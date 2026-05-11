電話番号認証機能を提供開始｜電子チケット販売システム「CLOUD PASS」

株式会社ユニエイム

電子チケット販売システム「CLOUD PASS(https://cloud-pass.info/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_phone-number_verification0526)」（運営会社：株式会社ユニエイム、代表取締役CEO：原口 宇志）は、新たに「電話番号認証」の提供を開始しました。

本機能では、チケット購入時や会員登録時に、登録した電話番号から指定番号へ発信することで本人確認を実施します。

登録情報と発信元番号を照合することで、不正購入や重複登録、ボットによる大量申込対策など、安全性の高いチケット販売環境を実現します。

近年、人気イベントや抽選販売においては、不正購入や転売対策の重要性が高まっており、本人確認を強化した販売運用へのニーズが増加しています。

CLOUD PASSでは、施設・イベント運営者がより安心して販売運用を行える環境を提供するため、本機能の提供を開始しました。

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https://cloud-pass.info/document-request/(https://cloud-pass.info/document-request/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_phone-number_verification0526)

電話番号認証機能について

電話番号認証機能は、会員登録時やチケット購入時に、利用者自身の電話番号を登録し、その電話番号から指定番号へ発信することで本人確認を行う機能です。

SMS受信を伴わず認証が可能なため、シンプルな操作で認証を行うことができます。

主な活用シーン

電話番号認証の利用イメージ

- チケット購入時の本人確認購入時に電話番号認証を行うことで、不正購入や転売対策として活用できます。- 会員登録時の重複防止電話番号単位での認証を行うことで、重複登録や不正アカウント作成の抑止につながります。- 抽選販売時のセキュリティ強化人気イベントや応募集中時のボットによる大量申込対策としても活用可能です。１. 電話番号を入力

利用者が、自身の電話番号を登録・入力します

２. 発信による認証

登録した電話番号から、指定の認証用番号へ発信することで認証を行います。

３. 本人確認完了

登録番号と発信元番号の照合が完了すると、購入や会員登録などの手続きが進行します。

認証済みユーザーのみ手続きを行えるため、不正利用や重複登録防止につながります。

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電話番号認証を含む、CLOUD PASSの機能詳細資料をご用意しています。

チケット販売や会員管理に課題をお持ちの方は、ぜひご確認ください。

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展示会出展のお知らせ

CLOUD PASSは、展示会「イベントツールウエストジャパン2026」に出展いたします。

【展示会概要】

イベント名：イベントツールウエストジャパン2026

公式サイト：https://www.tv-osaka.co.jp/event/eventtool/

開催日時：2026年5月12日（火）・13日（水） 10:00～17:00

会場：ATCホール

〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10

小間番号：A-24

機能の紹介・操作体験

当日は、座席選択・再選択・先着販売・抽選販売・回数券・整理券・綴り券（イベント通貨）などの各種販売機能に加え、券売機でのチケット発券や、追券・返券を含む在庫管理の管理画面まで、チケット販売から運用までの一連の流れをご体験いただけます。

オンライン申込から発券・認証、現地でのチケット引換、管理画面での在庫調整まで、実際の運用を想定したデモを通じてご確認可能です。

食フェスなどで活用できるイベント通貨運用や、急な混雑時にも対応できる整理券機能など、施設・イベントごとの運営に合わせた活用方法についてもご相談いただけます。

チケット販売や在庫管理、現場運用に課題をお持ちの方は、ぜひ会場にてお立ち寄りください。

座席選択・配席管理

映画館のチケット購入のような、購入者自身で座席選択が可能です。チケット券面にも座席番号が表示可能だったり、複雑な会場にも対応。さらに、企業向けセミナーへの応用や、オンラインと現地販売の在庫管理も可能です。

整理券機能

日時指定販売を行っていないイベントでも、急な混雑時にすぐ整理券を発行可能。

券面に公式サイトやSNSへ遷移できるボタンを設置することで、来場者が自分の呼び出し番号を確認できる仕組みにより、運営負担の軽減と安全な来場管理を両立します。

綴り券（イベント通貨）機能

食フェスなどでのPOSレジ導入や売上集計の煩雑さを解消。イベント通貨として発行することで、どのブースでどれだけ利用されたかを一括で可視化し、イベント後の集計・精算作業を効率化。コストを抑えながら運営効率を向上・煩雑な業務を一元管理します。

*温泉施設などの回数券としてもご利用可能です。

新機能

イベントやセミナー、屋外イベントでの受付業務の人手不足や不正利用、入場管理の煩雑さを解消。電話番号認証による本人確認で不正購入や重複登録を防止し、セルフもぎり・受付機能により受付端末不要のスムーズな入場管理を実現します。

前回の展示会ブースの様子

【展示会概要】

イベント名：イベントツールウエストジャパン2026

公式サイト：https://www.tv-osaka.co.jp/event/eventtool/

会場：ATCホール

〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10

小間番号：A-24

クラウドパスの実績

「CLOUD PASS」は、施設・イベント運営における効率化と顧客満足度向上を実現するソリューションとして高い評価を受けています。

総務省の後援を受けた「第18回 ASPICクラウドアワード2024」にて、基幹業務系ASP・SaaS部門 DX貢献賞を受賞、業界での信頼性と実績が証明されました。

■CLOUD PASS お問い合わせ情報

サービス名称: CLOUD PASS（クラウドパス）

HP :

https://cloud-pass.info/(https://cloud-pass.info/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_phone-number_verification0526)

電話 : 050-8881-0934

受付時間：平日10:00～19:00

E-mail：info_ticket@uniaim.co.jp

運用会社情報

会社名: 株式会社ユニエイム

HP：https://uniaim.co.jp/

所在地：〒150-0012 東京都渋谷区広尾3-12-36 ワイマッツ広尾ビル5F

代表取締役CEO: 原口 宇志

事業内容：POSサービス事業、決済サービス事業、チケットビジネス事業、イベント関連事業、店舗運営事業

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※本記事に記載の機能・仕様はリリース時点の情報です。予告なく変更となる場合がございますので、最新情報はお問い合わせください。

また、本リリースのイメージ素材は、転載以外の用途での加工、二次利用はご遠慮ください。



お問い合わせ：

https://cloud-pass.info/contact/(https://cloud-pass.info/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_phone-number_verification0526)

電話 : 050-8881-0934

受付時間：平日10:00～19:00

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