台湾スピリッツの魅力を一杯に込める「台湾地酒カクテルコンペティション」開催決定

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akinau株式会社


　


akinau株式会社は、台湾スピリッツの魅力を発信するバーテンダーコンペティション「台湾地酒カクテルコンペティション」を、2026年7月6日（月）に開催することを決定いたしました。



　本コンペティションは、台湾の風土、食材、文化、街の空気感を一杯のカクテルとして表現することをテーマにした企画です。台湾スピリッツの認知向上と市場開拓を目指すとともに、バーテンダーの創造性を通じて、台湾と日本のバー・飲食・観光・クリエイティブをつなぐ機会を創出します。



　会場は、京都・清水五条エリアの「bistro bebe（ビストロ ベベ）」。京都河原町駅から徒歩約10分の洗練された空間を舞台に開催いたします。


開催概要


大会名

TAIWAN FLAVOR CHALLENGE


台湾地酒カクテルコンペティション


主催

akinau株式会社


Taiwan Spirits Lab


協力・協賛

東太陽製酒



















開催日

2026年7月6日（月）


会場

bistro bebe（ビストロ ベベ）(https://www.instagram.com/bebe_kyoto/)


〒600-8047


京都府京都市下京区石不動之町692-2 Laquoh Complex 1F


開催趣旨

台湾スピリッツの認知向上・市場開拓を図るとともに、台湾の風土・文化・食材をテーマにした新たなカクテル表現を創出すること


応募条件


・応募時点で20歳以上の方


・バーテンダー、またはそれに準ずる方


・規定に沿ったオリジナルカクテルレシピを開発し、公開できる方


・2026年7月6日（月）のファイナル審査に参加可能な方


募集テーマ


台湾のフレーバーを一杯で表現するカクテル


味わいだけでなく、その背景にあるストーリーも含めて審査の対象となります。


例）


・東方美人茶 × スピリッツ


・愛文マンゴー × ハーブ


・黒糖 × 発酵 × スピリッツ


応募について


台湾の風土や香り、文化的背景を一杯のカクテルとして表現したいバーテンダーの皆さまからのご応募をお待ちしております。


応募期間

2026年5月11日（月）～2026年6月5日（金）


応募方法

Googleフォームより


応募はコチラから(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFmzsHRD2B_qxmdX4pO4-Pokv_PUeaNkvr31iDjiMFZQ7P5w/viewform?usp=header)


審査について


一次審査

一次審査は、応募時にご提出いただく以下の内容をもとに、書類審査を実施します。



コンセプト考案力


Q. 台湾というテーマから着想したカクテルコンセプトを記入してください。台湾との関連があれば、テーマの方向性は問いません。



技術的思考


Q. あなたがカクテルを考案する際に最も重視する要素は何ですか。その理由も含めて説明してください。


（例：香り、味わい、見た目、ストーリー など）



台湾理解


Q. 台湾の文化・食・素材の中で、カクテルに活かせると考えるものを一つ挙げ、その理由も説明してください。



バーテンダー哲学


Q. あなたにとって「良いバーテンダー」とは、どのようなバーテンダーですか。


ファイナル審査

一次審査を通過したファイナリストによる公開ステージ審査を予定しています。


詳細は決定次第、順次ご案内いたします。


審査のながれ


一次審査

応募フォームから提出いただいた内容をもとにした書類審査


ファイナル審査

ファイナリスト5名による公開ステージ審査


会場について


bistro bebe（ビストロ ベベ）








会場となる「bistro bebe」(https://note.com/akinau/n/ndf8bf6179eb9)は、京都河原町駅から徒歩約10分、清水五条エリアに位置するフレンチレストランです。


賞・特典

優勝


優勝者には、以下のいずれかの特典が贈られます。


・Just Exchange Bar (台湾) ゲストバーテンダー 往復航空券＋2泊宿泊代


または


・賞金10万円



クリエイティブ賞


・賞金5万円


主催者コメント


Taiwan Spirits Lab 代表　Alex Yang　

「台湾地酒カクテルコンペティション」は、台湾らしい風味を起点とする創作の試みです。


島の果実、茶の香り、草木の息づかい、米や穀物のニュアンス、そしてどこか懐かしい街角の匂い。そうした台湾の風土に宿る記憶と、味わいの中に漂う情緒を、一杯のカクテルへと静かに凝縮していきます。


akinau株式会社 代表取締役 谷口 慎哉

台湾スピリッツの魅力を、日本のバーテンダーの皆さまとともに広げ、新たな文化的・商業的価値へつなげていきたいと考えています。


会社概要


会社名

akinau株式会社


所在地

〒530-0041


大阪府大阪市北区天神橋4-9-8


代表者

代表取締役 谷口 慎哉


URL

https://akinau.co.jp/


本件に関するお問い合わせ先

akinau株式会社


担当：谷口慎哉　中西文香


TEL：090-2915-5464


E-mail： thanks@akinau.co.jp