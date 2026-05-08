【銀座・和光】2026年新作ウオッチ　グランドセイコー和光限定モデルを発売

株式会社 和光

株式会社 和光(本社：東京都中央区銀座・代表取締役社長：庭崎紀代子)は、腕時計の本質を高い次元で追求・実現し続ける腕時計「グランドセイコー」の和光限定モデルを、6月4日(木)より販売、本日5月8日(金)より予約を開始します。

グランドセイコー ヘリテージコレクション 和光限定モデル ◎6月4日（木）発売予定、5月8日（金）より予約受付 税込\869,000

商品詳細

商品名：グランドセイコー ヘリテージコレクション 和光限定モデル

SBGA519〈限定100本〉〈シリアルナンバー入り〉

自動巻スプリングドライブ（手巻つき）、キャリバー9R65、平均月差±15秒（日差±1秒相当）、ステンレススチール、シースルーバック、日常生活用強化防水（10気圧）、革ベルト＜表：ネイビーのクロコダイル 裏：ベージュのカーフ>付き、ケース直径40.0mm

（本店1階 グランドセイコーフラッグシップブティック 銀座）

革ベルトつき

2002年に発売を開始したグランドセイコー和光限定モデル。40作目となる今回のモデルは「和光の美」をテーマに原点に立ち返って制作した特別なモデルです。

グランドセイコーの美意識が宿る美しい輝きのケースデザイン

グランドセイコー独自のデザイン文法「グランドセイコースタイル」を確立した「44GS」に現代の解釈を加えた「44GS現代デザイン」をケースに採用。ザラツ研磨による歪みのない平滑な鏡面が連なり、光の移ろいを楽しめる形状が特徴です。針やインデックスは多面カットをほどこしてシャープな造形とし、高い視認性を実現しています。グランドセイコースタイルの原点ともいえる数々のディテールを詰め込んでいます。

文字盤は和光限定の原点モデルから着想を得たアイボリーカラー

スプリングドライブムーブメントを初搭載した2005年発売の和光限定モデルから着想を得た優美なアイボリーカラーを採用。

GSロゴやガラス縁の蒸着、パワーリザーブ針と秒針にはアクセントカラーとしてゴールドカラーを取り入れ、限定モデルならではの華やかさを演出しています。

スプリングドライブムーブメント「キャリバー9R65」搭載

スプリングドライブは、機械式時計と同様にぜんまいがほどける力を動力源としながら、ICと水晶振動子によって正確に精度を制御するセイコー独自のムーブメントで、音もなくダイヤルの上を滑るスイープ運針が特徴です。

「キャリバー9R65」は自動巻機構と72時間のパワーリザーブを実現し、2004年に初めてグランドセイコーに搭載されたブランド専用ムーブメントです。

複雑に重なり合う輪列や受部品の立体的な連なりは、スプリングドライブ誕生の地である信州の山々の奥行きを連想させ、パワーリザーブ用輪列から香箱にかけては穂高連峰や常念山脈を表現しています。

和光限定の証

裏蓋には獅子の紋章に加えて、「WAKO LIMITED COLLECTION」の表記とシリアルナンバーを記しています。

●和光ウェブマガジンWAKO INDEXでは今回のグランドセイコー和光限定モデルを紹介しています。

WAKO INDEXを読む https://www.wako.co.jp/f/wako_index/detail.html?id=index259

＜ご予約方法について＞

URL https://www.grand-seiko.com/jp-ja/storesinfo/JP-129926

（遷移先ページ下部「トピックス」をご覧ください）

【商品に関するお問い合わせ】

和光 本店1・2階 グランドセイコーフラッグシップブティック 銀座

〒104-8105 東京都中央区銀座4丁目5-11 03-3562-2111（代表）

ホームページ https://www.wako.co.jp/

インスタグラム https://www.instagram.com/wako_ginza_tokyo/

ウオッチ専用インスタグラム https://www.instagram.com/watch_wako_ginza_tokyo/