「Microsoft 365 Copilot 初級研修」新設のお知らせ

株式会社ニーズウェル

株式会社ニーズウェル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡元）は、生成AIの業務活用を検討している企業やMicrosoft 365のさらなる活用を目指す企業を対象に、新たに「Microsoft 365 Copilot 初級研修」を新設したことをお知らせします。

1. 背景

近年、生成AIの進化に伴い、企業における業務効率化や生産性向上の手段として、Microsoft 365 Copilotの活用に注目が集まっています。一方で、「どのように業務で使えばよいかわからない」、「操作に不安がある」といった声も多く聞かれます。

当社ではこれまで、RPAを中心とした研修を通して、多くのお客さまのDX人材育成を支援してまいりました。

こうした実績とお客さまの声を踏まえ、このたび、Microsoft 365 Copilotを実際に操作しながら基礎から学べる実践型研修として、「Microsoft 365 Copilot 初級研修」を新設しました。

本研修は、Microsoft 365 Copilotの基本機能や特長を、実際の操作を通して学ぶハンズオン形式の研修です。日常業務での具体的な活用イメージを持つことができます。

また、研修新設を記念して、期間限定で受講費用が無料となるキャンペーンを実施します。この機会にぜひご参加ください。

2. 研修概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/92586/table/465_1_ef8fa4d41e9970582740a23ec2866240.jpg?v=202605110551 ]お申込み :https://www.needswell.com/copilot-seminar/

3. 既存研修のラインナップ

当社では、業務自動化・データ活用をテーマとした各種研修を定期的に開催しています。いずれも、実際に操作しながら基礎から学べる内容で、IT初心者から業務担当者、技術者まで幅広くご参加いただけます。

● 受講者の声

▪ 講師がとても丁寧に教えてくれて、質問しやすい雰囲気でした。

▪ 独学でやっていて基礎がなかったので、今後の参考になりました。

▪ 一度も触ったことがないツールでしたが、自分で作ったものが動いた時は感動しました。

これらの研修についても、2026年6月30日までの期間限定で無料受講が可能なキャンペーンを実施しています。

● Power Apps 初級研修

▪ ローコード開発ツール「Power Apps」を用いた業務アプリ作成の基礎を習得

申し込みページ :https://www.needswell.com/power-apps-seminar/

● Power Automate 初級研修

▪ 業務フローの自動化を実現する「Power Automate」の基本操作を体験

お申込みページ :https://www.needswell.com/power-automate-seminar/

● Power BI 初級研修

▪ データの可視化・分析を行う「Power BI」の基礎から活用方法までを学習

お申込みページ :https://www.needswell.com/power-bi-seminar/

● WinActor 初級研修

▪ 国産RPAツール「WinActor」による業務自動化の基本を実践的に習得

お申込みページ :https://www.needswell.com/winactor-ver-7-seminar/

※ Microsoft 365 Copilot、Power Apps、Power Automate、Power BIは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

※ WinActor(R)はNTTアドバンステクノロジ株式会社の登録商標です。

4. 会社概要

【会社概要】

会社名：株式会社ニーズウェル

所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階

代表者：代表取締役社長 松岡 元

設立：1986年10月

URL： https://www.needswell.com/

事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守

【報道関係資料】

IRニュース https://www.needswell.com/ir/news

その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index

【製品・サービスについてのお問合せ先】営業部

sales@needswell.com

050-5357-8344（直）

【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部

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