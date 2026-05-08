古代史最大のミステリーに迫る！

株式会社朝日新聞出版

2026年5月8日（金）に、『歴史道（れきしどう）』Vol.45が発売になります。今号は、古代史最大のミステリーともされる「空白の４世紀」を大特集。歴史の史料から１世紀にわたり消えてベールに包まれた古代日本の姿に迫ります。

３世紀前半、女王・卑弥呼が治めていた倭国（古代日本）。その死後、266年に西晋へ朝貢したという記録を最後に、中国の史書から途絶えてしまいます。それから421年、倭の五王が宋へ遣使するまでを「空白の４世紀」といい、古代日本最大の謎ともされてきました。しかし近年の研究数々の新発見によって、「空白」はしだいに埋められつつあります。

そこで今回の『歴史道』では、謎の４世紀に何があったのか、その実像を解き明かします。

さらに別冊として、読みごたえたっぷりの全68ページ『天皇１２６代 系譜の真実』も付録！ 初代・神武天皇に始まる歴代の天皇をすべて網羅しています。

主な内容は――

・「邪馬台国→ヤマト王権」果たしてつながりがあるのか？

・４世紀の天皇は誰だ！『古事記』『日本書紀』から読み解く

・謎の４世紀に迫る「国宝級」の新発見

・「三王朝」交代説――万世一系の真偽

・「倭の五王」の正体

・巨大化する前方後円墳と全国への拡散

・古墳の見方 基礎講座

・古代に割拠した地方政権の真実

・【連載】司馬遼太郎の世界 歴史を変えた「関門海峡」壇之浦から幕長戦争まで

別冊付録：全68ページ！『天皇１２６代 系譜の真実』

週刊朝日ムック『歴史道（れきしどう）』Vol.45「古代 空白の４世紀の謎を解く！」

定価：1300円（本体1182円＋税10％）

発売日：2026年5月8日（金曜日）

https://www.amazon.co.jp/dp/4022779527/