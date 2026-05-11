学生の“ガクチカ”創出と企業の採用課題を解決！株式会社マーキュリー・アドが、長期インターン求人メディア「ガクチカバイト」の販売を開始

株式会社マーキュリー・アド

株式会社マーキュリー・アド（本社：大阪市北区、代表取締役：徳山敬祐）は、株式会社K&K（本社：静岡県浜松市、代表取締役：須山 俊介）が運営する、ガクチカになる経験をすべての学生に提供する長期インターン求人メディア「ガクチカバイト」の代理店としての活動を開始いたしました。 本取り組みを通じて、優秀な学生との早期接点を持ちたい企業様への採用支援をさらに強化してまいります。

■ 代理店参画の背景

近年、就職活動において学生時代に力を入れたこと、いわゆる「ガクチカ」の重要性が高まっています。一方で、多くの学生が「アピールできる経験がない」と悩みを抱えています。また企業側も、新卒採用の早期化・通年化に伴い、「優秀な学生といかに早く出会い、自社の魅力を伝えるか」が大きな課題となっています。また、早期離職を防ぐため、お互いの企業文化や社員との相性などアルバイトを通じて、互いに理解を深め、ミスマッチングを防ぐことも大切です。

「ガクチカバイト」は、単なるアルバイトではなく、実務を通じて社会で通用するスキルを身につけながら報酬を得られる「長期インターンシップ」に特化した求人メディアです。 当社は、この「ガクチカバイト」のビジョンに深く共感し、学生のキャリア形成と企業の採用成功を強力に後押しできると考え、代理店としての活動を開始いたしました。

■ 「ガクチカバイト」の4つの特徴

ガクチカバイト（URL：https://gakuchika-baito.com/ ）は、価値観や志向性を軸に、企業と学生をマッチングする新しい求人プラットフォームです。

1. 「ガクチカ」につながる圧倒的な成長環境

営業、マーケティング、エンジニア、事業開発など、多岐にわたる職種を掲載。社会人の先輩たちと実務を行うことで、就職活動で自信を持って語れる「ガクチカ」を作ることができます。

2. 価値観・志向性に合った企業とのマッチング

条件面や知名度だけでなく、学生個人の強みや価値観、志向性を重視したマッチングを実現。AIマッチング機能（順次リリース予定）も備え、本質的な企業選びをサポートします。

3. ここだけの「限定インターン求人」が多数

上場企業から急成長ベンチャーまで、自力では見つけにくいガクチカバイト限定の優良求人を多数掲載しています。

4. 新卒採用につながる機会を提供

長期インターンを通じてお互いのカルチャーフィットを確かめられるため、学生にとっては自分の特性を知る機会になり、企業にとってはミスマッチの少ない新卒採用（内定）へと繋がります。

■ 企業様へ：【マーキュリー・アド】を通じて導入するメリット

当社を通じて「ガクチカバイト」へご掲載いただくことで、単なる求人枠の提供にとどまらない魅力的な仕事内容のアドバイジング、企業の受け入れ側のサポートをいたします。

魅力的なインターン設計のサポート 「どんな業務を任せれば学生が集まるか分からない」という企業様向けに、学生の成長意欲を刺激するインターンシップの企画・設計からアドバイスいたします。

応募を集める求人原稿の作成支援 学生の目に留まるキャッチコピーや、企業の魅力が伝わる募集文面の作成をサポートし、母集団形成に貢献します。

▼企業様向けのお問い合わせ・資料請求はこちら

https://mercury-ad.design/diapass/recruit#contact

■ 今後の展望

株式会社マーキュリー・アドは、「ガクチカバイト」の提供を通じて、学生には“社会で通用する力を身につける最高の環境”を、企業には“次世代を担う優秀な人材との出会い”を創出していきます。今後も、採用課題の解決と若者のキャリア支援に向けたサービス拡充に努めてまいります。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

株式会社マーキュリー・アド



お客様をデザインで繋ぐ

ー デザインを通じてお客様の想いを具現化し、魅力的なブランド体験を創造する。ー



マーキュリー・アドは、大阪を拠点とする総合デザイン・コンサルティング企業です。ホテル業界をはじめとする多様なクライアントに対し、グラフィックデザイン、WEB UI/UX、ブランディング、EC支援から最新のARソリューションまで、多角的なビジネス支援を展開しています。

また、HRコンサルティング事業では、企業の持続的成長を「人」の側面から支援。採用ブランディングを軸とした人材確保から、組織のエンゲージメントを高めるインナーブランディング、教育研修、人事評価制度の構築まで、クリエイティブと戦略を融合させた独自のHRソリューションを提供しています。

【会社概要】

所在地：大阪市北区大淀中4-6-8

設立：1969年

代表者：代表取締役 徳山 敬祐

事業内容

クリエイティブ事業部：広告宣伝・販促企画、グラフィック・WEBデザイン、ブランディング、

AR・ デジタルコンテンツ制作

HRコンサルティング事業部：採用ブランディング、人事制度設計、組織開発・教育研修、

採用広報支援

電話番号：06-6453-6556（代表）

公式サイト：https://mercury-ad.design/