6月26日(金)から3日間「虎党全力応援デー」を開催

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、阪神タイガースファンの皆さまが日常のお買い物などを通じてためたｄポイントによる応援金※1を活用し、2026年6月26日（金）から6月28日（日）まで日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎にて、阪神タイガース ファーム・リーグ公式戦「応援がチカラに！虎党全力応援デー」を開催します。

本取組みは、これまで街なかで“応援”をカタチにしてきた応援広告の取り組みをさらに進化させ、ファンの皆さまが実際に球場で選手や試合と触れ合える「リアルな体験」を通じて、応援の気持ちをより深く感じられる機会を提供するものです。加えて、第三弾となる今回は、「応援がチカラに！虎党全力応援デー」における始球式への参加や選手との交流など、ファンの皆さまの声を反映した体験型の特典があたるキャンペーンを実施します。

■阪神タイガース応援金におけるこれまでの取り組みと今後の展望

これまでドコモは、応援金を活用した阪神タイガース応援施策を展開してきました。第一弾では、2025年9月に阪神タイガースにゆかりのある阪神大物駅にて、ファンの皆さまから募集した応援コメントを用いたモザイクアート広告を掲出しました。第二弾では、2026年3月からは、伊丹空港・関西国際空港と阪神エリアを結ぶ阪神バスのリムジンバス1台に、阪神タイガースの人気マスコットやファンの応援メッセージをあしらった特別ラッピング広告を施し、街なかで“応援”をカタチにしました。

＜第一弾駅広告＞＜第二弾リムジンバスラッピング広告＞

第三弾となる今回は、2025年12月～2026年3月に集まった応援金を活用し、ファンアンケートの中でも最も希望の多かった、選手との交流体験を実現する特別な試合として「応援がチカラに！虎党全力応援デー」を開催するとともに、選手と触れ合える体験機会を提供します。

本取り組みを通じたファンの皆さまからの応援は年々広がっており、応援への参加者数や規模は右肩上がりに推移しており、2026年はさらなる拡大をめざしています。今後も、ファンの皆さまの声を起点に、リアルな体験を伴うファン巻き込み型の応援施策を継続的に検討してまいります。



■「応援がチカラに！虎党全力応援デー」実施概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/144861/table/30_1_b685376da52c3103f0b4cd636840b27f.jpg?v=202605111251 ]■「虎党全力応援デー開催記念 選べるプレゼントキャンペーン」概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/144861/table/30_2_d4d0de301a074da6b974ab7bc5d7c90a.jpg?v=202605111251 ]

ドコモは、スポーツを通じてファンと、チームと、街をつなぐ新しい形の応援をめざしてまいります。

※1「dポイントクラブ」アプリおよび「d払い」アプリからモバイルdポイントカードの券面を阪神タイガースのデザインにきせかえて、「dポイントカード」の提示、「d払い」でのお支払い、「dカード」でのお支払いのうちいずれかの方法でdポイントを貯めると、対象期間中にたまったdポイントの5%の金額を応援金とし、ドコモが阪神タイガースの応援施策を実施するものです。本施策利用者のｄポイントが減ることはありません。

詳細はこちらのページ（https://dpoint.docomo.ne.jp/kisekae/collabo_2/oshikatsu_tigers_2505/index.html）をご確認ください。

＊「d払い」は株式会社 NTT ドコモの登録商標です。