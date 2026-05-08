雪印ビーンスターク　医療従事者向けに「口腔ケア」をテーマとしたWebセミナーを開催

雪印ビーンスターク株式会社

雪印メグミルクグループの雪印ビーンスターク株式会社(本社：東京都港区 代表取締役社長：松永 政也)は、医療従事者に向け、「口腔ケア」をテーマとしたWebセミナーを開催致します。

今回のセミナーでは、日本赤十字広島看護大学 名誉教授 迫田綾子先生をお迎えして「食べるよろこびを伝えるケア技術の基本ーポジショニングと口腔ケア、リスク管理ー」の演題でご講演を頂きます。

2026年5月28日（木）11:00～29日（金）22:00までご覧いただける配信となっておりますので、ぜひご覧ください。

■セミナー概要

【演題】食べるよろこびを伝えるケア技術の基本

ーポジショニングと口腔ケア、リスク管理ー

【講師】日本赤十字広島看護大学

名誉教授

迫田 綾子 （さこだ あやこ） 先生

【配信日時】２０２６年５月２８日（木）１１時～５月２９日（金）２２時

【動画再生時間】約60分

※当セミナーは、配信時間のみ再生可能なWebセミナーです。

時間内は何度でも再生可能です。

【対象】医師・歯科医師・看護師・薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士・言語聴覚士などの

医療従事者や介護従事者のみなさま

（企業の方や一般の方はお断りする場合がございます）

【参加費】無料

◼️お申し込み方法

下記URLまたはQRコードよりご登録ください。

https://beanstalksnow.seminarone.com/beanstalksnowseminar2026005280529/event

参加申込期間：2026年 5月27日（水） 22:00まで

※5月27日（水）・5月28日（木）に視聴URLを記載したメールが届きます。

※お申込み手続きの前に下記アドレスの受信設定をお願い致します。

［beanstalksnow.co.jp］［seminar-manager.com］

■講師プロフィール

迫田綾子 先生

日本赤十字広島看護大学

名誉教授

2001年 広島大学大学院医学系研究科博士課程前期修了（地域看護学）

2001年 日本赤十字広島看護大学老人看護学講師・准教授、基礎看護学教授

2009年 同学摂食・嚥下障害看護認定看護師教育課程主任教員兼務

2017年 ひろしまナイチンゲール賞受賞

2018年 POTTプロジェクト設立、代表就任

2019年 日本赤十字広島看護大学名誉教授

2024年 日本看護技術学会研究成果検討委員会食事ケア班班長

主な著書

誤嚥を防ぐ食事時のポジショニング第2版（三輪書房）

誤嚥予防，食事のためのポジショニング POTT（ぽっと）プログラム（医学書院）

70代の乳がんサバイバー記（リーブル出版）他

主な活動

POTT（ポジショニングで食べるよろこびを伝える）プログラムを、

メンバーと共に全国へ伝承、教育、執筆、食事ケア用品開発等。

POTTプロジェクト

URL：https://pott-program.jp/

～迫田先生からのメッセージ～

食事は生命維持だけでなく、人生の楽しみや尊厳に深く関わります。セミナーでは、医療・介護現場で“食べるよろこび”を支えるために欠かせない基本技術やリスク管理を、根拠と実践の両面からお伝えします。新たに開発した包括的窒息リスク評価表は、入退院（所）時や在宅ケアなど“いつでも、どこでも、誰でも”短時間で客観的に活用できるものです。明日からの食事がより安全で、より豊かになるケア技術を学び合う機会になれば幸いです。

■雪印ビーンスターク ご家族の健康のための商品

〇「リフレケア(R) シリーズ」

https://www.beanstalksnow.co.jp/oralcare/refrecare_h/

【雪印ビーンスターク株式会社について】

雪印ビーンスターク株式会社は、70年以上続く母乳研究を生かした粉ミルクや液体ミルクなどの育児用ミルクや、育児関連商品および機能性食品などの研究開発、製造・販売を行っています。

全国の栄養士による産前産後ママへの栄養相談を通じて、産婦人科施設など妊娠、出産、育児を支える方々とともに、赤ちゃんのすこやかな成長と育児をされる皆様の健康でいきいきとした生活をサポートします。

設 立：2002年8月7日

代表者：代表取締役社長 松永 政也

企業URL： https://www.beanstalksnow.co.jp/

本件に関するお客様からのお問合せ

雪印ビーンスターク(株)

ウェルネス事業部リフレケア企画グループ

担当：津田

MAIL：m990023@beanstalksnow.co.jp

（時間外のお問合せにつきましては、返信が翌日になりますので、何卒ご了承ください。）

※お電話でのお問い合わせはお受けしておりませんのでご了承ください。