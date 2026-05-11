梅体験専門店「蝶矢」が全国から厳選した 梅のセレクト商品　オンライン販売を5月11日(月) からスタート

CHOYA shops株式会社

CHOYA shops株式会社（本社:大阪府羽曳野市、社長:菅健太郎）が運営する梅体験専門店「蝶矢」（以下、蝶矢）は、５月11日（月）より、全国各地から厳選した“梅のある暮らし”を提案する梅のセレクト商品「蝶矢 梅セレクト」を、店舗での先行販売が好評だったことを受け、オンラインショップにて販売開始いたします。～“梅のある暮らし”を、全国どこへでも～をテーマに「蝶矢 梅セレクト」を通じて、日本の梅文化の継承の取り組みをさらに推進してまいります。

■日々のシーンをやさしく彩る、梅のある暮らし

■ オンライン販売のテーマは、「“梅のある暮らし”を、全国どこへでも」

2月18日より店舗で先行販売を開始した「蝶矢 梅セレクト」は、月刊販売数が販売計画の1.5倍に達するなど予想を超えるスタートとなりました。 また、実際に購入されたお客様から「オンラインでも購入したい」というお問い合わせも複数寄せられたことを受け、このたびオンライン販売をスタートいたします。

■梅文化継承の新施策として「蝶矢 梅セレクト」を展開

蝶矢のパーパスは日本の梅文化を次の世代に継承することです。蝶矢はこれまで、梅酒・シロップの手作り体験を中心に、梅の新たな価値の創造に取り組んできました。全国各地の梅に関わる商品の中から厳選して仕入れたセレクト商品「蝶矢 梅セレクト」を店舗だけでなく、オンラインでも展開することで、梅の魅力を、より多くの方へお届けいたします。

■ 「蝶矢 梅セレクト」とは

「私の暮らしに、いつも梅。」をスローガンに、蝶矢の梅コンシェルジュが産地や製造現場に足を運び、商品のおいしさだけでなく、下記の5つの基準をもとにセレクトした商品です。

＜セレクトの基準＞

1.国産梅へのこだわり

2.梅の熟度や品種の個性をいかしている

3.酸味料や香料を使わず、自然の梅の風味が感じられる

4.作り手や産地の想いが込められている

5.自宅用だけでなくギフトにも選びやすいデザインと価格

＜想定ターゲット＞

季節や文化の変化を楽しみ、丁寧な選択を大切にする30～50代の女性。

自然体で上質なものに共感し、体験や気づきを誰かと共有することを楽しむ層。

■梅コンシェルジュがつなぐ、作り手の想いを読みながら選べる商品ページ

オンラインショップでも店舗と同じように“自分に合う梅”に出会えるよう、梅コンシェルジュがそれぞれの梅に込められた物語を丁寧にお伝えしています。作り手への敬意を込め、背景や個性、味わいの違いを読み物のように感じられる商品ページで、オンラインでも安心してお選びいただけます。

■ 梅コンシェルジュ 仲尾 樹央 コメント

生産者さんのもとを訪れ、一つひとつの商品に込められたこだわりと真摯な姿勢に心を動かされました。大量生産では生まれない、手間と時間をかけた味わいと物語。「こんなにも丁寧に向き合われている梅がある」ことを、もっと多くの方に届けたい。生産者の想いを次世代へつなぎ、梅の魅力を自由に楽しめる選択肢として提案していきたいと思っています。

■ 「蝶矢 梅セレクト」 取扱商品ラインナップ（※詳細は オンラインショップの商品ページ(https://choyaume.jp/collections/choyaume_select)をご覧ください）

１｜寺谷農園： しそ薫る南高梅 250g（1,200円）

南高梅を使用し、梅本来の味を大切にした、シンプル素材の梅干し

塩分６％（通常の1/3）で、しその香りがふわりと広がる。“毎日でも食べたくなる”余韻のある味わいで、幅広い世代に愛される一品。

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２｜寺谷農園： はちみつ南高梅 250g（1,200円）

はちみつのまろやかさが際立つ、やさしい甘さの南高梅。

素材がわかりやすく安心で、ギフトにも選ばれる人気商品。

「蝶矢 梅セレクト」ならではの“ちょっと良いもの”を求める方に。

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３｜チョーヤフーズ：完熟うめシロップ 265g（1,620円）

市場にほとんど出回らない“樹上完熟”の南高梅を急速冷凍し、フレッシュな香りと色を閉じ込めた贅沢なシロップ。

酸味料・香料・着色料不使用で、ご自宅で梅ドリンクを楽しめる一本。

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４｜球磨川アーティザンズ : 青梅ピュレ110g（1,080円）

透き通る翡翠色が美しい、贈り物にも最適なピュレ。

青梅と砂糖だけで仕上げた、素材の香りと酸味が際立つ万能調味料。“梅”の伝統を現代の食卓へ届ける一瓶。

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５｜球磨川アーティザンズ : 梅バター100g（1,188円）

完熟梅のピュレに、九州の生乳から作られたバターを合わせた新感覚スプレッド。 パ ン・ヨーグルト・肉料理まで幅広く使える、話題性と実用性を兼ね備えた逸品。“梅×乳”という意外性が、贈り物としても喜ばれる。

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６｜球磨川アーティザンズ : 青梅醤油 250g（1,296円）

熊本、地元の蔵「釜田醸造所」の天然もろみ醤油に青梅を漬け込み、約1年熟成。梅の爽やかさと醤油の旨みが共存する、新しい味覚体験。冷ややっこ、漬け丼、生姜焼きなど、料理好きの好奇心をくすぐる万能調味料。

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７｜かまわぬ : てぬぐい 約33cm×90cm（1,430円）

江戸の粋を受け継ぐ染めの技で仕上げた、綿100%の素材。 薄手で乾きやすく、使うほど風合いが育つ“育てる手ぬぐい”。 拭う・包む・敷くなど幅広く使える、日常に便利な一枚。 梅柄の上品な愛らしさが、贈り物にも最適。

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８｜Kyun Plus : 輝フロマージュ 110g（1,201円）

甘い梅干しと濃厚なチーズのコクが重なり合う、新感覚のチーズスイーツ。ひと口で心がほどけるような、優しい余韻が広がる。クラッカーにのせて、おもてなしのひと皿としても楽しめる。

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９｜浅沼醤油店 : くら 梅こうじドレッシング 230g（648円）

創業100年を超える岩手の老舗醤油蔵が仕込むこうじ醤油に梅を合わせ、 まろやかな旨みと爽やかな酸味を引き出した一本。 サラダはもちろん、しゃぶしゃぶのたれやハンバーグのソースにもよく合う、食卓の幅を広げる万能ドレッシング。

■「蝶矢 梅セレクト」販売店舗

梅体験専門店「蝶矢」京都六角店・京都三条店・鎌倉店

・オンラインショップ

https://choyaume.jp/collections/choyaume_select

■会社概要

名称 ： CHOYA shops株式会社

設立 ： 2021年4月

資本金 ： 1,000万円

代表者 ： 代表取締役 菅 健太郎(すが けんたろう)

事業内容 ： 梅、梅関連製品の販売

所在地 ： 〒583-0841 大阪府羽曳野市駒ヶ谷129-1