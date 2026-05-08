経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長　林公一）は、オンラインセミナー『営業ベーシックスキル講座「7つの基本」』を開催することになりましたので、お知らせいたします。

営業の基本知識と技術を習得するための講座です。本講座では、営業に必要なマインドセットから、実践的なスキルまでを体系的に学ぶことができます。

「7つの基本」スキルを通じて、効果的なコミュニケーション術や顧客対応法を習得し、営業成績を向上させる力を養います。

成功する営業マンへの第一歩を踏み出し、即戦力として活躍できる力を身につけましょう。

新入社員や営業経験の浅い方でも安心して学べる内容です。

【開催日】
2026/06/10（水）　13：00～16：30

【講　師】
株式会社アタックス・セールス・アソシエイツ　コンサルタント
山本　なつみ

【受講料】
一般：26,400円（税込）
メルマガ会員：19,800円（税込）　※メルマガ会員登録料は無料

【対　象】
若手営業担当者
※同業者の方はご遠慮ください。

【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。

【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2262

【会社概要】
■会社名　株式会社アタックス
■代表者　代表取締役　林公一
■資本金　３億５，８００万円
■所在地　東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ　https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容　1.税理士法人　2.経営コンサルティング

【お問い合わせ先】
■会社名　株式会社アタックス
■担当者　経営情報室　平野
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/

配信元企業：株式会社アタックス
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