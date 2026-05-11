台湾スピリッツの魅力を一杯に込める「台湾地酒カクテルコンペティション」開催決定
akinau株式会社は、台湾スピリッツの魅力を発信するバーテンダーコンペティション「台湾地酒カクテルコンペティション」を、2026年7月6日（月）に開催することを決定いたしました。
本コンペティションは、台湾の風土、食材、文化、街の空気感を一杯のカクテルとして表現することをテーマにした企画です。台湾スピリッツの認知向上と市場開拓を目指すとともに、バーテンダーの創造性を通じて、台湾と日本のバー・飲食・観光・クリエイティブをつなぐ機会を創出します。
会場は、京都・清水五条エリアの「bistro bebe（ビストロ ベベ）」。京都河原町駅から徒歩約10分の洗練された空間を舞台に開催いたします。
開催概要
大会名
TAIWAN FLAVOR CHALLENGE
台湾地酒カクテルコンペティション
主催
akinau株式会社
Taiwan Spirits Lab
協力・協賛
東太陽製酒
開催日
2026年7月6日（月）
会場
bistro bebe（ビストロ ベベ）(https://www.instagram.com/bebe_kyoto/)
〒600-8047
京都府京都市下京区石不動之町692-2 Laquoh Complex 1F
開催趣旨
台湾スピリッツの認知向上・市場開拓を図るとともに、台湾の風土・文化・食材をテーマにした新たなカクテル表現を創出すること
応募条件
・応募時点で20歳以上の方
・バーテンダー、またはそれに準ずる方
・規定に沿ったオリジナルカクテルレシピを開発し、公開できる方
・2026年7月6日（月）のファイナル審査に参加可能な方
募集テーマ
台湾のフレーバーを一杯で表現するカクテル
味わいだけでなく、その背景にあるストーリーも含めて審査の対象となります。
例）
・東方美人茶 × スピリッツ
・愛文マンゴー × ハーブ
・黒糖 × 発酵 × スピリッツ
応募について
台湾の風土や香り、文化的背景を一杯のカクテルとして表現したいバーテンダーの皆さまからのご応募をお待ちしております。
応募期間
2026年5月11日（月）～2026年6月5日（金）
応募方法
Googleフォームより
↓
応募はコチラから(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFmzsHRD2B_qxmdX4pO4-Pokv_PUeaNkvr31iDjiMFZQ7P5w/viewform?usp=header)
審査について
一次審査
一次審査は、応募時にご提出いただく以下の内容をもとに、書類審査を実施します。
コンセプト考案力
Q. 台湾というテーマから着想したカクテルコンセプトを記入してください。台湾との関連があれば、テーマの方向性は問いません。
技術的思考
Q. あなたがカクテルを考案する際に最も重視する要素は何ですか。その理由も含めて説明してください。
（例：香り、味わい、見た目、ストーリー など）
台湾理解
Q. 台湾の文化・食・素材の中で、カクテルに活かせると考えるものを一つ挙げ、その理由も説明してください。
バーテンダー哲学
Q. あなたにとって「良いバーテンダー」とは、どのようなバーテンダーですか。
ファイナル審査
一次審査を通過したファイナリストによる公開ステージ審査を予定しています。
詳細は決定次第、順次ご案内いたします。
審査のながれ
一次審査
応募フォームから提出いただいた内容をもとにした書類審査
ファイナル審査
ファイナリスト5名による公開ステージ審査
会場について
bistro bebe（ビストロ ベベ）
会場となる「bistro bebe」(https://note.com/akinau/n/ndf8bf6179eb9)は、京都河原町駅から徒歩約10分、清水五条エリアに位置するフレンチレストランです。
賞・特典
優勝
優勝者には、以下のいずれかの特典が贈られます。
・Just Exchange Bar (台湾) ゲストバーテンダー 往復航空券＋2泊宿泊代
または
・賞金10万円
クリエイティブ賞
・賞金5万円
主催者コメント
Taiwan Spirits Lab 代表 Alex Yang
「台湾地酒カクテルコンペティション」は、台湾らしい風味を起点とする創作の試みです。
島の果実、茶の香り、草木の息づかい、米や穀物のニュアンス、そしてどこか懐かしい街角の匂い。そうした台湾の風土に宿る記憶と、味わいの中に漂う情緒を、一杯のカクテルへと静かに凝縮していきます。
akinau株式会社 代表取締役 谷口 慎哉
台湾スピリッツの魅力を、日本のバーテンダーの皆さまとともに広げ、新たな文化的・商業的価値へつなげていきたいと考えています。
会社概要
会社名
akinau株式会社
所在地
〒530-0041
大阪府大阪市北区天神橋4-9-8
代表者
代表取締役 谷口 慎哉
URL
https://akinau.co.jp/
本件に関するお問い合わせ先
akinau株式会社
担当：谷口慎哉 中西文香
TEL：090-2915-5464
E-mail： thanks@akinau.co.jp