「ありがとう」を動画で伝える時代へEdimakor、母の日向けAIテンプレート公開＆最大65%OFFセール開催

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母の日が近づくと、「何を贈れば喜んでもらえるだろう？」と悩む人も多いのではないでしょうか。

最近では、花やギフトだけでなく、メッセージカードや母の日動画、LINE動画など、“気持ちを形にして伝える”スタイルも人気を集めています。

また、GPT Image 2など最新AIモデルの進化により、テキストでイメージを伝えるだけで動画やカードを作れる“対話型AIクリエイティブ”も広がりつつあります。

こうした流れを受け、AI動画編集ソフト「HitPaw Edimakor(https://reurl.cc/r0Xnny)」は、母の日向けAIテンプレートの公開と、最大65%OFF(https://reurl.cc/epaZ7L)の期間限定キャンペーンを開始しました。

AIで広がる、“気持ちを形にする”母の日ギフト

動画編集ソフトHitPaw Edimakor 2026 母の日 限定セール(https://reurl.cc/epaZ7L)

手作りのカードやアルバムには、昔から特別な温かさがあります。

AI技術の進化により、思い出写真を使ったスライドショー動画や、AI作曲による感謝ムービーなど、“気持ちを形にする方法”も大きく広がっています。

また、昔の写真に動きを加えたり、映画風・アニメ風など好みのスタイルで思い出を表現したりと、これまで難しかった演出も手軽に制作可能になりました。

AIハートハグAIハグメッセージ動画AI変身

AIは手作りを置き換えるのではなく、「伝えたい気持ち」をより自由に表現するための新しいサポートとして注目されています。

Edimakorでできる、母の日アイデア集

Edimakor(https://reurl.cc/r0Xnny)は、最新のAI技術を活用し、画像・動画・音楽の生成から編集までを一貫してサポートするAI動画編集ソフトです。

「うまく言葉にできない想い」や「なんとなく作りたいイメージ」でも、AIがその意図をくみ取り、カードや動画として表現してくれます。そのため、誰でも直感的な操作で、「母の日の想い」を無理なくコンテンツとして残すことができます。

💡メッセージカード：多様なスタイルの母の日カードを生成

AI画像生成(https://reurl.cc/dp8vA2)機能を活用し、ナチュラル・アニメ風・映画風など、さまざまなスタイルの母の日カードを簡単に作成。

写真やメッセージを入れるだけで、オリジナルの画像付きカードを生成できます。

母の日メッセージカード💡思い出ストーリー動画：家族の写真で成長を振り返る映像制作

家族の思い出写真をつなぎ、子どもの成長を振り返るストーリー動画を作成可能。

AIトランジション(https://reurl.cc/vEX8A1)により、写真の間に自然な動きを加え、時間の流れを感じる映像に仕上げられます。

成長ストーリー動画💡 ビフォーアフター動画(https://reurl.cc/bdxyAd)：過去と現在をつなぐ回想ムービー

昔と今の写真を自然につなげた回想ムービーを作成。

家族写真に動きや演出を加えることで、思い出をより印象的に表現できます。

ビフォーアフター動画💡 スライドショー動画＋AI音楽：感謝を音楽付きで表現

AI音楽生成(https://reurl.cc/M2DGVm)と動画編集機能を組み合わせ、感謝メッセージ付きのスライドショー動画(https://reurl.cc/yOXl0y)を制作。

写真の切り替えやエフェクトも簡単に追加でき、特別な母の日ムービーに仕上げられます。

スライドショー動画

写真や言葉だけでは伝えきれない想いも、動画やカードとして“目に見える形”に残すことができます。

※ユーザーがアップロードした画像や素材は厳重に管理され、第三者への不正利用や二次利用は行われません。安心して創作活動を行える環境を提供しています。

母の日限定キャンペーンを実施中

現在、Edimakorでは母の日に合わせた期間限定キャンペーンを実施しています。

VIPプランおよびAIクレジットが最大65%OFFとなるほか、最大2,000クレジットの無料特典も提供されており、画像・動画制作をより手軽に始められる内容となっています。

VIPプラン - 初心者も安心！買い切りでお得(https://reurl.cc/epaZ7L)Edimakor有料プランセール

VIPプランは買い切り型の永久ライセンスとなっており、初めてAI動画編集を利用するユーザーでも安心して始められる構成です。

迷っているユーザーにとって最もコストパフォーマンスの高い選択肢です。

AIクレジットセール- 制作パワー倍増キャンペーン(https://reurl.cc/epaZ7L)AIクレジット セール

AIクレジットは、AI動画・画像・音声生成や自動字幕などの各種AI機能に利用できるポイントです。

継続的にコンテンツ制作を行うユーザーにとって、効率的に制作環境を拡張できるプランとなっています。

SNSシェアキャンペーン - 毎日40クレジットをプレゼント(https://reurl.cc/epaZ7L)SNSシェアキャンペーン

- Edimakorで作成した動画を、ソフト内の

「エクスポート → SNS共有」機能から投稿

- 投稿には #EdimakorMothersDay を付ける

- 毎日最初のシェアで40クレジット（有効期限30日）

さらに、キャンペーン終了後もAI機能は継続利用可能であり、母の日だけでなく、日常の思い出制作、趣味、さらには副業や商用コンテンツ制作にも活用できます。

キャンペーン期間

2026年5月8日（金） ～2026年5月26日（火）

最後に

キャンペーンページで確認 :https://reurl.cc/epaZ7L

母の日は、ギフトそのものだけでなく、「どのように気持ちを伝えるか」が重視される傾向が広がっています。

Edimakorは、AI技術を活用することで、誰でも簡単にメッセージカードや母の日動画、LINE動画などを制作できる環境を提供し、感謝の気持ちを“コンテンツとして残す”新しい体験を実現します。

💝 母の日限定セールはこちらから

https://edimakor.hitpaw.jp/sales-promotion.html(https://reurl.cc/epaZ7L)

公式サイトで詳細を見る >

https://edimakor.hitpaw.jp/(https://reurl.cc/r0Xnny)

【本件に関するお問い合わせ先】

HitPaw Edimakorについてのご質問や取材のご依頼は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

公式サイト： https://edimakor.hitpaw.jp/(https://reurl.cc/r0Xnny)

公式X（旧Twitter）： https://x.com/EdimakorJP

公式YouTube： https://www.youtube.com/@HitPawEdimakorJapan

公式Note： https://note.com/edimakor_japan