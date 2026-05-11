“節約疲れ”の時代に、温泉から小さなご褒美を。
株式会社ユーネット
【施設の強み】
【施設概要】
物価高、電気代高騰、燃料費上昇。 “我慢”が続く今、ひょうたん温泉は「少しでも笑顔になれる時間を届けたい」と考え、夜鳴きそば無料サービスを開始します。
期間は2026年5月11日（月）～5月30日（土） 22時～23時に来館した入浴者限定で、
夜鳴きそばを無料提供します。 今回の取り組みは、“値引き”ではなく、
「湯上がりの幸福感」を高めることが目的です。 湯けむりのあと、静かな夜に食べる一杯。 その時間そのものを“記憶に残る体験”へ変えていきます。
「温泉は、身体を温めるだけではない。気持ちまで軽くできる場所でありたい
ひょうたん温泉では今後も、“来てよかった”と思える体験づくりを進めてまいります。
【概要】 ■夜鳴きそば無料サービス
■期間：2026年5月11日～5月30日
■時間：22時～23時
■対象：入浴者限定
【施設の強み】
ひょうたん温泉は、大分県別府市鉄輪にある日帰り温泉施設です。
「源泉十割」にこだわり、加水・加温なしの100％源泉かけ流しを提供しています。
観光ミシュランガイド三ツ星を獲得。
【施設概要】
施設名：ひょうたん温泉
所在地：大分県別府市鉄輪159-2
営業時間：9:00～翌1:00
公式HP：https://www.hyotan-onsen.com/