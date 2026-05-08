SHOTEN ニコンZマウントアダプターEシリーズ ファームウェアアップデート：Ver.1.4.2 公開

株式会社焦点工房

SHOTEN（ショウテン） ニコンZマウントアダプターEシリーズ ファームウェアアップデート Ver.1.4.2を公開いたします。

[ 更新内容 ]

- DeviceInfoファイルを追加し、付属のUSBケーブルでパソコンに接続することで、ファームウェアバージョンをPC上で確認できるように改善- 一部の個体で、カメラに装着して通電しないとレンズファイル「LENS.TXT」（レンズパラメータ）が生成されない現象を改善- 初期設定のレンズ情報を、使用頻度の高い50mm F1.4 に変更

[ 更新情報の詳細 ]

更新情報の詳細・ファームウェアのダウンロードに関しては以下のページをご覧ください。

焦点工房サポートページ(http://stkb.co.jp/support.html#nze)

SHOTEN ニコンZマウントアダプターEシリーズ

各種交換レンズをニコンZマウントのカメラで使用するための電子接点付きマウント変換アダプターシリーズです。焦点距離や開放F値などのレンズ情報をカメラへ伝達し、EXIF記録およびフォーカスエイド機能に対応します（AFおよび自動絞り制御非対応）。オールドレンズを含む多彩なレンズ資産を、ニコンZマウント機でより快適に活用したいユーザーに適した製品です。

[ 商品ページ ]

LM-NZ E（ライカMマウントレンズ → ニコンZマウント変換）マウントアダプター(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002432)

M42-NZ E（M42マウントレンズ → ニコンZマウント変換）マウントアダプター(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002433)

NF-NZ E（ニコンFマウントレンズ → ニコンZマウント変換）マウントアダプター(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002434)

CEF-NZ E（キヤノンEFマウントレンズ → ニコンZマウント変換）マウントアダプター(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002435)

MSR-NZ E（ミノルタMD・MC│SRマウントレンズ → ニコンZマウント変換）マウントアダプター(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002436)

OOM-NZ E（オリンパスOMマウントレンズ → ニコンZマウント変換） マウントアダプター(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002437)

CY-NZ E（ヤシカ・コンタックスマウントレンズ → ニコンZマウント変換） マウントアダプター(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002438)

LR-NZ E（ライカRマウントレンズ → ニコンZマウント変換）マウントアダプター(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002439)

PK-NZ E（ペンタックスKマウントレンズ → ニコンZマウント変換）マウントアダプター(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002440)

About SHOTEN

SHOTEN（ショウテン）は焦点工房の自社ブランドです。性能、造形ともにこだわりを持って製作しています。

株式会社 焦点工房

"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"

焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。

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