「Microsoft 365 Copilot 初級研修」新設のお知らせ
株式会社ニーズウェル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡元）は、生成AIの業務活用を検討している企業やMicrosoft 365のさらなる活用を目指す企業を対象に、新たに「Microsoft 365 Copilot 初級研修」を新設したことをお知らせします。
1. 背景
近年、生成AIの進化に伴い、企業における業務効率化や生産性向上の手段として、Microsoft 365 Copilotの活用に注目が集まっています。一方で、「どのように業務で使えばよいかわからない」、「操作に不安がある」といった声も多く聞かれます。
当社ではこれまで、RPAを中心とした研修を通して、多くのお客さまのDX人材育成を支援してまいりました。
こうした実績とお客さまの声を踏まえ、このたび、Microsoft 365 Copilotを実際に操作しながら基礎から学べる実践型研修として、「Microsoft 365 Copilot 初級研修」を新設しました。
本研修は、Microsoft 365 Copilotの基本機能や特長を、実際の操作を通して学ぶハンズオン形式の研修です。日常業務での具体的な活用イメージを持つことができます。
また、研修新設を記念して、期間限定で受講費用が無料となるキャンペーンを実施します。この機会にぜひご参加ください。
2. 研修概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/92586/table/465_1_ef8fa4d41e9970582740a23ec2866240.jpg?v=202605110551 ]
お申込み :
https://www.needswell.com/copilot-seminar/
3. 既存研修のラインナップ
当社では、業務自動化・データ活用をテーマとした各種研修を定期的に開催しています。いずれも、実際に操作しながら基礎から学べる内容で、IT初心者から業務担当者、技術者まで幅広くご参加いただけます。
● 受講者の声
▪ 講師がとても丁寧に教えてくれて、質問しやすい雰囲気でした。
▪ 独学でやっていて基礎がなかったので、今後の参考になりました。
▪ 一度も触ったことがないツールでしたが、自分で作ったものが動いた時は感動しました。
これらの研修についても、2026年6月30日までの期間限定で無料受講が可能なキャンペーンを実施しています。
● Power Apps 初級研修
▪ ローコード開発ツール「Power Apps」を用いた業務アプリ作成の基礎を習得
申し込みページ :
https://www.needswell.com/power-apps-seminar/
● Power Automate 初級研修
▪ 業務フローの自動化を実現する「Power Automate」の基本操作を体験
お申込みページ :
https://www.needswell.com/power-automate-seminar/
● Power BI 初級研修
▪ データの可視化・分析を行う「Power BI」の基礎から活用方法までを学習
お申込みページ :
https://www.needswell.com/power-bi-seminar/
● WinActor 初級研修
▪ 国産RPAツール「WinActor」による業務自動化の基本を実践的に習得
お申込みページ :
https://www.needswell.com/winactor-ver-7-seminar/
※ Microsoft 365 Copilot、Power Apps、Power Automate、Power BIは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
※ WinActor(R)はNTTアドバンステクノロジ株式会社の登録商標です。
4. 会社概要
【会社概要】
会社名：株式会社ニーズウェル
所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階
代表者：代表取締役社長 松岡 元
設立：1986年10月
URL： https://www.needswell.com/
事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守
【報道関係資料】
IRニュース https://www.needswell.com/ir/news
その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index
【製品・サービスについてのお問合せ先】営業部
sales@needswell.com
050-5357-8344（直）
【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部
ir-contact@needswell.com