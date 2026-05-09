【快挙】コンビニ・大手食品メーカーを抑え、南部食鶏の純系名古屋コーチン100%「白金ハンバーグ」が関西テレビ「土曜はナニする!?」THE100 人総選挙で15社中第2位を獲得！

株式会社南部食鶏

純系名古屋コーチンの食肉・加工品の製造販売を行う株式会社南部食鶏(本社：愛知県名古屋市、代表取締役：杉本 康明)は、純系名古屋コーチン100%「白金（はくきん）ハンバーグ」が関西テレビ「土曜はナニする！？」のTHE100人総選挙企画にて、大手食品メーカーや主要コンビニエンスストアを含む全15社の中から、第2位に選出されましたことをお知らせいたします。

■『THE100人総選挙』結果について

純系名古屋コーチン「白金ハンバーグ」弊社担当者

本番組は全国の食品メーカー、大手コンビニエンスストアなど計15社がエントリーし、ハンバーグの頂点を競います。審査方法は、商品・企業名を隠した状態でハンバーグ好きの一般消費者100名が味見と投票をします。多数の「牛肉・豚肉」ハンバーグが並ぶ中、当社は名古屋コーチン100％の「白金ハンバーグ」で参戦しました。

予選では5社3グループに分かれ、当社はセブンイレブンジャパンさん、デニーズさん、他2社を抑えて全体最高得点で1位通過となりました。

決勝では惜しくも1位イオンさんに負けてしまいましたが、3位の味の素さんを抑えて2位となりました。

審査員から「鶏肉のハンバーグがこんなにも美味しいと思わなかった！」「素材の味がしっかりしているので、塩で食べるとおいしい！」と評価をいただいております。

■「白金ハンバーグ」が支持された3つの理由

1. 純系名古屋コーチン100％と希少部位「せせり」の黄金比

一般的な「名古屋コーチン入り」とは違い、愛知県産純系名古屋コーチンのみを100％使用。適度な脂身の「モモ」、高タンパクな「ムネ・ササミ」に加え、1羽からわずか30g程度しか取れない希少部位「せせり（首肉）」を配合しています。この独自の黄金比が、鶏肉特有のパサつきを抑え、噛むほどに溢れるジューシーな旨味とプリッとした食感を生み出しています。

2. 鮮度を極める“朝引き生肉”と徹底した品質管理

こだわりはその日の朝に処理した「朝引き生肉」を使用すること。清潔な工場で手早く処理された肉はその日のうちに出荷・加工されます。またX線異物検出機や金属検出器による2重のチェック、空気圧管理された清潔な作業室など、料亭品質を支える徹底した衛生管理が味の純度を担保しています。

3. 牛肉を凌駕する満足感、名称「白金」の由来

牛肉や豚肉のハンバーグに比べ、焼き上がりが白く輝くことから名付けた「白金（はくきん）ハンバーグ」。植物性タンパク質100％の飼料で育てられたコーチンは鶏特有の臭みが一切なく、お肉が苦手な方でも美味しくいただける上品な味わいに仕上がっています。

■商品概要

白金ハンバーグ

商品名：純系名古屋コーチン100％ 白金ハンバーグ

原材料：愛知県産純系名古屋コーチン（モモ、ムネ、ササミ、せせり）

調理方法：湯煎（中火で15分）または電子レンジ（2分）

特徴：コーチン岩塩付属。まずは塩だけで素材の旨味をご堪能ください。

■ご購入・詳細情報案内

本商品は、以下の公式オンラインショップにてお買い求めいただけます。 番組放送の影響により、お届けまでにお時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

公式オンラインショップ：https://koutin.online/product_series/hamburger/(https://koutin.online/product_series/hamburger/)

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/nagoyakoutin/hamburg-a2/(https://item.rakuten.co.jp/nagoyakoutin/hamburg-a2/)

Yahooショッピング：https://shopping.geocities.jp/nagoyakoutin/(https://shopping.geocities.jp/nagoyakoutin/)

Amazon：https://amzn.asia/d/0c1SriJc(https://amzn.asia/d/0c1SriJc)

会社概要

純系名古屋コーチンを取り扱う株式会社南部食鶏は1965年(昭和40年)に名古屋市熱田区で創業し、60年を迎える名古屋コーチンの老舗です。契約生産者から仕入れた純系名古屋コーチンのみ使用しています。愛知県内で唯一名古屋市にて製造する「本場名古屋の名古屋コーチン」は、通販や名古屋市内の飲食店へ一番新鮮な名古屋コーチンを提供し、名古屋の名物料理を支えています。

会社名 ： 株式会社南部食鶏(代表取締役：杉本 康明)

本社 ： 〒456-0052 愛知県名古屋市熱田区2番2丁目4番5号

事業内容： 鶏肉加工品の製造販売

URL：https://koutin.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/nagoyakoutinjp/

YouTube：https://www.youtube.com/@nagoyakoutinjp/shorts