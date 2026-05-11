台湾スピリッツの魅力を一杯に込める「台湾地酒カクテルコンペティション」開催決定

akinau株式会社

akinau株式会社は、台湾スピリッツの魅力を発信するバーテンダーコンペティション「台湾地酒カクテルコンペティション」を、2026年7月6日（月）に開催することを決定いたしました。

本コンペティションは、台湾の風土、食材、文化、街の空気感を一杯のカクテルとして表現することをテーマにした企画です。台湾スピリッツの認知向上と市場開拓を目指すとともに、バーテンダーの創造性を通じて、台湾と日本のバー・飲食・観光・クリエイティブをつなぐ機会を創出します。

会場は、京都・清水五条エリアの「bistro bebe（ビストロ ベベ）」。京都河原町駅から徒歩約10分の洗練された空間を舞台に開催いたします。

開催概要

大会名

TAIWAN FLAVOR CHALLENGE

台湾地酒カクテルコンペティション

主催

akinau株式会社

Taiwan Spirits Lab

協力・協賛

東太陽製酒

開催日

2026年7月6日（月）

会場

bistro bebe（ビストロ ベベ）(https://www.instagram.com/bebe_kyoto/)

〒600-8047

京都府京都市下京区石不動之町692-2 Laquoh Complex 1F

開催趣旨

台湾スピリッツの認知向上・市場開拓を図るとともに、台湾の風土・文化・食材をテーマにした新たなカクテル表現を創出すること

応募条件

・応募時点で20歳以上の方

・バーテンダー、またはそれに準ずる方

・規定に沿ったオリジナルカクテルレシピを開発し、公開できる方

・2026年7月6日（月）のファイナル審査に参加可能な方

募集テーマ

台湾のフレーバーを一杯で表現するカクテル

味わいだけでなく、その背景にあるストーリーも含めて審査の対象となります。

例）

・東方美人茶 × スピリッツ

・愛文マンゴー × ハーブ

・黒糖 × 発酵 × スピリッツ

応募について

台湾の風土や香り、文化的背景を一杯のカクテルとして表現したいバーテンダーの皆さまからのご応募をお待ちしております。

応募期間

2026年5月11日（月）～2026年6月5日（金）

応募方法

Googleフォームより

↓

応募はコチラから(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFmzsHRD2B_qxmdX4pO4-Pokv_PUeaNkvr31iDjiMFZQ7P5w/viewform?usp=header)

審査について

一次審査

一次審査は、応募時にご提出いただく以下の内容をもとに、書類審査を実施します。

コンセプト考案力

Q. 台湾というテーマから着想したカクテルコンセプトを記入してください。台湾との関連があれば、テーマの方向性は問いません。

技術的思考

Q. あなたがカクテルを考案する際に最も重視する要素は何ですか。その理由も含めて説明してください。

（例：香り、味わい、見た目、ストーリー など）

台湾理解

Q. 台湾の文化・食・素材の中で、カクテルに活かせると考えるものを一つ挙げ、その理由も説明してください。

バーテンダー哲学

Q. あなたにとって「良いバーテンダー」とは、どのようなバーテンダーですか。

ファイナル審査

一次審査を通過したファイナリストによる公開ステージ審査を予定しています。

詳細は決定次第、順次ご案内いたします。

審査のながれ

一次審査

応募フォームから提出いただいた内容をもとにした書類審査

ファイナル審査

ファイナリスト5名による公開ステージ審査

会場について

bistro bebe（ビストロ ベベ）

会場となる「bistro bebe」(https://note.com/akinau/n/ndf8bf6179eb9)は、京都河原町駅から徒歩約10分、清水五条エリアに位置するフレンチレストランです。

賞・特典

優勝

優勝者には、以下のいずれかの特典が贈られます。

・Just Exchange Bar (台湾) ゲストバーテンダー 往復航空券＋2泊宿泊代

または

・賞金10万円

クリエイティブ賞

・賞金5万円

主催者コメント

Taiwan Spirits Lab 代表 Alex Yang

「台湾地酒カクテルコンペティション」は、台湾らしい風味を起点とする創作の試みです。

島の果実、茶の香り、草木の息づかい、米や穀物のニュアンス、そしてどこか懐かしい街角の匂い。そうした台湾の風土に宿る記憶と、味わいの中に漂う情緒を、一杯のカクテルへと静かに凝縮していきます。

akinau株式会社 代表取締役 谷口 慎哉

台湾スピリッツの魅力を、日本のバーテンダーの皆さまとともに広げ、新たな文化的・商業的価値へつなげていきたいと考えています。

会社概要

会社名

akinau株式会社

所在地

〒530-0041

大阪府大阪市北区天神橋4-9-8

代表者

代表取締役 谷口 慎哉

URL

https://akinau.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

akinau株式会社

担当：谷口慎哉 中西文香

TEL：090-2915-5464

E-mail： thanks@akinau.co.jp