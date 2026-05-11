“節約疲れ”の時代に、温泉から小さなご褒美を。

株式会社ユーネット

物価高、電気代高騰、燃料費上昇。 “我慢”が続く今、ひょうたん温泉は「少しでも笑顔になれる時間を届けたい」と考え、夜鳴きそば無料サービスを開始します。

期間は2026年5月11日（月）～5月30日（土） 22時～23時に来館した入浴者限定で、

夜鳴きそばを無料提供します。 今回の取り組みは、“値引き”ではなく、

「湯上がりの幸福感」を高めることが目的です。 湯けむりのあと、静かな夜に食べる一杯。 その時間そのものを“記憶に残る体験”へ変えていきます。

「温泉は、身体を温めるだけではない。気持ちまで軽くできる場所でありたい

ひょうたん温泉では今後も、“来てよかった”と思える体験づくりを進めてまいります。

【概要】 ■夜鳴きそば無料サービス

■期間：2026年5月11日～5月30日

■時間：22時～23時

■対象：入浴者限定

【施設の強み】

ひょうたん温泉は、大分県別府市鉄輪にある日帰り温泉施設です。

「源泉十割」にこだわり、加水・加温なしの100％源泉かけ流しを提供しています。

観光ミシュランガイド三ツ星を獲得。

【施設概要】

施設名：ひょうたん温泉

所在地：大分県別府市鉄輪159-2

営業時間：9:00～翌1:00

公式HP：https://www.hyotan-onsen.com/