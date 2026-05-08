「インターペット大阪」 5/19からチケット販売

メッセフランクフルト ジャパン株式会社

西日本最大級のペットイベント「第4回 インターペット大阪 ～人とペットの豊かな暮らしフェア～」は、一般来場者向け入場チケットを、2026年5月19日（火）正午から販売開始します。チケットは「1日入場チケット」と「13時入場チケット」の2種類を用意し、公式アプリ「インタペ」、イープラス、チケットぴあで販売します。また、販売開始に先駆け、公式アプリ「インタペ」で「入場チケットプレゼントキャンペーン」を実施しています。会員登録後にアプリ内「News」から応募フォームで回答すると、抽選で10組20名に「1日入場チケット」が当たります。応募受付は2026年5月13日（水）まで。

「インターペット大阪」は、ペット関連製品・サービスが国内外から集まるペット産業国際見本市 兼 ペットイベントとして、2026年6月19日（金）-21日（日）、インテックス大阪で開催します。2026年は、猫ゾーンを刷新したエリア「インターキャッツ」を展開します。「猫」と「人間」のみが入場できる専用エリアとして、猫向け製品・サービスの展示に加え、セミナーや体験型ワークショップを実施します。このほか、「JR東海×インターペット大阪」コラボ企画として、愛犬と一緒に東京-新大阪間を乗車できる貸し切り新幹線「わんわんエクスプレス」に、「インターペット大阪」入場チケット付きプランが登場します。

左：「まめきちまめきこ」さんのオリジナルフォトフレームがもらえる「インターキャッツ」企画、右：前回のわんわんエクスプレスの様子

■猫ゾーン「インターキャッツ」

猫向け製品やサービスが並ぶ企業ブースに加え、猫関連のセミナーや体験型ワークショップも楽しめる特別エリアです。会場内では、愛猫写真展示「ねこにすと」、来場者が休憩できる「インターキャッツ ラウンジ」、アンケート回答者を対象とした「プレゼント抽選会」も実施します。また、対象ブースを巡ることで入手できる「まめきちまめきこ」さんのオリジナルフォトフレームも配布します。

インターキャッツ内セミナー（一部抜粋 / 敬称略）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/39004/table/102_1_a3d37ec683bdcf1ff19178204184f02b.jpg?v=202605080651 ]

■ピックアッププログラム（一部抜粋 / 敬称略）

「インターペット大阪」では3日間で計24本のペットセミナーやワークショップを、会場内の「特設ステージ」と「アリーナ」で開催します。専門家によるペットとの暮らしに役立つ知識や最新情報を紹介します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/39004/table/102_2_aa60eaaae3007957b21ad66fd78db244.jpg?v=202605080651 ]

■「わんわんエクスプレス」の詳細はこちら

https://jtb-entertainment.net/tour/2026/pet_to_shinkansen/

受付期間：2026年4月22日（水）-6月5日（金）17:00

問合せ先：株式会社JTB 埼玉南支店

「インターペット」に関する最新情報は、以下にてご確認ください。

特設サイト：https://interpets.jp/public/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/interpetsofficial/

来場に関するお問合せ先

メッセフランクフルト ジャパン株式会社

インターペット事務局

Tel 03-6625-3969

public@interpets.jp

https://interpets.jp/public/