしたナッツを思わせる温かみのある香りが調和します。まろやかさと奥行きを兼ね備えた、バランスの取れた味わい。

Tablette Noir Venezuela タブレット ノアール ベネズエラ

内容量：75g

価格：1,650円（本体）／1,782円（税込）

ベネズエラ産カカオならではの個性を際立たせた、カカオ分89%のダークチョコレートタブレット。ウッディな香りに、甘やかでスパイシーなニュアンスが重なり、力強く奥行きのあるアロマを生み出します。濃密で印象的な味わい。

Tablette Noir Equateur タブレット ノアール エクアトゥール

内容量：75g

価格：1,650円（本体）／1,782円（税込）

エクアドル産カカオの個性をダイレクトに表現した、カカオ分98%のダークチョコレートタブレット。スパイシーさとナッツのようなニュアンスが際立ち、力強く洗練された味わいが広がります。カカオの奥深さを堪能できる一枚。

販売情報

発売日：2026年5月11日（月）

取扱店舗：ラ・メゾン・デュ・ショコラ 各ブティック、オンラインブティック

＜タブレット エキスパート 既存2種＞

ブランドされたカカオのハーモニーにフォーカスしたコレクション。タブレット レ アンタンス、

タブレット ノアール エキリブレの2種。

価格：1,550円（本体） ／ 1,674円（税込）

■ラ・メゾン・デュ・ショコラのタブレット コレクション

Tablette Lait IntenseTablette Noir Equilibr

M.O.F.（フランス国家最優秀職人章）を受章したシェフ・パティシエ・ショコラティエ、ニコラ・クロワゾーは、「タブレット エキスパート」と「タブレット パリジェンヌ」の2つのコレクションを通して、カカオの魅力を多彩な表情で表現しています。

カカオの産地と個性やハーモニーにフォーカスした「タブレット エキスパート」と、素材の組み合わせや遊び心を通してパリらしい感性を表現した「タブレット パリジェンヌ」。それぞれ異なるアプローチで、ラ・メゾン・デュ・ショコラならではのタブレットの世界が広がります。

＜タブレット パリジェンヌ＞

素材の組み合わせや食感を楽しむ、パリの感性から着想を得たコレクション。

タブレット マドレーヌ、タブレット チュイルリー、タブレット サントノレ、タブレット ル マレ、タブレット モンテーニュ、タブレット サンジェルマンの全6種展開。

価格：3,050円（本体） ／ 3,294円（税込）

■ラ・メゾン・デュ・ショコラ ブティック情報

Tablette MadeleineTablette TuileriesTablette Saint-HonoreTablette Le MaraisTablette MontaigneTablette Saint-Germain

ラ・メゾン・デュ・ショコラのブティック情報は以下よりご確認ください。

▶︎国内ブティックリスト(https://www.lamaisonduchocolat.com/ja_jp/stores)

▶︎オンラインブティック(https://www.lamaisonduchocolat.com/ja_jp/spring-collection)

■ラ・メゾン・デュ・ショコラの会員サービス「キャレ デ パッショネ」のご案内

ラ・メゾン・デュ・ショコラの会員サービス「キャレ デ パッショネ」にご登録いただいた会員様に向けて、商品代金税込8,000円以上のご購入で送料無料（公式オンラインブティック限定）の他、様々な魅力あふれる会員特典をご用意しています。詳細は以下よりご確認ください。

▶︎「キャレ デ パッショネ(https://www.lamaisonduchocolat.com/ja_jp/loyalty-club)」について

■ラ・メゾン・デュ・ショコラ公式Instagram

▶︎@lamaisonduchocolat_jp(https://www.instagram.com/lamaisonduchocolat_jp/)