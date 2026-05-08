関西限定商品「きのこの山 きなこ棒風味」を高槻市のふるさと納税返礼品として展開

高槻市

高槻市は、ふるさと納税制度を通じてまちの魅力や地元企業の特色を広く発信し、地域に関わる人々とのつながりを広げる取り組みを進め、いただいた寄附金は、子育てや教育、福祉、医療の充実、安全・安心のまちづくりに関する事業などに活用しています。このたび、関西限定商品「きのこの山 きなこ棒風味」を本市のふるさと納税返礼品に新たに追加。引き続き、高槻ならではの返礼品で本市を全国へと発信していきます。

株式会社明治は、本市にチョコレート製造工場を有していて、本市では、これまでも同社の商品をふるさと納税の返礼品として取り扱っています。

このたび、本市では、同社が新発売した関西限定商品「きのこの山 駄菓子屋さんのきなこ棒風味」を返礼品として新たに追加しました。「きのこの山」は、本市にある大阪工場で開発された“大阪生まれ”の商品で、本商品は、発売50周年の感謝を込めて開発された関西限定フレーバーです。駄菓子屋で親しまれてきた「きなこ棒」の味わいをイメージした、きなこの香ばしさとやさしい甘さが特長。どこか懐かしさを感じられる仕上がりで世代を問わず楽しめます。

大容量の返礼品として、家族や友人ともシェアしながら、関西限定ならではの味わいや本市の魅力をぜひお楽しみください。

【返礼品概要】

品名：明治「関西限定きのこの山 駄菓子屋さんのきなこ棒風味」

寄付金額：

1.17,000円（20箱）

2.34,000円（40箱）

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

寄附申込サイト：

ふるさとチョイス

https://www.furusato-tax.jp/product/detail/27207/7030488?msockid=145dad4c48c66bf535fcba0749366a1b

ふるなび

https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1927127&msockid=145dad4c48c66bf535fcba0749366a1b(https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1927127&msockid=145dad4c48c66bf535fcba0749366a1b)

楽天ふるさと納税

https://item.rakuten.co.jp/f272078-takatsuki/aoaa074/

高槻市について

大阪府高槻市は、大阪市と京都市のほぼ中間に位置し、利便性の高い交通網を有する人口約35万人の都市です。北部には豊かな自然が広がり、南部には商業施設や住宅地を中心とした市街地が形成されるなど、都市と自然が共存する住みやすいまちであることが特徴です。

また、「将棋のまち」としても知られており、令和6年には西日本の将棋の聖地「関西将棋会館」が移転オープンしました。王将戦や名人戦などの将棋のタイトル戦の開催に加え、市内小学1年生全員に高槻産木材製の将棋駒を配付するなど、将棋文化の振興に取り組んでいます。

さらに、医療体制の整備を背景に、「健康医療先進都市」としてのまちづくりを進めるとともに、大阪府内で初となる、子どもの医療費の完全無償化や、市立小中学校における35人学級編制の国に先駆けた実現など、子育て・教育施策の充実にも力を入れています。

（関連ホームページ）

高槻市ふるさと寄附金のご案内（高槻市ホームページ）

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/94/4329.html

将棋のまち高槻（高槻市ホームページ）

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/site/shogi/